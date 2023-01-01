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Первый день года и 312-й день войны РФ против Украины. Онлайн RFI

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Последствия российского ракетного удара по Николаеву, Украина, 31 декабря 2022 года.
Последствия российского ракетного удара по Николаеву, Украина, 31 декабря 2022 года. REUTERS - STRINGER
RFI
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1 января — первый день 2023 года и 312-й день с начала российского полномасштабного вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости,

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14:16 На юго-востоке Украины объявлена воздушная тревога. В Херсоне слышны взрывы

13:39 Разрушенные дома в Николаве после вчерашнего российского обстрела

13:18 Минобороны РФ заявило, что нанесло удары по оборонно-промышленным объектам Украины

На утреннем брифинге Министерство обороны заявило, что сегодняшней ночью наносило удары по «объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотников». Ведомство отчиталось и о поражении складов бесптлотников.

Так Министерство обороны РФ предполагает предотвратить «террористические атаки» на территории России.

12:51 Украинские военные празднуют Новый год в Донецкой области

Украинские военные празднуют Новый год в Донецкой области. 31 декабря 2022
Украинские военные празднуют Новый год в Донецкой области. 31 декабря 2022 REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

12:23 «Политика страны»: закрыт доступ к двум храмам УПЦ в Верхней Лавре

Издание «Политика страны» пишет, что начиная с сегодняшнего дня закрыт доступ к двум храмам Украинской православной церкви в Верхней Лавре. Речь идет об Успенском соборе — главном храме Киево-Печерской лавры и о Трапезной церкви. 

В течение сегодняшнего дня закрыта для посещения и вся территория Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра». Настоятель Лавры митрополит Павел заявил изданию о том, что у представителей УПЦ нет доступа к храмам. Национальный заповедник отказался продлевать договор аренды с УПЦ на 2023 год.

11:37 Дипломаты США, работающие в Киеве, находились в укрытии всю ночь 

Из сообщения на официальной странице посольства США в Украине следует, что американские дипломаты в Киеве в новогоднюю ночь находились в подвале из-за российских обстрелов. Во время авиаударов сотрудники американского представительства провели опрос по поводу любимой цитаты уходящего года.

11:12 Последствия обстрела Херсона в канун Нового года

10:45 За новогоднюю ночь над Украиной сбито 45 беспилотников

По уточненным данным ВСУ, в ночь с 31декабря на 1 января сбито 45 беспилотников типа "Шахед 131/136", запущенных Россией. Большая часть из них направлялась на Киев. По данным властей украинской столицы, 32 дрона — уничтожены над Киевом и Киевской областью. Налет происходил в течение нескольких чвсов.

10:29 Генштаб ВСУ: Россия продолжает обстрелы

  • За прошедшие сутки Россия нанесла 31 ракетный и 12 авиационных ударов и совершила олее 70 обстрелов из РСЗО. Пострадала гражданская инфраструктура Черниговской, Сумской, Киевской, Хмельницкой, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей. Информация о жертвах среди мирного населения уточняется.
  • Российская армия запустила 13 иранских ударных беспилотников "Шахед-136", все они сбиты ВСУ.
  • ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой областях. Обстрелы Донецкой области велись с нескольких направлений.
  • Российским артиллерийским и минометным обстрелам подверглась Черниговсаая, Сумская и Харьковская области.
  • На Бахмутском направлении российские военные обстреливали из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии позиции украинских войск в районах более 25 населенных пунктов Донецкой области.
  • На Запорожском направлении зафиксирован огонь оккупантов в более чем 20 населенных пунктах. Среди них - Ольговское, Гуляйполе, Степное, Волшебное и Дорожнянка Запорожской области.
  • На Херсонском направлении от российских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Антоновки, Токаревки, Николаевки и Херсона.
  • Россия продолжает терять нести потери.В течение последней недели только в городскую больницу Беловодска Луганской области доставлено около 350 раненых военнослужащих.
  • В районе села Лиман Другий Харьковской области Россия усилила контрразведывательные мероприятия. Проводит поиск проукраински настроенного населения.
  • Авиация ВСУ нанесла удары по району сосредоточения российских войск и по позиции зенитно-ракетного комплекса. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пункт управления, 4 района сосредоточения живой силы, а также российский пункт управления беспилотников.

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