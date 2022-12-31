311-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

Родственники и друзья молятся у гроба Геннадия Афанасьева, добровольца украинской армии и бывшего политзаключенного Кремля, погибшего в бою с российскими войсками в Луганской области. 30.12.2022. Киев, Свято-Михайловский собор.

31 декабря — 311-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:35 СМИ: одна из выпущенных по Украине ракет упала на территории Волгоградской области

Украинские телеграм-каналы публикуют видео, на котором виден горящий на обочине дороги обломок. Сообщается, что это часть ракеты, которая, предположительно, была направлена в сторону Украины, но не долетела до цели.

Российский независимый телеканал «Дождь» уточняет, что жители Ильменского сельского поселения Волгоградской области обнаружили в Руднянском районе, примерно в 20 км от своего поселка, металлические обломки неизвестного объекта, похожего на части ракеты.

В середине декабря обломки неизвестного летательного аппарата обнаружили в Еланском районе Волгоградской области. Местные власти тогда заявляли, что обломки принадлежат Минобороны России, но потом удалили пост об этом, напоминает «Дождь».

13:15 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Запорожье, Хмельницком и Винницкой области

«Поздравляют нас с Новым годом. Но мы выстоим. Наши силы противовоздушной обороны отрабатывают. Главное сейчас — находиться в укрытиях и безопасных местах», — заявил Алексей Кулеба, председатель Киевской областной военной администрации.

13:07 Кличко: в Киеве — взрывы

Мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что в городе «звучат взрывы». И призвал: «Будьте в укрытиях!».

Канал «Украина Online» со ссылкой на Reuters сообщает о том, что в городе было слышно порядка 10 взрывов. Работало ПВО, но, по предварительным данным, есть и попадания.

13:00 В Киеве и в нескольких областях Украины работает ПВО

Об этом, в частности, сообщили глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба и председатель Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

«Опасность продолжается. Находитесь в укрытиях. Ничего не фиксируем и не публикуем в соцсетях», — заявил Кулеба.

12:35 По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Об этом сообщает канал «Политика страны».

Глава Николаевской области Виталий Ким заявил, что зафиксированы пуски ракет со стороны России.

Глава Сумской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий сообщил о подлете ракет к области.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко написал, что из-за угрозы ракетного удара в области временно отключают электроэнергию: «Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему, в случае попадания в нашу инфраструктуру. Поэтому сейчас возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки. Мы сделаем все, чтобы они были не длительными. Верим в ПВО! Слава Украине!».

Такие же превентивные ограничения применены в Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях, а также в Киеве и Житомире, уточняет агентство УНИАН.

Украинские телеграмм-каналы прогнозируют время подлёта ракет. По их расчетам, удар будет примерно в 13.20-13.40 по местному времени.

11:20 Шойгу заявил о том, что «победа» РФ «неотвратима»

«Наша победа, как и Новый год — неотвратима», — заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в новогоднем обращении к российским военным.

Одновременно с этим Шойгу назвал Новый год символом «надежд на мирное будущее». Он также заявил, что уходящий год якобы «навсегда войдет в ратную летопись Отечества» как «наполненный бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом» в борьбе с некими «неонацизмом и терроризмом». Шойгу не стал уточнять, подразумеваются ли под «бессмертными подвигами» многочисленные военные преступления, совершенные россиянами за 311 дней войны.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обратился ко всем российским военнообязанным. Он заявил о том, что уже в начале января в РФ должна пройти новая волна мобилизации с одновременным закрытием границ. И подчеркнул: руководители РФ «уже давно понимают, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой».

«Те люди, которые развязали кровавую бойню, (...) теперь говорят вам, что надо сплотиться и защитить Россию. Потому что „кругом враги“. (…) Это ложь... На самом деле, они хотят защитить не Россию. Они защищают себя. (…) Единственная причина, ради которой вас отправят на войну — чтобы вы защитили преступников, их дворцы, их банковские счета. И сами стали преступниками», — подчеркнул Резников. Заверив, что «безвозвратные потери российской армии составляют уже более 100 тысяч человек».

