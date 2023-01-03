Триста четырнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Инструменты гуманитарной миссии «Черный тюльпан» во время эксгумации и извлечения тел солдат во время в Ямполе, Украина, 2 января 2023 года. «Черный тюльпан» эксгумирует тела украинских и российских солдат на поле боя и обменивает найденные тела погибших российских солдат на тела погибших украинских солдат, чтобы вернуть их семьям.

3 января — 314-й день с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

12:39 В Краматорске после российского удара повреждены 34 частных дома и 8 многоэтажных

Фотографиями последствий ночного российского удара поделился мэр Краматорска Александр Гончаренко. Именно этот удар попал в прямой эфир францусзкого телеканала TMC.

12:06 СБУ обнаружила еще одну пыточную в Николаевской области

Служба безопасности Украины установила местонахождение еще одной пыточной на освобожденной от российских войск территории Николаевской области. Место, где российские военные пытали местных жителей, находилось на территории захваченного частного дома в оккупированном поселке Александровка.

СБУ пришло к выводу, что в этом помещении российские военнослужащие насильно удерживали и жестоко пытали местных жителей, которые отказывались с ними сотрудничать. Они пытались выяснить адреса и местонахождение участников сопротивления и активистов. Сотрудники СБУ под руководством органов прокуратуры установили, что жителей душили полиэтиленовыми пакетами, били тяжелыми предметами и применяли электрошокер. В пыточной были обнаружены все инструменты, которыми мучали удерживаемых украинцев.

В связи с обнаруженными уликами открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 «нарушение законов и обычаев войны» Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия по установлению конкретных лиц, причастных к военным преступлениям.

11:40 «Idel. Реалии» Самарской области прошли митинги в память о погибших мобилизованных в Макеевке

11:21 В Донецкой области проводится миссия «Черный тюльпан» по поиску и эксгумации тел украинских солдат

Миссия «Черный тюльпан» в Донецкой области по эксгумации тел украинских солдат. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

26-летний Артур Симейко снимает ограждение перед эксгумацией тела погибшего украинского солдата в рамках гуманитарной миссии «Черный тюльпан», которая занимается поиском, эксгумацией и извлечением тел солдат в Ямполе Донецкой области.

«Черный тюльпан» находит и эксгумирует тела украинских и российских солдат на поле боя и обменивает найденные тела погибших российских солдат на тела погибших украинских солдат, чтобы вернуть их семьям.

11:10 За сутки Россия обстреляла Херсонскую область 79 раз, Херсон — 32 раза

Глава областной военной администрации Херсонской области опубликовал данные о российских обстрелах за минувшие сутки. Российские войска 79 раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

По Херсону пришлось 32 российских удара, которые попали в авторынок, здание коммунального предприятия, частные и многоквартирные дома. Известно о двух погибших местных жителях и девяти раненых.

10:54 Рабочие разбирают завалы разрушенного украинским ракетным ударом профессионального училища в Макеевке

Рабочие разбирают завалы разрушенного украинским ракетным ударом профессионального училища в Макеевке, использовавшегося в качестве временного жилья для российских солдат. Министерство обороны России подтвердило факт гибели 63 солдат, другие источники пишут о сотнях. Макеевка, Донецкая область, Украина, 3 января 2023 года. REUTERS - ALEXANDER ERMOCHENKO

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10:29 «Укрэнерго»: в стране снизилось потребление электричества из-за теплой погоды

В связи с теплой погодой в первой половине дня «Укрэнерго» не планирует вводить ограничения потребления, так как электростанции Украины вырабатывают достаточное количество энергии.

10:18 Генштаб ВСУ: сбиты 27 российских беспилотников «Шахед-136» и 3 дрона «Орлан-10» и вертолет Ка-52

За прошедшие сутки Россия нанесла 6 ракетных и 52 авиационных удара, совершила 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Из них 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов были нанесены по гражданской инфраструктуре. Россия запустила 27 беспилотников «Шахед-136» , все они сбиты ВСУ.

из реактивных систем залпового огня. Из них 6 ракетных, а также 30 авиационных ударов были нанесены по гражданской инфраструктуре. Россия , все они сбиты ВСУ. Пытаясь взять под полный контроль Донецкую и Луганскую области, российская армия сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском направлении. Делает попытки улучшить тактическое положение на Лиманском и Авдеевском направлениях, усиливает группировки на Новопавловском направлении за счет подразделений переброшенных из Херсонского направления.

за счет подразделений переброшенных из Херсонского направления. Подразделения ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой области. Россия ведет оборону ранее занятых рубежей, одновременно осуществляя обстрелы позиций украинских войск и гражданских объектов вдоль всей линии фронта.

Российская армия подвергла артиллерийским и минометным обстрелам Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Луганскую области сразу с нескольких направлений. На Запорожском направлении враг обстреливала из танков и всего спектра артиллерии Донецкую, Запорожскую и Днепропетровскую области.

сразу с нескольких направлений. На Запорожском направлении враг обстреливала из танков и всего спектра артиллерии На Херсонском направлении Россия не прекращает осуществлять обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр . В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Зеленовки, Инженерного, Молодежного, Антоновки и Берислава Херсонской области, есть пострадавшие среди мирного населения.

. В частности, от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура Херсона, Зеленовки, Инженерного, Молодежного, Антоновки и Берислава Херсонской области, есть пострадавшие среди мирного населения. Российская армия продолжает нести потери, которые исчисляются сотнями раненых и погибших.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения российских военных, вооружения и военной техники противника, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов. ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и 3 разведывательных беспилотника «Орлан-10».

09:35 Взрыв в Краматорске попал в вечерний прямой эфир французского телеканала TMC

Съемочная группа программы «Quotidien» французского канала TMC оказалась в нескольких десятках метров от взрыва в Краматорске Донецкой области Украины. Корреспондент Поль Ганье вышел в эфир и буквально через несколько минут за его спиной раздался взрыв.

В результате журналист упал. Вся команда отделалась испугом. Через несколько минут корреспондент все же вышел в эфир из здания церкви. «Вокруг нас разбивались окна, наши глаза и рты оказались забиты пылью», — рассказал Ганье.

09:18 Британская разведка: Россия вряд ли добьется прорыва в районе Бахмута в ближайшие недели

Министерство обороны Великобритании в утренней сводке пишет, что с середины декабря российские военные и боевики ЧВК «Вагнер» увеличили частоту своих пехотных атак в районе Бахмута Донецкой области. Однако многие из этих операций были слабо поддержаны.

За последние десять дней Украина направила значительные подкрепления для защиты этой территории. По оценке британской разведки, частота российских атак снизилась по сравнению с пиком в середине декабря. Обе стороны понесли большие потери.

По мнению британского оборонного ведомства, российские наступательные операции в этом районе теперь проводятся только на уровне взводов или отделений. Вероятность того, что Россия добьется значительного прорыва в районе Бахмута в ближайшие недели разведка Великобритании оценивает как низкую.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 03 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/dFqO3TLWgZ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/1kwYmKRUlw — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 3, 2023

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