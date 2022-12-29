В Одессе демонтировали памятники Екатерине II и Суворову

В среду, 28 декабря, вечером в центре Одессы начали демонтировать памятник императрице Екатерине ІІ. Также сообщалось о сносе памятника Александру Суворову.

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Накануне, 28 декабря, власти Одессы подтвердили, что в памятник основательнице города, российской императрице Екатерине II будет демонтирован. Его отправят на хранение в Одесский художественный музей.

Монумент обнесли высоким заграждением еще в начале ноября, после того как активисты неоднократно облили его краской и написали на нем антироссийские лозунги. На памятник также надевали колпак палача и вешали петлю.

В октябре власти города провели онлайн-опрос о том, что делать с памятником. Большинство людей проголосовали за вариант «демонтировать памятник полностью».

Официально одесский памятник Екатерине II называется памятником основателям Одессы, так как кроме издавшей рескрипт об основании города императрицы в состав скульптурной группы также входят монументы вице-адмиралу Иосифу де Рибасу, первому архитектору города Францу де Воллану и её фаворитам Григорию Потемкину и Платону Зубову.

Чуть ранее сообщалось, что также был демонтирован памятник русскому полководцу Александру Суворову.

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