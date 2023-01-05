«До победы»: танки из Франции и бронетехника США и Германии для Украины

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам визита лидеров Франции, Германии, Италии и Румынии в Киеве 16 июня 2022.

«До перемоги, до відновлення миру!» Этим сообщением президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 4 января прокомментировал результаты переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам разговора было объявлено, что Париж передаст Киеву легкие колесные танки AMX-10RC. Франция стала первой страной-союзницей Украины, решившей передать ВСУ тяжелую бронетехнику западного производства. В тот же день президент Джозеф Байден подтвердил, что США могут передать Украине свои боевые машин пехоты M2 Bradley. А вечером 5 января американская администрация объявила, что США и Германия поставят украинцам свои БМП Bradley и Mader. Вслед за американцами Берлин передаст Украине еще один комплекс противоракетной обороны и ПВО Patriot.

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До победы, до возвращения мира в Европу наша поддержка Украины не ослабнет. Я подтвердил президенту Зеленскому, что Франция поставит легкие боевые танки и продолжит поддержку [украинской] противовоздушной обороны,

— написал президент Макрон в своем твиттере после разговора с Владимиром Зеленским.

Jusqu'à la victoire, jusqu'au retour de la paix en Europe, notre soutien à l'Ukraine ne faiblira pas. Je l'ai confirmé au Président Zelensky : la France va fournir des chars de combat légers et poursuivre son soutien en matière de défense aérienne. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 4, 2023

Первую фразу своего сообщения французский лидер отдельно опубликовал на украинском языке: «До перемоги, до відновлення миру!»

До перемоги, до відновлення миру! https://t.co/iaD6C56446 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 4, 2023

В официальном коммюнике Елисейского дворца по итогам общения Макрона и Зеленского подчеркивается: «Главной темой разговора были условия военной помощи Украине». Помощи, которая «вписывается в долгосрочную перспективу» в том, что касается поставок военной «техники, в том числе для противовоздушной обороны, и обучения украинских военных».

Знаковым в этих переговорах стало решение президента Франции поставить Украине для защиты от российской агрессии легкие колесные танки AMX-10RC французского производства.

Источник агентства France-Presse в Елисейском дворце подчеркнул: «Это первый случай поставки танков западного образца украинским вооруженным силам». До сих пор союзники передавали Киеву тяжелую бронетехнику еще советского производства. Этим решением Макрон хотел «продемонстрировать постоянство и непрерывность» французской военной помощи Украине, отметили в администрации президента Франции.

Количество танков и сроки поставки станут предметом переговоров министров обороны Франции и Украины, которые обсудят детали в кратчайшие сроки, отметили в Елисейском дворце.

►СПРАВКА RFI: Французский легкий колесный танк AMX-10RC для украинской армии

Владимир Зеленский, со своей стороны, сообщил поставке для ВСУ французских бронеавтомобилей Bastion, не раскрыв деталей (количества машин и сроков получения). В администрации Макрона пояснили журналистам, что если танки AMX-10RC будут поставлены по линии минобороны, то «Бастионы» Украина закупит у производителя за счет средств специального фонда в €200 миллионов, который Франция предоставила Украине для оплаты прямых контрактов с производителями вооружений.

Французский бронеавтомобиль Bastion — СПРАВКА Bastion — бронеавтомобиль фирмы Arquus для транспортировки личного состава. В версии для сухопутных сил рассчитан на 8 мест (+2 члена экипажа). Основное вооружение — пулеметом калибра 7,62 мм. Может быть также оснащен крупнокалиберным пулеметом и противотанковой ракетной установкой. Существует в версии для сил спецназа (5 мест). Может использоваться как передвижной командный пункт.

В последние месяцы Украина настойчиво обращалась к союзникам с просьбой о поставке тяжелой бронетехники, необходимой для успешного контрнаступления и освобождения захваченных РФ территорий. Речь прежде всего идет об основных боевых танках, стоящих на вооружении ведущих стран НАТО: M1 Abrams — в США, немецких танках Leopard 2 и французских Leclerc.

Еще в ноябре прошлого года на слушаниях в парламенте Франции французский посол в Украине Этьен де Понсен признал, что Париж рассматривает официальный запрос Украины на поставку танков Leclerc. В декабре во французской столице на международной конференции по вопросам помощи в восстановлении Украины премьер-министр страны Денис Шмыгаль указал, что Киев был бы «очень благодарен» Франции за танки Leclerc.

Основной боевой танк армии Франции Leclerc — СПРАВКА Leclerc — основной боевой танк армии Франции, вооруженный 120-миллиметровым орудием с дальностью стрельбы до 4 километров и скорострельностью 6 выстрелов в минуту, крупнокалиберным пулеметом 12,7 мм и пулеметом калибра 7,62 мм. Вес — 56 или 62 тонны (в разных модификациях).

Во время визита в Киев 28 декабря министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не делал никаких заявлений о поставках новой техники украинским войскам. Однако он априори исключил поставку танков Leclerc, обслуживание которых было бы слишком сложным в нынешней ситуации и с учетом непосредственных потребностей Украины.

Теперь решением Макрона у Украины все-таки появится первая тяжелая бронетехника западного производства — французские AMX-10RCR. Во Франции в армейской классификации они называются легкими колесными танками (за рубежом их иногда характеризуют как тяжелый бронеавтомобиль).

