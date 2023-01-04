По данным Минобороны РФ, число погибших в украинской Макеевке российских военных выросло до 89 человек

Российское министерство обороны уточнило число погибших при ударе по пункту временной дислокации российских мобилизованных в городе Макеевка на оккупированной части Донецкой области Украины. После разбора завалов число погибших возросло до 89 человек. Об этом в среду, 4 января, сообщается на сайте военного ведомства.

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«К сожалению, в ходе разбора завалов железобетонных конструкций, количество погибших наших товарищей увеличилось до 89. Среди погибших — заместитель командира полка подполковник Бачурин», — заявил в Ростове-на-Дону первый заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков.

Ранее Минобороны признало гибель 63 мобилизованных военнослужащих в результате украинского ракетного удара. В свою очередь, Управление стратегических коммуникаций ВСУ в своем телеграм-канале ранее заявляло о примерно 400 погибших и 300 раненых российских военнослужащих, находившихся в здании бывшего профтехучилища, где размещались мобилизованные военнослужащие российских оккупационных сил.

По версии Минобороны, основной причиной произошедшего стало «массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника». Это позволило ВСУ определить координаты расположения военнослужащих для нанесения ракетного удара. «Принимаются необходимые меры по исключению подобных трагических происшествий в будущем», — заявило Минобороны.

Об обстреле Макеевки стало известно 2 января. В Генштабе ВСУ сообщили, что удар был нанесен по зданию бывшего ПТУ, где российская армия разместила своих мобилизованных. В российском Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли удар по Макеевке 1 января в 00:01 по московскому времени шестью снарядами HIMARS. Два из них были перехвачены, четыре попали в здание.

Среди погибших в Макеевке были в основном мобилизованные из Самарской области. Об этом писало издание «Важные истории» со ссылкой на родственников жертв. Эту информацию также подтвердил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 3 января по всей Самарской области прошли митинги памяти. В областной столице на площади Славы собралось, по разным оценкам, от 200 до 500 человек.

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