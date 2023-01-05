Триста шестнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

онлайн

5 января — 316-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

►ОБНОВИТЬ

В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

15:06 «Знак нашей постоянной и усиленной поддержки», — глава французского МИДа Катрин Колонна о поставках танков в Украину

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в эфире телеканала LCI объяснила решение Парижа передать Украине легкие колесные танки AMX-10RC французского производства.

«Есть агрессор и атакуемый, Украина имеет право защищаться, а мы обязаны ей помочь. То, что происходит в Украине, касается не только украинцев», — заявила Колонна, пообещав также усилить помощь в противовоздушной обороне.

Раньше европейские союзники отправляли в Украину только танки советского производства. Однако говорить о «гонке вооружений», по словам министра, не стоит. Она также подтвердила, что дипломатические контакты с Москвой по-прежнему поддерживаются, хоть и остаются «не всегда простыми».

14:29 Генсек НАТО предупредил об опасности недооценки амбиций и решимости Путина в войне с Украиной

Нет никаких признаков того, что президент Путин изменил свои планы и цели в Украине. И недооценивать Россию опасно.

По словам Йенса Столтенберга, Путин и его Россия показали свою готовность мириться с потерями и страданиями. Об этом он заявил на конференции деловых кругов в Норвегии.

13:41 Норвегия отправила в Украину 10 тысяч артиллерийских снарядов для самоходных гаубиц M109

Эти артиллерийские снаряды способны поражать цель на расстоянии до 30 км. Об этом сообщил министр обороны Бьёрн Арильд Грам в эфире государственного телеканала NRK.

Американские самоходные артиллерийские установки М109 были разработаны в начале 1960-х годов. Украина получила ранее такие гаубицы от самой Норвегии, а также Латвии и Великобритании.

13:07 Центр Херсона подвергся новому обстрелу со стороны российской армии

Об этом в четверг, 5 января, сообщил глава Херсонской военной администрации Ярослав Янушевич. По его словам, в результате обстрела погиб 20-летний мужчина.

12:44 Минобороны России выпустило очередной ежедневный отчет о российской агрессии на территории Украины

Подробности:

12:35 Эрдоган провел телефонные переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором обсудил войну в Украине и ситуацию в Сирии.

По заявлению пресс-службы Кремля,

с российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания. В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий.

Как, в свою очередь, сообщила пресс-служба турецкого президента, Эрдоган отметил, что

призывы к миру и диалогу, должны быть поддержаны односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий.

12:09 Советник офиса Зеленского ответил на предложение Патриарха Кирилла о «рождественском перемирии»

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк написал в твиттере, что предложенное главой РПЦ «рождественское перемирие» является «циничной ловушкой и элементом пропаганды».

РПЦ не є авторитетом для глобального православ’я та виступає лише як «пропагандист війни». РПЦ закликала до геноциду українців, заохочувала масові вбивства й наполягає на ще більшій мілітаризації Рф. Тому заява РПЦ про «різдвяне перемир’я» – цинічна пастка й елемент пропаганди. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) January 5, 2023

По его словам, РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как «пропагандист войны». Он напомнил, что РПЦ «призывала к геноциду украинцев, поощряла массовые убийства и настаивает на еще большей милитаризации России».

11:18 Пригожин: с группы российских заключенных, воевавших в Украине полгода, сняты судимости

Как утверждает создатель «частной военной компании Вагнера» и соратник Путина Евгений Пригожин, с первой группы заключенных, отпущенных из российских тюрем в рамках набора в ряды наемников для участия в российской агрессии против Украины, сняты судимости после выполнения ими полугодового контракта на службе.

Заявление Пригожина публикует российское государственное пропагандистское агентство РИА Новости.

Лица бывших заключенных на видео заретушированы. Никаких других подтверждений данной информации от официальных российских властей нет.

