Минобороны РФ сообщило о 63 погибших военных при ударе по базе в Макеевке. В ВСУ говорят о сотнях убитых военных РФ

Пророссийские телеграм-каналы сообщали о множестве погибших мобилизованных из РФ при ракетном ударе в ночь на 1 января по их базе в ПТУ №19 в Макеевке (город находится в оккупированной российскими войсками части Донецкой области). В ВСУ говорили о сотнях погибших и раненых российских военнослужащих. Судя по видео, опубликованным с места предполагаемого удара, здание профтехучилища почти полностью разрушено. Днем 2 января министерство обороны РФ заявило, что в результате удара ВСУ системами HIMARS по Макеевке погибли 63 российских военных.

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UPD 2 января 16:22 мск. Минобороны РФ сообщило, что украинской армией был «нанесен удар шестью реактивными снарядами» РСЗО HIMARS «по пункту временной дислокации одного из подразделений российских вооруженных сил в районе населенного пункта Макеевка». Ведомство утверждает, что две ракеты были сбиты, но остальные попали в цель. «В результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной частью пункта временной дислокации погибло 63 российских военнослужащих», — заявило минобороны РФ.

«Первый заместитель министра информации» т.н. «ДНР» Даниил Безносов со ссылкой на местных жителей написал в своем телеграм-канале, что по макеевскому ПТУ был нанесен удар в новогоднюю ночь в 00:01. По его информации, армия Украины применила РСЗО HIMARS. О погибших и раненых в его сообщении не упоминается.

Безносов призвал привлечь к ответственности тех, кто решил разместить российских военнослужащих в одном здании ПТУ, а не рассредоточить их по разным объектам «с крепкими строениями и подвалами».

Как пишет телеграм-канал «Romanov Лайт», в макеевское ПТУ № 19 российское командование «компактно заселило» мобилизованных из Саратовской области. По информации этого канала, предварительно речь идет о десятках погибших.

«Не знаю, сколько людей пострадало — двое, трое убитых, хотя говорят гораздо больше», — написал репортер ВГТРК Александр Сладков, добавив, что «экономия на опасности для людей — это отвратительно».

Другие российские «военкоры» также подвергли критики размещение личного состава в здании ПТУ.

Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем-телеграм канале заявило об около 400 погибших и 300 раненых российских военнослужащих, находившихся в здании ПТУ. О каком-либо ударе по зданию ПТУ в управлении ВСУ не сообщали.

Судя по видео с места предполагаемого удара, здание ПТУ в оккупированной Макеевке почти полностью разрушено.

В минобороны РФ не комментировали сообщения о погибших российских военных в макеевском ПТУ. Представители «властей» «ДНР» заявили агентству ТАСС, что имел место обстрел Макеевки со стороны ВСУ. Они сообщили, что предварительно известно о 15 раненых. О погибших в этом сообщении не упоминалось.

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