Триста девятнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Священнослужители проходят мимо щита с лозунгами с символами "Z" в поддержку российских вооруженных сил, участвующих в военном вторжении в Украину, во время крестного хода в честь православного Рождества в Севастополе, Крым, 7 января 2023 года.

8 января — 319-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:35 Глава Харьковской ОВА сообщил о последствиях ночного российского удара по региону

По данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, ночью российские обстрелы велись по трем населенным пунктам региона:

город Мерефа — там погиб 50-летний мужчина;

село Старица;

поселок городского типа Двуречная — снаряд попал в частный дом, пострадавших нет.

10:16 «Беларускi Гаюн»: в РБ переброшен еще один эшелон российских солдат

Издание «Беларускi Гаюн» со ссылкой на сообщество железнодорожников Беларуси сообщает, что в два часа ночи 7 января по московскому времени в сторону Беларуси проследовал очередной эшелон из 15 плацкартных вагонов с российскими военными.

Поезд следовал из Смоленска в Витебск. Предполагаемая вместимость такого состава — 700-800 человек.

09:37 Последствия ночного ракетного удара по Краматорску

09:15 Британская разведка: Россия опасается украинского наступления со стороны Запорожской или Луганской области

Министерство обороны Великобритании отмечает в утренней сводке, что за последние недели Россия усилила оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области на юге Украины, особенно между городами Васильевка и Орехов. В этом секторе Россия держит крупные военные подразделения.

То, как Россия работает над укреплением обороны, по мнению британской разведки, говорит о том, что командование РФ, скорее всего, озабочено возможностью крупных украинских наступательных действий в двух зонах: либо на севере Луганской области, либо в Запорожье.

Крупный украинский прорыв в Запорожье серьезно подорвет жизнеспособность российского «сухопутного перехода», соединяющего Ростовскую область и Крым. Кроме того, успех Украины в Луганске еще больше подорвет провозглашенную Россией военную цель «освобождения» Донбасса.

По оценке британского ведомства, решение о том, какой из этих угроз противостоять в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских оперативных военных стратегов.

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