Досрочное снятие судимостей за заслуги на фронте было одним из обещаний, данных заключенным Пригожиным в ходе их вербовки.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал поправки в закон о мобилизации, отменяющие запрет на призыв на военную службу по мобилизации граждан с неснятой или непогашенной судимостью за большую часть тяжких преступлений.

10:54 Украинские власти: Бахмут разрушен более чем на 60%

Более 60% Бахмута разрушено в ходе боев и российского наступления на город, которое продолжается уже полгода. Об этом вечером 4 января заявил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города. Фактически, сейчас они находятся на равнинной опустошенной территории, что также способствует огромным потерям среди личного состава.

10:17 Патриарх Кирилл призвал объявить рождественское перемирие

Обращение главы РПЦ опубликовано на официальном сайте Московского Патриархата:

Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рож ества Христова.

09:54 10 стран, принявших больше всего беженцев из Украины

Статистика за период с 24 февраля 2022 по 3 января 2023 опубликована на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Польша (1 553 707)

Германия (1 021 667)

Чехия (476 025)

Италия (173 231)

Испания (164 705)

Великобритания (152 200)

Болгария (148 451)

Франция (118 994)

Румыния (106 786)

Словакия (105 205)

Больше новостей о событиях в Украине вы можете читать на сайте украинской службы RFI.

09:32 Британская разведка: украинские удары по аэродрому в Энгельсе усложнили работу российской дальней авиации

«Россия, скорее всего, отреагировала на инциденты, проведя общее рассредоточение самолетов дальней авиации, особенно на аэродромы, расположенные дальше от Украины», — говорится в ежедневной сводке британской разведки, посвященной 5 января ударам по российскому аэродрому в Энгельсе.

Британская разведка также цитирует заявление секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о том, что Россия передислоцировала тяжелые бомбардировщики Ту-95 МС и средние бомбардировщики Ту-22 М3 на Дальний Восток после ударов 5 и 26 декабря по базе авиации дальнего действия в Энгельсе.

Российская авиация дальнего действия по-прежнему сможет запускать крылатые ракеты воздушного базирования по территории Украины, поскольку дальность этого оружия составляет 5000 километров в дополнение к дальности полета бомбардировщиков, пишут британские аналитики. Тем не менее, работа из мест рассредоточения добавит дополнительную нагрузку на техническое обслуживание и еще больше сократит ограниченное количество летных часов, доступных на этих самолетах.

(1/4)



On 27 December 2022, Oleksiyy Danilov, secretary of Ukraine’s National Security and Defence Council, reported that Russia had relocated long range aviation (LRA) Tu-95MS BEAR heavy bombers and Tu-22M3 BACKFIRE medium bombers to Russia’s far east. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 5, 2023

09:03 Байден подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность отправки боевых машин пехоты Bradley в Украину

Об этом американский президент заявил во время общения с журналистами в штате Кентукки. При этом он не привел никаких подробностей и примерных сроков.

Ранее, в декабре, об этом писало агентство Bloomberg.

Бронемашины Bradley, оснащенные мощным огнестрельным орудием, используются американскими военными начиная с середины 1980-х годов. Они предназначены для перевозки пехоты и разведчиков и позволят усилить огневую мощь ВСУ.

08:31 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь на Днепропетровщине и Херсоне. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Опасность вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Авдеевском и Купянском направлениях после наступательных действий успеха не имел. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях продолжает вести активную оборону, обстреливает позиции ВСУ и гражданские объекты вдоль линии столкновения.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площадка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Польша. Донбасе.

Идет принудительная интеграция временно оккупированных и занятых территорий в Российскую Федерацию. Так, в городе Горловка Донецкой области сокращен срок выдачи паспортов российского образца с 30 до 10 суток. Кроме того, в регионе осуществляется выдача номерных знаков и водительских удостоверений образцов РФ.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также пять ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Воины ракетных войск и артиллерии ВСУ произвели огневое поражение трех пунктов управления, четырех районов сосредоточения живой силы и военной техники и двух складов боеприпасов врага.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться