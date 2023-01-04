Война России против Украины. 315-й день. Онлайн RFI

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4 января — 315-й день продолжается российское полномасштабное вторжение в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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16:22 «Всё глубже и глубже» внутри страны: глава разведки Украины анонсировал новые удары по территории России

Удары по территории России, вероятно, будут продолжаться, заявил глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью американскому телеканалу ABC. Атаки будут происходить «всё глубже и глубже» внутри страны, предупредил он.

При этом Кирилл Буданов отказался уточнить, стоит ли за ударами Украина. Он отметил, что сможет прокомментировать это только после завершения войны.

Отвечая на вопрос об атаках на территории Крыма, глава украинской разведки сказал, что «Крым — территория Украины, на нашей территории мы можем использовать любое оружие».

По словам Кирилла Буданова, ВСУ планирует масштабное контрнаступление весной, а «самым горячим» месяцем боевых действий станет март. «Тогда мы увидим освобождение территорий и поражение Российской Федерации. Это произойдет повсюду: от Крыма до Донбасса».

Глава украинской разведки еще раз подчеркнул, что цель Киева — вернуться к границам 1991 года.

16:00 Источник издания «Вёрстка»: в ударе ВСУ по российским военным в Макеевке погибло «порядка 200 человек»

15:49 В военном 2022 году экспорт товаров из Украины сократился до $44 млрд

Экспорт товаров из Украины в прошлом году сократился на 35% в денежном выражении — до 44,1 млрд долларов, а в натуральном выражении на 38,4% — до 99,8 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные заместителем министра экономики Украины Тарасом Качкой.

«В обычных условиях показатели торговли могли бы показаться катастрофическими. Тем не менее, в условиях войны — это подвиг: вывезти в условиях блокады портов и постоянных атак на инфраструктуру почти 100 млн тонн продукции (из которых 16,3 млн тонн через зерновой коридор). Это первый год, когда объем экспорта и логистика вышли на первый план», — указал Тарас Качка в своем подробном отчете.

Замминистра экономики Украины отметил, что экспортным лидером среди товаров по деньгам и по объему в военном году была кукуруза. «Сокращение по сравнению с 2021 годом в деньгах — 14,4%, в объемах —16,3% (4,29 млн тонн)», — сообщил он. В топе экспортированных товаров осталась железная руда (на $2,6 млрд с объемом более одного миллиона тонн), но объемы сократились по сравнению с довоенными более чем на 44%.

15:30 Украина в 2022 году была основным получателем экспорта вооружений из Германии

Украина в 2022 году была основным получателем экспорта вооружений из Германии, — передает медиакорпорация Deutsche Welle данные предварительного отчета, опубликованные 4 января министерством экономики ФРГ. На втором и третьем местах получателей немецкого оружейного экспорта — Нидерланды и США.

В общей сложности в прошлом году властями ФРГ было выдано индивидуальных разрешений на экспорт оружия на сумму 8,36 миллиарда евро. Из них более четверти — €2,24 млрд — пришлось на Украину.

15:10 CNN: в иранском беспилотнике, сбитом в Украине, обнаружены детали производства компаний США и стран Запада

«Детали, произведенные более чем дюжиной американских и западных компаний, были обнаружены внутри одного иранского беспилотника, сбитого на Украине прошлой осенью», — сообщает телеканал CNN в своем эксклюзивном материале, ссылаясь на сведения, полученные от украинской разведки.

По данным издания, из 52 компонентов, обнаруженных в сбитом дроне «Shahed-136», предположительно, 40 были сделаны тринадцатью компаниями США, а еще 12 фирмами из Канады, Японии, Швейцарии, Тайваня и Китая.

CNN напоминает, что иранский производитель ударных беспилотников Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) находится под санкциями США с 2008 года. Издание указывает на стоящую перед США и странами Запада серьезную проблему контроля за мировыми цепочками торговли технологичными товарами, запрещенными к продаже в государства, попавшие под санкции.

