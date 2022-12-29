Россия провела очередной массированный обстрел Украины. Почти во всем Львове нет электричества

Этой ночью и ранним утром Россия провела новый массированный обстрел Украины. РФ запустила по территории соседнего государства, как объявили в Киеве, более 120 ракет, при этом в ходе атаке использовались и дроны. В результате без электричества осталось 90% Львова, в Харькове прогремели мощные взрывы, а в Киеве ранения получили три человека.

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Воздушную тревогу на всей территории Украины объявили утром 29 декабря. Советник офиса президента страны Алексей Арестович написал, что речь шла более чем о ста ракетах, выпущенных в несколько волн.

Часть ракет удалось сбить украинскими системами ПВО. В Киеве, как утверждают в местной военной администрации, перехватили 16 из 16 ракет. Отключение электроэнергии для 40% потребителей там объяснили мерами безопасности во время воздушной тревоги, а ранения трех человек, в том числе 14-летней девочки — падением обломков сбитых ракет.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный объявил, что по данным на 11 утра ВСУ сбили 54 крылатых ракеты из 69. В том числе речь идет о «Калибрах».

Советник главы офиса президент Украины Михаил Подоляк же отметил, что в ходе массированной атаки 29 декабря были выпущены 120 ракет.

В Харькове прогремело несколько мощных взрывов.

В Министерстве обороны РФ официально удары не прокомментировали. В утреннем брифинги военного ведомства атака на Украину не упоминается. Около 8 утра в официальном канале Минобороны было опубликовано сообщение «Калибры не закончатся никогда».

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