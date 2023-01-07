Архивное фото: американские БМП «Брэдли», которые были развернуты в Латвии в рамках операции НАТО Atlantic Resolve, Латвия, 8 февраля 2017 года.

Пентагон опубликовал список военной техники, оружия и боеприпасов, вошедших в новый трехмиллиардный пакет американской военной помощи Украине. Среди прочего там фигурируют БМП «Брэдли» и десятки других бронемашин. Президент Украины Владимир Зеленский назвал новый пакет военной помощи от США «мощным» и своевременным. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что он дает силам обороны Украины «новые возможности» по освобождению захваченных Россией территорий.

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В списке, опубликованном на сайте Пентагона, фигурируют:

50 боевых машин пехоты «Брэдли» (с 500 противотанковыми ракетами и 25 тысячами снарядов к их пушкам);

100 бронетранспортеров М113

55 бронемашин с усиленной противоминной защитой (MRAP);

138 многоцелевых колесных машин HMMWV;

18 самоходных 155-мм гаубиц

36 буксируемый 105-мм гаубиц

Среди боеприпасов:

70 тысяч 155-мм снарядов;

500 высокоточных снарядов калибра 155 мм;

95 тысяч снарядов калибра 105 мм;

10 тысяч мин для минометов;

неназванное количество ракет для систем HIMARS;

неназванное число ракет RIM-7 «Си Спэрроу» для ПВО;

4000 авиационных ракет;

около 2000 противотанковых ракет.

В новом пакете также присутствуют снайперские винтовки, пулеметы, патроны для гранатометов и стрелкового оружия, приборы ночного видения, запчасти и прочее.

Сообщается, что Украине выделяется в рамках нового транша военная поддержка на 3,075 млрд долларов. Из них прямая помощь в виде техники, вооружений и боеприпасов из запасов армии США составляет 2,85 миллиарда, еще 225 миллионов — направляется на модернизацию украинских ВС.

Всего с начала полномасштабной военной интервенции России 24 февраля 2022 года объем военной помощи США Украине составил более 24,2 млрд долларов, отмечается в сообщении Пентагона.

Зеленский: новый пакет помощи от США «очень мощный» и своевременный

Президент Украины Владимир Зеленский назвал новый пакет американской военной помощи «очень мощным» и своевременным. «Впервые получим бронированные машины Брэдли — это именно то, что нужно», — отметил президент Украины, выразив благодарность президенту США Джо Байдену, членам Конгресса США и американскому народу.

Президент Украины отметил, что оборонное взаимодействие с союзниками в целом вышло на новый уровень. «Теперь у наших воинов будет еще больше оружия, техники, снарядов, оборонительных систем, которые сделают нас значительно более подготовленными к любым эскалационным планам России и тем ударам, которые государство-террорист наносит», — сказал Владимир Зеленский в видеообращении.

Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что новый — крупнейший — пакет помощи США дает украинским силам обороны «новые возможности для освобождения территорий на востоке и юге», захваченных РФ. Он выразил благодарность Джо Байдену, министру обороны США Ллойду Остину и американскому народу.

Discussed details of the new US package of security assistance for 🇺🇦 and next #Ramstein meeting with Lloyd J. Austin III.

Largest 🇺🇸 aid package gives us new capabilities to liberate our territory in the East and South.

Thank you to @POTUS @SecDef and the 🇺🇸 people.

🇺🇦 will win. pic.twitter.com/lGn59qIX55 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 6, 2023

В Германии в свою очередь заявили, что также поставят Украине боевые машины пехоты — 40 БМП Marder. Франция на днях объявила о поставке Украине колесных танков АМХ-10RC (их число не уточняется). Речь идет о качественном повышении уровня военной поддержки Украины.

01:01 Французский легкий колесный танк AMX-10RC © France 24

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей новой сводке замечает, что российские официальные лица и военные обозреватели в большинстве своем не отреагировали на новый крупный пакет военной помощи Украине. Аналитики указывают, что Кремль и российское информационное пространство выборочно решают, когда изображать западную военную поддержку Украины как эскалацию, а когда — нет. К примеру, недавно в Москве представили передачу Украине систем ПВО «Патриот» как эскалацию, отмечают в ISW.

В ISW полагают, что избирательность реакции на западную помощь Украине нужна России для «поддержки информационных операций» с целью показать Украину как «не имеющую суверенитета, и ослабить готовность Запада оказывать дальнейшую военную помощь, разжигая опасения российской эскалации».

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