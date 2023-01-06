Германия поставит Украине 40 боевых машин пехоты Marder

В Германии 6 января назвали число боевых машин пехоты, которые страна решила передать армии Украины. ФРГ отправит ВСУ 40 бронемашин Marder в первом квартале 2023 года, в пятницу заявил представитель правительства, через день после того, как Берлин и Вашингтон объявили о новом этапе военной поддержки Киева.

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«Сорок машин будут готовы в первом квартале и могут быть отправлены в Украину» после «восьминедельного обучения» солдат украинской армии, сказал официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на пресс-брифинге в пятницу, 6 января.

Президент США Джозеф Байден и канцлер Германии Олаф Шольц в четверг объявили об отправке в Украину боевых машин пехоты американского и немецкого производства для поддержки украинских войск в противостоянии силам РФ, но не уточняли ни количество, ни сроки поставок.

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«Пришло время поставить [Украине] бронетехнику, созданную по западным технологиям», — сказал Хебештрайт, сообщив об «интенсивных дискуссиях, проходивших с середины декабря» между союзниками, которые привели к такому решению, означающему качественный скачок в поставках оружия Украине.

Соединенные Штаты решили поставить свои БМП Bradley, вооруженные 25-мм автоматической пушкой, пулеметом калибра 7,62-мм и противотанковыми ракетами. Американские СМИ сообщали, что ВСУ планируется передать до 50 этих боевых машин. Официально объем поставки может быть назван уже в эту пятницу.

Германия же отправит Украине БМП Marder. Это основная боевая машина пехоты Бундесвера с 1970-х годов. БМП производится компанией Rheinmetall, оснащена 20-мм автоматической пушкой RH 202 и двумя пулеметами MG3 калибра 7,62 мм.

Европейские союзники Украины ранее поставляли ей танки и БМП советской разработки, но еще ни разу не поставляли наступательную бронетехнику западного производства, несмотря на неоднократные просьбы Киева. Германия отказывалась от таких поставок, утверждая, что подобное решение должно приниматься после консультаций с западными союзниками. В ФРГ также опасались эскалации конфликта с риском прямого вовлечения в него НАТО.

Давление на канцлера Олафа Шольца усилилось после того, как в среду, 4 января, Франция объявила о поставке Украине легких колесных танков AMX-10 RC французского производства со 105-миллиметровым орудием.

Следующим шагом, которого требует Киев от партнеров, является отправка Берлином тяжелых боевых танков Leopard 2, оснащенных 120-мм пушкой, от чего Германия пока отказывается.

«Мы внимательно наблюдаем за динамикой ситуации в Украине и затем принимаем решения вместе с нашими партнерами», — сказал в эту пятницу на брифинге представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт, отвечая на вопрос о перспективах поставки Киеву танков Leopard 2.

Встреча союзников для координации западной помощи Киеву — новое заседание контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» — должна состояться «в середине января», согласно источникам агентства France-Presse.

Французский легкий колесный танк AMX-10RC — СПРАВКА Разработанный в 1970-х годах AMX-10RC — колесный танк весом от 17 до 20 тонн, вооруженный 105-мм пушкой и двумя пулеметами калибра 7,62 мм. Боезапас — 38 снарядов. Экипаж танка — четыре человека. Машина с запасом хода до 800 км может двигаться по грунтовой дороге со скоростью 60 км/ч, по пересеченной местности — 15 км/ч. На пересеченной местности она имеет почти такую же проходимость, как у гусеничных машин. Во Франции в армейской классификации AMX-10RC называют легким колесным танком (за рубежом машину часто характеризуют как тяжелый бронеавтомобиль). Высокомобильный танк был разработан в 1970-х годах, выпускался концерном Nexter и стоит на вооружении французской армии с 1981 года. В строю насчитывается почти 250 машин. В 2010 году 256 AMX-10RC были модернизированы: оснащены компьютерной системой связи и мониторинга поля боя, а также усиленной бронезащитой. Он предназначен для разведки и огневой поддержки пехоты. Французские танки AMX-10RC участвовали во многих миротворческих операциях на Африканском континенте и в бывшей Югославии, а также применялись в войне в Персидском заливе. Франция также экспортировала их в Марокко и Катар. Источник AFP в президентской администрации отметил, что AMX-10RC — это «высокомобильные», «конечно, старые, но эффективные» бронемашины. В армии Франции им на смену приходят разведывательно-боевые бронеавтомобили Jaguar. Специальная программа модернизации вооружений сухопутных сил Scorpion рассчитана до 2030 года.

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