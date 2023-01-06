Триста семнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

5 января — 317-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:10 Скандальный блогер, экс-президент России Медведев назвал украинцев «свиньями» и «клоунами» за то, что они отвергли «предложение» Путина о «рождественском перемирии»

«Заявление» Медведева, который также занимает пост заместителя председателя совета безопасности РФ, публикует издание «Медуза».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский назвал объявленное Путиным «временное прекращение огня» в Украине на время празднования православного Рождества «прикрытием» для получения «передышки» перед продолжением войны с новой силой. Зеленский подчеркнул: выведение российских войск с территории Украины — единственный «гарантированный и надежный способ прекратить огонь, человеческие потери и вообще войну».

«Война закончится, когда ваши солдаты или уйдут, или мы их выгоним. Так что пусть забирают унитазы — они им в пути понадобятся — и возвращаются к себе, за нашу границу 1991 года», — такими словами президент Украины завершил «русскоязычную» часть своего видеообращения.

Президент США Джозеф Байден отметил, что Путин «был готов бомбить больницы, детские сады и церкви» и 25 декабря, на западное Рождество, и на Новый год». «Я думаю, он пытается получить передышку», — резюмировал Байден.

«Фальшивым и лицемерным» назвал путинский шаг глава Европейского совета Шарль Мишель.

«Инициативу» хозяина Кремля прокомментировала и глава МИД Германии Анналена Бербок. «Если бы Путин хотел мира, он бы отвел своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, видимо, он хочет после небольшого перерыва продолжить войну. Так называемое прекращение огня не принесет ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией», — написала Бербок в серии твитов, которые цитирует Би-би-си.

В сегодняшнем, выдержанном в «традиционном» оскорбительном тоне, своем «заявлении» Дмитрий Медведев грубо высказался не только в адрес украинцев, но и в адрес главы МИД ФРГ, почему-то назвав ее «малограмотной германской бабкой».

09:50 «Россияне (за сутки) 58 раз обстреляли территорию Херсонской области: 6 погибших, 4 раненых»

Об этом заявил председатель Херсонской областной госадминистрации (ОГА) Ярослав Янушевич. Он уточнил, что населенные пункты области были обстреляны из артиллерии, РСЗО, минометов и танков.

14 раз российские войска атаковали Херсон. Снаряды попали в пожарную часть, частные и многоквартирные дома.

09:35 Дмитрий Кулеба: «Мы вступаем в решающую фазу с целью победы Украины»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал наступление «решающей фазы» войны после того, как в последние два дня союзники объявили о скором предоставлении ВСУ новых видов военной техники — в частности, танков и бронетранспортеров.

«В этом году Украина получит от союзников оружие, которое не удалось получить в 2022-м. Уже первая неделя 2023 года доказывает это. Колесные танки и бронированные машины от Франции, бронетранспортеры Bradley и Marder от США и Германии, дополнительная немецкая батарея „Patriot“, боеприпасы и многое другое. А еще дождитесь объявления нового американского пакета!», — говорится в заявлении главы МИД Украины, опубликованном в соцсетях. Министр подчеркнул, что все это — во многом результат «реального дипломатического марафона», проводимого президентом Зеленским («каждый день — переговоры с тремя-четырьмя лидерами»).

«Благодаря этой упорной работе и героизму ВСУ и всех Сил обороны Украины (…) удалось убедить союзников: время табу в отношении оружия прошло. Мы вступаем в решающую фазу. Цель может быть только одна: победа Украины», — подчеркнул Кулеба. Он также пообещал, что дальше «хороших новостей по оружию» будет «еще больше».

Накануне вечером глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что «Украина получает и еще получит действительно большую помощь от США, Германии, Франции и Великобритании». «Эта поддержка поможет нам вернуть все наши территории. Границы 1991 года — наша цель», — добавил Ермак.

09:05 Генпрокуратура Украины: 453 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ

453 ребенка погибли в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. Еще 877 получили ранения. Об этом утром 6 января сообщил офис генпрокурора Украины. Ведомство уточнило, что данные — далеко не полные, из-за трудности их сбора в местах ведения боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Последняя известная трагедия, приведшая к гибели ребенка, произошла 5 января в г. Бериславе Херсонской области, где «в результате попадания снаряда в жилой дом погибла семья вместе с 12-летним сыном».

«Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 3126 учебных заведений. 337 из них разрушены полностью», — также сообщила генпрокуратура.

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