Американские БМП M2 Bradley и немецкие Mader — на очереди

Спустя сутки было объявлено о решении Соединенных Штатов и Германии передать Украине боевые машины пехоты Bradley и Mader, основные БМП сухопутных сил этих западных держав.

После состоявшегося 5 января телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с канцлером ФРГ Олафом Шольцем американская администрация сообщила:

Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине до тех пор, пока это необходимо. С этой целью США намерены поставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия предоставит боевые машины пехоты Marder. Обе страны планируют обучить украинские силы работе с соответствующими системами.

Согласно этому заявлению, Берлин — вслед за Вашингтоном — также передаст украинской армии комплекс ПВО Patriot для защиты страны от массированных ракетных ударов России.

В конце декабря США объявили о безвозмездной передаче Украине зенитно-ракетной батареи Patriot. Германия присоединится к США в поставке Украине дополнительной батареи ПВО Patriot. Заявление администрации президента США.

О том, что США могут передать Украине бронетранспортеры Bradley стало известно еще в среду, 4 января. Президент Байден тогда утвердительно ответил на вопрос журналистов о том, может ли Киев рассчитывать на поставки боевых машин пехоты M2 Bradley, сказав «да», не вдаваясь в детали.

Ранее о том, что в руководстве США обсуждается вопрос передачи БМП Bradley украинской армии, сообщали несколько американских СМИ, в том числе агентство Bloomberg. 4 января газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в Белом доме сообщила, что решение о поставках этих бронемашин может быть принято и объявлено в ближайшее время. M2 Bradley — основная боевая машина пехоты армии США, состоит на вооружении с 1981 года. БМП оснащена 25-миллиметровой автоматической пушкой и двумя установками для запуска противотанковых ракет.

США и Германия планируют сделать «новый качественный шаг» в поставках оружия Украине, сообщали агентству France-Presse ранее днем 5 января источники в правительстве Германии.

Танк Leopard 2 для Украины: канцлер Германии — под давлением

France-Presse также сообщает, что после объявления Франции о передаче легких танков Украине в Германии участники правящей коалиции и оппозиция усилили давление на канцлера Олафа Шольца, требуя начать поставки танков Киеву.

Правительство ФРГ до сих пор отказывалось поставлять украинцам танки Leopard 2 на том основании, что такое решение должно приниматься после консультаций с союзниками по НАТО, а не в одностороннем порядке. Германия, по словам Шольца, не может в этом вопросе действовать в одиночку. В Берлине опасались, что передача Украине тяжелых наступательных вооружений, таких как танки Leopard 2 или БМП Mader может привести к дальнейшей эскалации военного конфликта с риском прямого вовлечения в него стран НАТО.

В правящей коалиции канцлера Шольца поддерживали его товарищи по социал-демократической партии (СДПГ). За поставки тяжелой техники Украине выступали «зеленые» и либеральная партия СвДП (FDP).

«Аргумент, постоянно выдвигаемый канцлером, что Германия не должна действовать в одиночку, абсолютно устарел», — сказала 5 января агентству AFP глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, член либеральной партии СвДП в коалиции. «В очередной раз Франция берет на себя роль, которую должна была бы сыграть Германия, и сама становится лидером», — отметила депутат.

Решение Франции «должно сдвинуть с места дискуссии» в Германии, которая «должна взять на себя инициативу, потому что новые поставки требуют предварительной подготовки», — заявил в интервью Spiegel Андреас Шварц, отвечающий за оборонную политику в партии канцлера СДПГ.

Канцлер Шольц должен «немедленно выступить с европейской инициативой по поставке танков Leopard 2» украинцам, — цитирует AFP заявление Антона Хофрайтера, главы комитета по европейским делам Бундестага и депутата партии «зеленых». «В Европе насчитывается около 2000 танков Leopard 2 на вооружении армий. Поставка всего лишь 10% из них Украине была бы очень полезна», — указал политик.

За поставки Украине танков выступает и консервативная оппозиция — партия ХДС, которая требует от Шольца «изменения нынешней стратегии» военной помощи Украине.

Французский легкий колесный танк AMX-10RC — СПРАВКА Разработанный в 1970-х годах AMX-10RC — колесный танк весом от 17 до 20 тонн, вооруженный 105-мм пушкой и двумя пулеметами калибра 7,62 мм. Боезапас — 38 снарядов. Экипаж танка — четыре человека. Машина с запасом хода до 800 км может двигаться по грунтовой дороге со скоростью 60 км/ч, по пересеченной местности — 15 км/ч. На пересеченной местности почти такую же проходимость, как у гусеничных машин. Высокомобильный танк был разработан в 1970-х годах, выпускался концерном Nexter и стоит на вооружении французской армии с 1981 года. В строю насчитывается почти 250 машин. В 2010 году 256 AMX-10RC были модернизированы: оснащены компьютерной системой связи и мониторинга поля боя, а также усиленной бронезащитой. Он предназначен для разведки и огневой поддержки. Французские танки AMX-10RC участвовали во многих миротворческих операций на Африканском континенте и в бывшей Югославии, а также применялись в войне в Персидском заливе. Франция также экспортировала их в Марокко и Катар. Источник AFP в президентской администрации отметил, что AMX-10RC —это «высокомобильные», «конечно, старые, но эффективные» бронемашины. В армии Франции им на смену приходят разведывательно-боевые бронеавтомобили Jaguar. Специальная программа модернизации вооружений сухопутных сил Scorpion рассчитана до 2030 года.

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