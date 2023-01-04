Франция передаст Украине колесные танки AMX-10RC

AMX-10RC — французский тяжёлый бронеавтомобиль, часто классифицируемый как колёсный танк

Франция передаст Украине легкие колесные танки AMX-10RC французского производства, сообщает агентство AFP со ссылкой на Елисейский дворец после состоявшихся 4 января телефонных переговоров Эмманюэля Макрона с Владимиром Зеленским. Как отмечает AFP, это первые танки не советского, а западного образца, которые союзники поставят Киеву.

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В сообщении администрации президент Франции подчеркивается, что Париж намерен расширить военную помощь Киеву, приняв решение о «поставке легких боевых танков AMX-10 RC» «Это первый случай поставки танков западного образца украинским вооруженным силам», — говорится в сообщении, которое цитирует AFP после часового телефонного разговора между президентами Франции и Украины.

Количество танков и сроки поставки пока не уточняются. Министры обороны Франции и Украины «очень быстро проведут переговоры, чтобы определить условия» этих поставок, как с точки зрения сроков, так и количества танков, сообщили AFP в оборонном ведомстве Франции.

Как отметили в Елисейском дворце, Макрон, подтвердивший Зеленскому в ходе переговоров «непоколебимую поддержку» Францией Украины «до её победы», хотел «продемонстрировать постоянство и непрерывность» французской военной помощи.

AMX-10 RC – это легкие колесные танки, они оснащены 105-миллиметровой пушкой и пулеметом, стоят на вооружении французской армии с 1970-х годов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Франция передала украинским силам 18 самоходных артиллерийских установок CAESAR, реактивные системы залпового огня (РСЗО) LRU, десятки бронетранспортеров VAB (бронированная машина переднего края), 155-милиметровые буксируемые гаубицы TRF1, зенитные ракетные комплексы малой дальности Crotale, переносные ракетные комплексы MILAN (противотанковые) и MISTRAL (зенитные).

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