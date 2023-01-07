Триста восемнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Солдаты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады переписываются по телефонам рядом с БТР на передовой в канун православного Рождества, во время прекращения огня, объявленного Россией на период православного Рождества, из прифронтового района Кременной, Украина, 6 января 2023 года.

7 января — 318-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:16 Институт изучения войны объяснил, почему российская власть публично не реагирует на новый пакет военной помощи США для Украины

По оценке Института изучения войны (ISW), Кремль «избирательно реагирует на западные военные поставки и помощь Украине для поддержки информационных операций, которые направлены на то, чтобы представить Украину как не обладающую суверенитетом и ослабить готовность Запада предоставить дальнейшую военную помощь, разжигая страх перед российской эскалацией».

12:51 Следующая встреча в формате «Рамштайн» состоится 20 января

Собрание международной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» пройдет 20 января. Соответствующее объявление опубликовано на сайте Минобороны Великобритании.

Gemeinsam sind wir stärker. Ministerin Lambrecht stimmte sich heute mit 🇺🇸 @SecDef Austin zu Schützenpanzern #Marder und dem Flugabwehrsystem #Patriot für die 🇺🇦 ab. Das nächste Ramstein-Treffen findet am 20. Januar statt. Details finden Sie in der heutigen Pressemitteilung👇 pic.twitter.com/bVjlYYZefb — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) January 6, 2023

12:30 Минобороны РФ заявило, что российская армия соблюдает режим прекращения огня

В ежедневном брифинге Министерство обороны РФ заявило, что россйиские военные соблюдают и продоожат соблюдать объявленный режим прекращения огня, «несмотря на обстрелы ВСУ населенных пунктов и позиций РФ». Кроме того, ведомство сообщило о сбитии четырех украинских беспилотников и перехвате снарядов.

Сообщается, что соблюдая перемирие, российские войска тем не менее «уничтожили до 50 военнослужащих ВСУ».

11:57 Путин впервые присутствовал на рождественской службе в одиночестве

Обычно российский президент отправлялся на рождественскую службу в один из храмов вне столицы, однако на этот раз он впервые за 22 года он остался в Москве. Более того, на службе в Благовещенском соборе Московского Кремля не было никого, кроме Путина и священнослужителей.

На этот раз рядом с ним не было даже сотрудников ФСО, изобращающих прихожан. Ранее Путин оставался на православное Рождество в Москве лишь в начале своего первого президентского срока — в 2000 и 2001 годах.

Владимир Путин в Благовещенском соборе Московского Кремля во время рождественской службы via REUTERS - SPUTNIK

11:35 Пентагон: во время перемирия Россия ведет боевые действия. США выделят более 3 мдрд долларов на военную помощь Украине

На последнем брифинге заместитель помощника министра обороны США Лора Купер заявила журналистам, что в Украине идут боевые действия, несмотря на объявленное Путиным перемирие.

Главной темой брифинга Пентагона стал новый пакет военной помощи США для Украины на сумму более 3 миллиардов долларов, который включает следующее вооружение:

50 боевых пехотных машин Bradley с 500 противотанковыми ракетами TOW и 250 000 патронов 25-миллиметрового калибра. Гусеничные бронированные машины Bradley еще больше усилят способность Украины проводить сложные маневры практически при любых погодных условиях и на любой местности, особенно на юге и востоке страны.

100 бронетранспортеров М - 113 , 55 машин с противоминной защитой или MRAPS и еще 138 высокомобильных многоцелевых колесных машин (HMMWV). Эти дополнительные M-113, помимо 200, которые США уже обязались предоставить, еще больше усилят парк гусеничных бронетранспортеров Украины для поддержки операций на востоке Юга.

Для усиления украинской артиллерии США предоставят 18 самоходных 155 - миллиметровых гаубиц , известных как система «Паладин», и дополнительные 155-миллиметровые снаряды к ним.

Дополнительно будут предоставлены 36 105 - миллиметровых буксируемых гаубиц для усиления многоуровневого подхода Украины к ведению огня, а также 105-миллиметровые снаряды к ним.

4000 авиационных ракет Zuni , слвместимые с имеющиеся у Украины самолетами для поражения воздушных или наземных целей в категории противовоздушной обороны.

Будут отправлены и ракеты RIM-7 , которые могут быть интегрированы в советские тактические зенитные ракетные комплексы Украины. Это даст дополнительные возможности для защиты от российских воздушных атак.

Около 2000 противотанковых ракет .

Дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем HIMARS.

Снайперские винтовки, пулеметы и боеприпасы для гранатометов и стрелкового оружия.

Противопехотные боеприпасы Claymore.

Приборы ночного видения и оптика.

Запасные части и другое полевое оборудование.

10:56 Украинские военные на рождественской службе в Михайловском Златоверхом соборе

Украинские военнослужащие присутствуют на рождественской службе для украинских вооруженных сил в Михайловском Златоверхом соборе в центре Киева, Украина, 6 января 2023 года. REUTERS - GLEB GARANICH

10:30 Генштаб ВСУ: в день «перемирия» Россия совершила 20 обстрелов и нанесла 1 ракетный удар. Российские военные оказывают сильное давление на жителей Энергодара

Согласно утренней сводке ВСУ, в течение 6 января — дня, объявленного российской стороной перемирием в честь православного Рождества, Россия нанесла 1 ракетный удар и совершила 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по территории Украины.

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили российские атаки районах Стельмаховки, Макеевки, Диброва и Белогоровки Луганской области и Озаряновки, Соледара, Красной Горы, Подгородного, Бахмута, Клищеевки, Соли, Первомайского, Марьинки и Победы Донецкой области. Обстрелы этих областей Россия ведет с нескольких направлений.

Кроме того, Россия обстреливала Харьковскую область с нескольких направлений и вела огонь по Днепропетровской области.

Российская армия не прекращает обстреливать населенные пункты вдоль правого берега реки Днепр на Херсонском направлении. Поражена гражданская инфраструктура Чернобаевки, Антоновки, Берислава, Золотой Балки и Херсона, есть пострадавшие среди мирных жителей.

На оккупированных территориях российские военные и наёмники продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население. В Энергодаре Запорожской области, российские войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить российские паспорта. Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества в городе вывели из обращения украинскую гривну. Значительно возросло количество захваченных российскими солдатами жилых помещений, которые были покинуты вынужденными переселенцами.

Из-за невыполнения плана по набору добровольцев в войска территориальной обороны в Белгородской области к рекрутинговой кампании привлекли местную полицию. Сотрудники российского МВД обходят квартиры и дома, проводят перепись мужского населения призывного возраста и беседы по популяризации службы.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 1 удар по району скопления российских военных, а украинские ракетных войск и артиллерии осуществили огневое поражение четырех районов сосредоточения российских солдат и военной техники, а также два склада горюче-смазочных материалов.

09:47 Полиция и Нацгвардия проверяют документы у прихожан Киево-Печерской Лавры перед утренней службой

09:26 Британская разведка о «перемирии», объявленном Россией, и ситуации в районе Кременной

Согласно сводке британского министерства обороны, боевые действия продолжаются в обычном режиме и в период православного Рождества. Один из наиболее ожесточенных секторов — вокруг города Кременная в Луганской области. Именно там, в густой лесистой местности к западу от города в течение последних трех недель велись ожесточенные бои.

По оценке британской разведки, обе стороны скорее всего испытывают трудности с точным наведением артиллерийского огня поскольку хвойные леса даже зимой обеспечивают некоторое прикрытие от наблюдения с воздуха. Поэтому боевые действия в основном свелись к боям пехоты, часто на коротких дистанциях.

Британское оборонное ведомство предполагает, что российское командование, скорее всего, рассматривает давление вокруг Кременной как угрозу правому флангу своего Бахмутского сектора, который, по их мнению, является ключевым для будущего продвижения с целью оккупации остальной части Донецкой области.

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