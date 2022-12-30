310-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Жители Киева в баре в центре города во время отключения электричества из-за ударов по объектам инфраструктуры, 16 декабря 2022.

30 декабря — 310-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:51 »Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок». Глава МИД Украины дал интервью изданию «РБК-Украина»

Отвечая на вопрос о «сторонниках сохранения лица Путина» в текущей войне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал:

Осталась только секта "сохранения лица России". Но что касается Путина, они уже все поняли. Это маргинальная секта, но она все еще существует, через призму "нам все равно с ними жить", "они никуда не исчезнут". Для меня сейчас главное не столько преодолеть эту секту, сколько утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится. Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну. И это действительно гораздо важнее – преодолеть этот нарратив. И согласиться с тезисом, что Россия такова, какова она есть, и наша задача – не превратить орка в эльфа, а погасить эту агрессию. И создать такие условия, при которых экспансия России станет невозможной. То есть, из агрессивно-авторитарной страны она должна стать просто авторитарной, консервативной страной. Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок. Пусть живут в своей автаркии, при своем царе-батюшке, только ни на кого не нападают.

Он также прокомментировал перспективы исключения России из ООН:

Я всегда очень заточен на результат. Но когда речь идет о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН, меня будет делать счастливым даже сам процесс. Я с удовольствием куплю себе попкорн XXL и буду смотреть, как они будут бегать, объяснять, что украинцы глупые, что украинцы не разбираются в уставе ООН, что на самом деле все легитимно,

10:24 Сводка британской разведки

Генерал-лейтенант Евгений Никифоров может взять на себя командование Западной группой войск РФ в Украине.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAnpCkWqD1



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jHGazzwOV4 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 30, 2022

10:04 Полиция проводит проверку в отношении Леонида Парфенова. Сообщается, что журналист не уведомил о наличии израильского гражданства

По данным источника агентства РИА-Новости, Парфенов получил гражданство Израиля в 2017 году и не поставил об этом соответствующие органы в РФ.

9:43 В Минобороны Беларуси прокомментировали падение ракеты, выпущенной, как заявляют белорусские власти, с территории Украины

Как отмечалось ранее, в Ивановском районе была поражена средствами противовоздушной обороны цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем по данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета, или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины,

— заявил начальник управления зенитных ракетных войск Минобороны Беларуси полковник Кирилл Казанцев.

Накануне, в министерстве обороны Беларуси заявили, что в Ивановском районе Брестской области была сбита запущенная с территории Украины ракета С-300. Посол Украины был вызван в МИД Беларуси.

9:25 Аналитики ISW:

9:10 В Украине заявили об отраженных атаках дронов

Глава областной военной администрации Алексей Кулеба написал, что в ночь на 30 декабря ПВО в Киевской области сбили дроны, которые были нацелены на объекты инфраструктуры.

В военной администрации Киева отметили, что над городом были сбиты пять дронов Shahed.

Также сообщалось, что десять дронов были сбиты в Днепропетровской и Запорожской областях.

9:00 Байден подписал закон о бюджете на 2023 финансовый год. Почти 45 млрд долларов планируется выделить на поддержку Украины и союзников США по НАТО

Президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 финансовый год, он составит 1,7 триллиона долларов, из которых 44,9 миллиарда предполагается отвести для поддержки Украины и союзников по НАТО.

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