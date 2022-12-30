«Там, где сочтем необходимым»: глава СНБО Украины ответил на вопрос о возможности действий ВСУ за границами страны

Украинские вооруженные силы могут «оказаться» на территории России, если это понадобится для защиты Украины, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью изданию Kyiv Post. Глава СНБО также прокомментировал угрозу нового наступления войск РФ с территории Беларуси, состояние российского ракетного арсенала и поставки иранских вооружений Москве.

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В интервью, которое 29 декабря опубликовало издание Kyiv Post, секретарь СНБО Украины допустил возможность переноса боевых действий на российскую территорию в том случае, если это будет «необходимо» для защиты страны. Данилову был задан вопрос «Может ли украинская армия оказаться на территории России для защиты Украины?», на который он ответил так:

Если для защиты нашей страны нужно будет оказаться там, где мы сочтем необходимым, мы там будем. И ни у кого спрашивать не будем. И все эти разговоры, что не надо кого-то там раздражать, это чушь. Алексей Данилов

Алексей Данилов также прокомментировал угрозу повторного наступления сил РФ на Киев и Киевскую область, о которой недавно говорил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Глава СНБО отметил, что Киев «готовится к любому развитию событий» на всех участках и направлениях фронта. «Беларусь оккупирована РФ. Российские военные ведут себя там, как у себя дома», — заявил Данилов, отметив, что военная «активность началась еще 24 февраля, она нигде не прекращалась, на сегодняшний день процесс изнасилования Беларуси Россией продолжается».

Глава СНБО Украины также прокомментировал угрозу вовлечения белорусской армии в боевые действия против Украины после недавних новых встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как отметил Данилов, Москва неоднократно пыталась «вовлечь Лукашенко как субъекта в эту кровавую мясорубку, которую РФ начала 24 февраля». «Действия демонстрируют, что сейчас окончательной договоренности нет. Но это не значит, что Путин не будет пытаться в дальнейшем давить на Лукашенко», — сказал глава украинского СНБО.

Пойдут ли белорусы воевать против нашего народа? Мне сложно сказать. Потому что это зависит от многих факторов, которые мы сейчас не влияем. Но мы точно знаем, что никакого желания у белорусов сражаться с нами нет, мы им ничего плохого не делали. Алексей Данилов

В интервью изданию Kyiv Post Данилов также оценил состояние российского ВПК в условиях санкций. Он отметил, что, по данным Киева, РФ сейчас «не в состоянии производить в большом количестве высокоточное оружие», которое постепенно заканчивается. В значительном количестве у российской армии имеются лишь ракеты для комплексов С-300 с небольшим радиусом действия. Поэтому, как отметил Данилов, РФ и ведет переговоры с Ираном о поставках ракет. «На сегодня факт их получения не зафиксирован. Но если это произойдет, мы сразу об этом узнаем», — указал Данилов.

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