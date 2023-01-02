Триста тринадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Последствия российского удара по Киеву накануне Нового года, 31 декабря 2022 года.

2 января — 313-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:45 Власти Воронежской области сообщили, что сбили украинский дрон на подлете к городу

09:40 В результате обрела рынка в Херсонской области пострадали пять человек

Пять человек получили ранения, трое из них тяжелые, в результате утренней атаки РФ на городской рынок в Бериславе Херсонской области. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич

Огонь, вероятно, велся из танка со стороны оккупированной Каховки.

09:10 Кличко: В больнице умер один из пострадавших в результате российского удара по Киеву 31 декабря

Сегодня утром скончался один из пострадавших от российской атаки на столицу 31 декабря. 46-летний мужчина находился в реанимации в тяжелом состоянии,

— написал мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

Это второй погибший в результате обстрелов столицы Украины 31 декабря. Днем 31 декабря Россия нанесла новый массированный удар по Украине. В Киеве тогда погиб один человек, еще 22 получили ранения.

08:45 ВСУ и российские телеграм-каналы сообщили о гибели сотен мобилизованных в результате удара по базе в Макеевке

Около 400 российских мобилизованных погибли в новогоднюю ночь в результате удара ВСУ по пункту дислокации российских военных. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем телеграм-канале.

Российские телеграм-каналы также сообщили о погибших при ударе по базе мобилизованных в Макеевке.

08:30 В Киевской области в результате атаки дронов повреждены частные дома и объект критической инфраструктуры

По предварительным данным, пострадавших нет. Об этом в своем телеграм-канале написал глава областной администрации Алексей Кулеба.

«Киевская область вторую ночь подряд отражает атаки дронов — очередной акт терроризма от рф (…) Все службы на местах. Работаем над ликвидацией последствий массированной атаки», — сообщил он.

Ранее, утром в понедельник, мэр Киева Виталий Кличко написал, что в результате ночной атаки по столице Украины повреждены объекты энергетической инфраструктуры. В Киеве ввели аварийные отключения электроэнергии.

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