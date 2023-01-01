Первый день года и 312-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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1 января — первый день 2023 года и 312-й день с начала российского полномасштабного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости,

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14:16 На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога. В Херсоне слышны взрывы

13:39 Разрушенные дома в Николаве после вчерашнего российского обстрела

13:18 Минобороны РФ заявило, что нанесло удары по оборонно-промышленным объектам Украины

На утреннем брифинге Министерство обороны заявило, что сегодняшней ночью наносило удары по «объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников». Ведомство отчиталось и о поражении складов бесптлотников.

Так Министерство обороны РФ предполагает предотвратить «террористические атаки» на территории России.

12:51 Украинские военные празднуют Новый год в Донецкой области

Украинские военные празднуют Новый год в Донецкой области. 31 декабря 2022 REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

12:23 «Политика страны»: закрыт доступ к двум храмам УПЦ в Верхней Лавре

Издание «Политика страны» пишет, что начиная с сегодняшнего дня закрыт доступ к двум храмам Украинской православной церкви в Верхней Лавре. Речь идет об Успенском соборе — главном храме Киево-Печерской лавры и о Трапезной церкви.

В течение сегодняшнего дня закрыта для посещения и вся территория Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра». Настоятель Лавры митрополит Павел заявил изданию о том, что у представителей УПЦ нет доступа к храмам. Национальный заповедник отказался продлевать договор аренды с УПЦ на 2023 год.

11:37 Дипломаты США, работающие в Киеве, находились в укрытии всю ночь

Из сообщения на официальной странице посольства США в Украине следует, что американские дипломаты в Киеве в новогоднюю ночь находились в подвале из-за российских обстрелов. Во время авиаударов сотрудники американского представительства провели опрос по поводу любимой цитаты уходящего года.

While sheltering together in the middle of the night during Russia’s heartless attacks on Ukraine, diplomats from the US Embassy in Kyiv took a poll of our favorite quote of 2022. The winner (no surprise) was: "Русский военный корабль…" — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 1, 2023

11:12 Последствия обстрела Херсона в канун Нового года

10:45 За новогоднюю ночь над Украиной сбито 45 беспилотников

По уточненным данным ВСУ, в ночь с 31декабря на 1 января сбито 45 беспилотников типа "Шахед 131/136", запущенных Россией. Большая часть из них направлялась на Киев. По данным властей украинской столицы, 32 дрона — уничтожены над Киевом и Киевской областью. Налет происходил в течение нескольких чвсов.

10:29 Генштаб ВСУ: Россия продолжает обстрелы

За прошедшие сутки Россия нанесла 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершила олее 70 обстрелов из РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди мирного населения уточняется.

Российская армия запустила 13 иранских ударных беспилотников "Шахед-136", все они сбиты ВСУ.

ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой областях. Обстрелы Донецкой области велись с нескольких направлений.

Российским артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Черниговсаая, Сумская и Харьковская области.

На Бахмутском направлении российские военные обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск в районах более 25 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском направлении зафиксирован огонь оккупантов в более чем 20 населенных пунктах. Среди них - Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.

На Херсонском направлении от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.

Россия продолжает терять нести потери.В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих.

В районе села Лиман Другий Харьковской области Россия усилила контрразведывательные мероприятия. Проводит поиск проукраински настроенного населения.

Авиация ВСУ нанесла удары по району сосредоточения российских войск и по позиции зенитно-ракетного комплекса. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также российский пункт управления беспилотников.

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