10:50 Офис украинского президента: силы РФ за минувшие сутки убили 6 мирных жителей Украины, еще 7 ранены

Об этом сообщил заместитель руководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он привел данные по областям:

— Донецкая область — 3 погибших, 3 раненых;

— Запорожская область — 1 раненый;

— Харьковская область — 2 погибших, 1 раненый;

— Херсонская область — 2 раненых;

— Черниговская область — 1 погибший.

10:20 Войска РФ 60 раз за сутки обстреляли Херсонскую область, два человека получили ранения

Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

Он уточнил, что за прошедшие сутки россияне обстреливали территорию области из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

«Херсон армия РФ атаковала 31 раз. Вражеские снаряды попали в газопровод, частные и многоквартирные дома», — добавил председатель ОВА.

09:50 Британская разведка предсказывает «внеочередные» ракетные удары РФ по Украине в новогодние праздники

Разведка министерства обороны Великобритании в своей сводке заявила о том, что несмотря на то, что 29 декабря российская армия уже нанесла массированный ракетный удар по Украине, следующее подобное действие может произойти гораздо раньше, чем через 7-10 дней, как бывало прежде.

«Начиная с октября, Россия придерживается общей схемы нанесения интенсивных ударов каждые семь-десять дней. (…) Однако существует реальная возможность того, что Россия нарушит эту схему и нанесет новые удары в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух украинского населения в период новогодних праздников», — говорится в заявлении.

09:30 Генпрокуратура Украины: как минимум 450 детей погибли в результате вооруженной агрессии России

По меньшей мере 1322 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора Украины. «По состоянию на утро 31 декабря 2022 года официальное число детей-жертв не изменилось — 450. Не претерпели изменений и данные по раненым — 872», — заявили в ведомстве отметив, что данные не окончательные, «поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях».

Кроме того, по данным украинской генпрокуратуры, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений Украины, 337 из них разрушены полностью.

09:00 Министр обороны Украины предупредил россиян о закрытии границ и новой волне мобилизации уже в начале января

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в начале января в России и Беларуси закроют границы для мужчин, объявят военное положение и новую волну мобилизации.

Заявление сделано в ходе видеообращения Резникова «к военнообязанным РФ».

«Сегодня вы думаете, чем украсить праздничный стол, и строите свои планы. Но за боем курантов, вы можете не услышать стук в дверь. Это постучит военком. Особенно — в городах, потому что в глубинке и так забрали многих», — предупредил Резников.

«Я не призываю вас верить мне на слово. Я хочу, чтоб вы задали себе всего один вопрос. И честно на него ответили.

Когда вы отправитесь на войну, где можете погибнуть или стать калекой на всю оставшуюся жизнь, за что конкретно вы будете воевать? Лично вы», — добавил министр обороны Украины, напомнив о том, что само руководство РФ «уже давно понимает, что затея с войной против Украины обернулась для них катастрофой».

Однако продолжает отправлять на смерть в этой бессмысленной войне десятки тысяч своих сограждан: «Тысячи россиян, мобилизованных осенью, уже погибли. Многие тысячи стали инвалидами. Только ради того, чтобы защитить этих преступников. Больше никаких целей у Кремля в этой войне уже нет».

Алексей Резников © MURAD SEZE / REUTERS

Резников также заявил: «Они могут вам рассказывать, что есть какой-то „план Б“. Какое-то тайное оружие. Что вскоре опять начнутся победы. Но весь их план в том, чтобы затянуть войну. Чтобы убить как можно больше людей и загнать ситуацию в тупик. Вы отправитесь умирать только ради этого».

«В интересах России — как можно скорее эту войну закончить. Но они не могут вам в этом признаться. Потому что тогда придётся за всё отвечать. (…) Единственная причина, ради которой вас отправят на войну — чтобы вы защитили преступников, их дворцы, их банковские счета. И сами стали преступниками. Вы можете погибнуть или потерять здоровье исключительно ради того, чтобы эти люди не понесли ответственность», — подчеркнул украинский министр.

Накануне глава украинского Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов сообщил о том, что новая волна мобилизации в России начнется 5 января.

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