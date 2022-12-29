309-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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70-летняя Евгения Андреевна отказывается эвакуироваться, чтобы присматривать за животными на ферме в Ямполе, принадлежащей ей и ее мужу, держит одну из их любимых кур. Краматорский район Донецкой области, Украина, 28 декабря 2022 года.

29 декабря — 309-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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► ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

10:12 Последствия утренних российских ударов по Киеву

10:09 С раннего утра по всей Украине объявлена воздушная тревога. Россия запустила около 120 ракет

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия запустила около 120 ракет [предположительно речь идет о сегодняшней ночи и утре]. Если сравнить это число с другими массированными атаками, получается, что за сегодняшнее утро Украина подверглась самой массированой бомбардировке с 25 февраля. Тогда по территории страны было выпущено 160 российских ракет.

Киев — работает ПВО, по данным городской ОВА и мэра Кличко, сбиты все 16 ракет. Повреждены жилые дома в Бортничах, Осокорках и Дарницком районе, детская площадка на Печерске, промышленное предприятие в Голосеевском районе города, железнодорожные пути. Пострадало три местных жителя, среди них — 14-летняя девочка. Есть перебои с электричеством.

Львов — работает ПВО. 90% города осталось без электричества.

Харьков — по предварительным данным с утра зафиксировано четыре снаряда, судя по всему, не считая 13 дронов ночью.

Одесса — работает ПВО, сбита 21 ракета. На объекте энергетической инфраструктуры произошел взрыв. Производятся экстренные отключения электричества и водоснабжения. В селе Степное Одесской области обломки ракеты попали в жилой дом.

Николаевская область —зафиксирована атака дронов, по данным Виталия Кима.

Ивано-Франковская область — снаряд попал в частный жилой дом, но не взорвался.

Житомирская область — работает ПВО.

Есть сообщения об атаках по Сумской, Черниговской и Полтавской областям.

09:34 Генштаб ВСУ: российская армия обстреливает Донецкую область с пяти направлений. Харьков подвергся массированной атаке дронов

*данные Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 29 декабря по киевскому времени

За прошедшие сутки Россия нанесла 30 авиационных и 7 ракетных ударов по территории Украины , в частности, по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и Харькова. И совершила более 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

, в частности, по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области и Харькова. И из реактивных систем залпового огня. Российской армией нанесен удар по энергетической инфраструктуре Харькова 13 иранскими беспилотниками «Шахед-136» , 11 из них сбиты.

, 11 из них сбиты. Подразделения ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой области.

Российские военные продолжают наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении.

и пытаются улучшить тактическое положение на Лиманском направлении. Россия ведет артиллерийские обстрелы Черниговской, Сумской и Харьковской областей .

. Российская армия обстреливает Донецкую область с пяти направлений, в том числе из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Запорожском и Херсонском направлениях Россия обстреляла более 25 населенных пунктов в Запорожской и Херсонской областях , повредив гражданскую инфраструктуру Алешкова и Херсона. Пострадало мирное население.

, повредив гражданскую инфраструктуру Алешкова и Херсона. Пострадало мирное население. Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских военных и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

по районам сосредоточения российских военных и 4 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили 5 российских пунктов управления, 3 района сосредоточения российских военных и склад боеприпасов.

09:21 Брянская область предположительно подверглась обстрелу

Один из прокремлевских российских телеграм-каналов пишет об обстреле города Клинцы Брянской области ракетами HIMARS. Снаряды были сбиты ЗРК С-300. Сообщается, что две боеголовки упали в промышленную зону, пострадавших нет.

Кроме того, тот же источник пишет о сбитии дрона в Унече Брянской области. По предварительным данным, ранен один человек. Подтверждений о случившемся из других источников пока нет, новость обновляется.

09:10 Британская разведка: России с трудом удается противостоять воздушным угрозам в глубине страны

В утренней сводке Министерство обороны Великобритании сделало выводы о второй атаке дронов на аэродром в Энгельсе Саратовской области, произошедшей 26 декабря. Ведомство отмечает, что несмотря на то, что Россия уже давно уделяет первостепенное внимание поддержанию передовой наземной противовоздушной обороны, становится все более очевидным, что ей с трудом удается противостоять воздушным угрозам в глубине собственной страны.

Проблемой, по мнению британской разведки, скорее всего является исключительная потребность на парк современных систем ПВО средней дальности, таких как «SA-22 Pantsir», играющих важную роль в противодействии беспилотникам. Дело в том, что эти системы в большом количестве требуются и используются для защиты полевых штабов вблизи линии фронта в Украине. И для обеспечения точечной обороны стратегических объектов, таких как Энгельс их может не хватать.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/GyrO0R9O9m



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/MdMT3jZNaG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 29, 2022

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