Американские компании, с которыми связался канал CNN, включая Texas Industries, уверяют, что не продают какую-либо продукцию в Россию, Беларусь или Иран. Один из производителей отметил, что контролировать перепродажи микроэлектроники в течение всего срока службы бывает крайне сложно.

14:25 Военная разведка Украины: РФ использовала 660 из 1750-ти заказанных у Ирана дронов

Представитель Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина рассказал, ссылаясь на оперативные данные, что у России есть достаточный запас ракет еще на два-три массированных удара — по 80 ракет каждый. Он утверждает, что армия РФ уже тратит свой стратегический запас вооружений (по нормативам это 30% от общего числа имеющихся в наличии ракет).

По словам Скибицкого, Россия также использовала уже порядка 660 полученных от Ирана беспилотников.

«На сегодня они использовали примерно 660 дронов. По контракту предусмотрено 1750. Необходимо время для их доставки и подготовки. За последние дни они применили большое количество, а эти запасы необходимо пополнять. По нашим данным, сейчас у них будет очередная партия поставки. Сколько это будет – будем еще уточнять. Как правило, до этого они завозили партиями 250-300 штук», — рассказал представитель украинской военной разведки.

13:55 В оккупированной части Запорожской области власти сообщили о двух погибших во время ракетного удара

Представитель оккупационных властей региона Запорожья Владимир Рогов заявил о нанесенном ВСУ ударе по населенному пункту Васильевка. Сперва он сообщал, что под удар попало здание военной комендатуры, позднее уточнил, что ракета упала на многоэтажный дом. Затем Рогов сообщил о двух погибших, а также о массированном обстреле Васильевки. Рогов утверждает, что огонь велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.

13:25 В украинском Днепре демонтировали памятник Александру Матросову и памятник-танк Т-34

4 января стало известно о демонтаже в украинском Днепре двух монументов советского прошлого. С постамента сняли памятник уроженцу города Александру Матросову. Он погиб в 1943 году в 19 лет, закрыв грудью амбразуру немецкого дота. Матросов, уроженец города (носившего на тот момент название Екатеринослав) был посмертно награжден звездой Героя Советского Союза.

В Днепре также демонтировали памятник-танк Т-34, установленный в память о генерале Ефиме Пушкине. Он погиб 11 марта 1944 года от осколочного ранения в Николаевской области. Прах генерала доставили в город Днепр и торжественно захоронили на мемориальном кладбище на Соборной площади. Памятник-танк был установлен в память о генерале Пушкине в 1945 году.

Демонтированные памятники будут хранить на территории коммунального предприятия «Зооконтроль», отмечали ранее местные власти.

В августе министерство культуры Украины внесло Александра Матросова в список имен исторических деятелей, которые рекомендовано исключить из украинских топонимов в приоритетном порядке.

В декабре в Днепре демонтировали памятник Максиму Горькому и анонсировали снос памятника Михаилу Ломоносову.

12:55 Российский фрегат «Адмирал Горшков» вышел в поход с ракетами «Циркон». Путин проводил его из кабинета

Владимир Путин 4 января в телевизионном эфире сообщил о выходе фрегата «Адмирал Горшкова» в «дальний поход». В церемонии выхода фрегата на боевую службу Путин участвовал по видеосвязи. Корабль отправился в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

Путин особо подчеркнул, что «на этот раз» фрегат оснащен ракетами «Циркон», которые власти РФ называют «не имеющим аналогов в мире» «гиперзвуковым» оружием. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в походе «будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности».

Как напоминает издание «Агентство. Новости», испытания «Цирконов» начались в июле 2021 года, запуски проводили фрегат «Адмирал Горшков» и атомная подводная лодка «Северодвинск». В июле этого года Путин заявлял, что «Адмирал Горшков» первым из кораблей ВМФ РФ получит эти ракеты.

Официальные СМИ РФ неоднократно утверждали, что ракеты «Циркон» способны долететь до Великобритании и США за пять минут при запуске из нейтральных вод (дальность полета ракеты, как утверждается, более 1000 км).

