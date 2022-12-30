310-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI
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30 декабря — 310-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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10:51 »Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок». Глава МИД Украины дал интервью изданию «РБК-Украина»
Отвечая на вопрос о «сторонниках сохранения лица Путина» в текущей войне, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал:
Осталась только секта "сохранения лица России". Но что касается Путина, они уже все поняли.
Это маргинальная секта, но она все еще существует, через призму "нам все равно с ними жить", "они никуда не исчезнут".
Для меня сейчас главное не столько преодолеть эту секту, сколько утвердить в партнерах понимание того, что какой бы ни была власть в России, Россия по своей сути не изменится. Это должно остановить гораздо более широкий круг людей, которые верят, что можно из России сделать либеральную, демократическую страну. И это действительно гораздо важнее – преодолеть этот нарратив. И согласиться с тезисом, что Россия такова, какова она есть, и наша задача – не превратить орка в эльфа, а погасить эту агрессию. И создать такие условия, при которых экспансия России станет невозможной. То есть, из агрессивно-авторитарной страны она должна стать просто авторитарной, консервативной страной. Их нужно запихнуть в их границы и закрыть на замок. Пусть живут в своей автаркии, при своем царе-батюшке, только ни на кого не нападают.
Он также прокомментировал перспективы исключения России из ООН:
Я всегда очень заточен на результат. Но когда речь идет о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН, меня будет делать счастливым даже сам процесс. Я с удовольствием куплю себе попкорн XXL и буду смотреть, как они будут бегать, объяснять, что украинцы глупые, что украинцы не разбираются в уставе ООН, что на самом деле все легитимно,
10:24 Сводка британской разведки
Генерал-лейтенант Евгений Никифоров может взять на себя командование Западной группой войск РФ в Украине.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 30 December 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 30, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/cAnpCkWqD1
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/jHGazzwOV4
10:04 Полиция проводит проверку в отношении Леонида Парфенова. Сообщается, что журналист не уведомил о наличии израильского гражданства
По данным источника агентства РИА-Новости, Парфенов получил гражданство Израиля в 2017 году и не поставил об этом соответствующие органы в РФ.
9:43 В Минобороны Беларуси прокомментировали падение ракеты, выпущенной, как заявляют белорусские власти, с территории Украины
Как отмечалось ранее, в Ивановском районе была поражена средствами противовоздушной обороны цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем по данному инциденту остаются вопросы, и мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета, или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация вооруженных сил Украины,
— заявил начальник управления зенитных ракетных войск Минобороны Беларуси полковник Кирилл Казанцев.
Накануне, в министерстве обороны Беларуси заявили, что в Ивановском районе Брестской области была сбита запущенная с территории Украины ракета С-300. Посол Украины был вызван в МИД Беларуси.
9:25 Аналитики ISW:
9:10 В Украине заявили об отраженных атаках дронов
Глава областной военной администрации Алексей Кулеба написал, что в ночь на 30 декабря ПВО в Киевской области сбили дроны, которые были нацелены на объекты инфраструктуры.
В военной администрации Киева отметили, что над городом были сбиты пять дронов Shahed.
Также сообщалось, что десять дронов были сбиты в Днепропетровской и Запорожской областях.
9:00 Байден подписал закон о бюджете на 2023 финансовый год. Почти 45 млрд долларов планируется выделить на поддержку Украины и союзников США по НАТО
Президент США Джо Байден подписал закон о бюджете на 2023 финансовый год, он составит 1,7 триллиона долларов, из которых 44,9 миллиарда предполагается отвести для поддержки Украины и союзников по НАТО.
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