«Адмирал Горшков» — первый фрегат проекта 22350 дальней морской и океанской зоны, построенный на заводе «Северная верфь» в Петербурге. Он был заложен в феврале 2006 года, в состав ВМФ России вошел в июле 2018 года.

12:10 «Снова жив и почти здоров»: после ранения Дмитрий Рогозин потребовал передать извлеченный из него осколок президенту Франции

Утром 4 января бывший бывший глава «Роскосмоса» и вице-премьер Дмитрий Рогозин опубликовал обращение к послу Франции в РФ Пьеру Леви. В нем он утверждает, что обстрел гостинице в Донецке, при котором он был ранен в конце декабря, украинские силы провели из французской гаубицы CAESAR. Рогозин заявил, что извлеченный из него хирургами осколок, он отправляет французскому послу для передачи президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

В послании Рогозин заодно обвинил «Францию, США, Великобританию, Германию и другие страны НАТО» в совершении «военных преступлений в Донбассе».

В ночь с 21 на 22 декабря гостиница «Шеш-Беш» в Донецке, где отмечал свой день рождения Рогозин, попала под обстрел. Он настаивает на том, что в здание попал снаряд, выпущенный из французской САУ CAESAR (Франция передала Киеву 18 таких гаубиц). Как утверждает потерпевший, при обстреле осколок снаряда пробил ему «правое плечо и застрял в пятом шейном позвонке». Рогозина оперировали в Москве. В Донецке Рогозин находился, по его словам, для участия в боевых действиях как руководитель некой группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки».

11:40 Глава МИД Украины сообщил о скором заседании контактной группы в формате «Рамштайн»

4 января на онлайн-брифинге украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объявил том, что «вскоре состоится следующее заседание» контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». В группу входит более 50 стран, координирующих свои поставки Киеву вооружений и военного оснащения. Кулеба заявил, что новое заседание «будет очень важным для оглашения новых решений».

На брифинге глава МИД также рассказал, что Украина ведет с союзниками переговоры о поставках новых систем ПВО и ПРО для защиты своего воздушного пространства. Речь идет о новых батареях американских комплексов Patriot, но также о комплексах NASAMS, немецких Iris-T и французских Crotale.

«Мы благодарны США, Германии, Норвегии, Франции за уже принятые решения. Работаем над ускорением подобных решений либо от них, либо от других стран», — сказал Кулеба. Он также подчеркнул, что Украина заинтересована в дополнительном получении зенитных установок Gepard и Vulcan, а также переносных ЗРК.

11:20 Власти Украины сообщили о ночном обстреле Запорожья

В Запорожье в ходе ночного обстрела повреждены 8 многоэтажных домов и здание детского сада, сообщил утром 4 января секретарь горсовета Анатолий Куртев, добавив, что «рядом с домами теперь зияет огромная 40-метровая воронка». Об обстреле также сообщал замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко, говоря об ударе ракетой С-300 по объекту инфраструктуры, ранении одного человека и повреждении пятиэтажного жилого дома.

11:00 Бойцы украинского батальона «Карпатская сечь» на позициях

Кременная, Северодонецкий район Луганской области, 3 января 2023 года.

Бойцы украинского интернационального батальона «Карпатская сечь» на позициях у Кременной 3 января 2023 REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

10:45 Система Patriot будет развернута в Украине в «максимально сжатые сроки» — глава МИД

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 4 января в ходе онлайн-брифинга сообщил, что подготовка к передаче Соединенными Штатами Киеву батареи ПВО Patriot уже началась, а ее развертывание ожидается «в максимально сжатые сроки». О передаче этой системы ПВО было объявлено в декабре в ходе визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что украинские военные уже начали курс подготовки по работе с этими системами.

10:30 Власти Украины сообщили о новых жертвах войны среди мирного населения: трое погибших и 13 раненых

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко утром 4 января опубликовал новую сводку о погибших и раненых мирных жителях за прошедшие сутки. В ходе боевых действий в Донецкой области погиб один человек, пятеро получили ранения. В Херсонской области за сутки — двое погибших и пятеро раненых, подтверждена также гибель двух мирных жителей, ставших ранее жертвами обстрелов.

Рано утром 4 января глава администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщал об обстреле силами РФ населенного пункта Курахово: снаряд попал в пятиэтажный дом, погиб один человек, четверо ранено. Он также сообщал о гибели жителя в Благодатном, в районе Соледара.

Глава Херсонской обладминистрации Ярослав Янушевич утром 4 января сообщал о гибели двух мирных жителей региона и ранении пяти человек. По словам Янушевича за минувший день населенные пункты региона подверглись 73 обстрелам с российской стороны.

10:15 Глава Ростовской области отчитался об уничтожении небесного тела «в форме шара»

Утром 4 января губернатор прифронтового российского региона сообщил: ««Вчера около 22 часов работала система ПВО в 7 км от населённого пункта Султан Салы в Мясниковском районе. На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации».

09:45 В Крыму — в районе аэродрома Бельбек — ПВО РФ сбили два беспилотника

Утром 4 января силы ПВО сбили два беспилотника над морем в районе аэродрома «Бельбек» в Севастополе. Об этом сообщил глава аннексированного Россией города Михаил Развожаев. После аннексии Крыма в 2014 году этот аэродром (в прошлом — аэропорт) используется только для нужд российской армии.

09:30 Минобороны РФ «уничтожило» в Украине 35 установок HIMARS из… 20-ти

Представитель минобороны РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков, сообщив о гибели уже 89 российских военных в ударе ВСУ по Макеевке, также утверждал накануне, что ответным огнем силы РФ уничтожили установку HIMARS, которая нанесла удар. Еще якобы 4 такие установки американского производства тогда же были уничтожены в районе железнодорожной станции Дружковка.

Журналисты ВВС по сводкам минобороны РФ подсчитали общее число якобы уже «уничтоженных» установок HIMARS, стоящих на вооружении ВСУ. Оно намного превысило число этих установок, поставленных Украине Соединенными Штатами.

09:20 Британская разведка прокомментировала удар ВСУ по военным РФ в Макеевке

Свою краткую ежедневную сводку утром 4 января разведка минобороны Великобритании посвятило удару ВСУ, нанесенному в новогоднюю ночь по расположению российских военных в Макеевке под Донецком. В тексте отмечается: «учитывая масштабы повреждений, существует реальная вероятность того, что рядом с жилыми помещениями хранились боеприпасы, которые сдетонировали во время удара, вызвав вторичные взрывы». В сводке обращается внимание и на близость места удара к району активных боев («всего в 12,5 км от линии фронта в районе Авдеевки»). Британская разведка напоминает, что в армии РФ в прошлом (задолго до нынешней войны) были «случаи небезопасного хранения боеприпасов». Случившееся в Макеевке «показывает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь российских военных», отмечено в британской сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 04 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/sTvI8nDoqa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hxvMq4spju — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 4, 2023

09:00 Минобороны РФ признало уже 89 погибших военных в ударе ВСУ по Макеевке

Число погибших российских военных при ударе ВСУ в Макеевке выросло до 89 человек. Новые данные поздно вечером 3 января в специальном заявлении привел первый замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. По его словам, при разборе завалов здания ПТУ были обнаружены новые тела погибших. Среди них — «заместитель командира полка подполковник Бачурин». Изначально военное ведомство РФ признавало, что в новогоднюю ночь в украинском ударе, нанесенном РСЗО HIMARS, погибли 63 мобилизованных.

Генерал-лейтенант Севрюков также официально прокомментировал обстоятельства того, что он назвал «происшествием», назвав «основной причиной случившегося «включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Это якобы позволило ВСУ запеленговать и определить координаты расположения военных. Эта версия (о вине самих военных РФ в случившемся) уже сообщали российские СМИ со ссылкой на информированные источники сразу после удара.

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