Британия испытывает Путина на трибунал: в Лондоне пройдет встреча, посвященная преступлениям РФ в Украине

Фото из архива. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун и президент РФ Путин в Кремле. 2006 г. Сегодня, в 2023-м, Браун хочет видеть Путина со стороны, и не в Кремле, а на скамье в Гааге.

Великобритания и Нидерланды совместно проведут в Лондоне международную встречу, посвященную военным преступлениям России в Украине и поддержке Международного уголовного суда (МУС), который их расследует. Встреча запланирована на март, сообщило британское правительство. Одновременно на минувшей неделе экс-премьер Великобритании Гордон Браун снова призвал создать Специальный трибунал для российского руководства, виновного в развязывании войны — в дополнение к МУС…

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Мартовская встреча в Лондоне

Заместитель премьер-министра и государственный секретарь по вопросам юстиции Великобритании Доминик Рааб вместе со своим коллегой, министром юстиции и безопасности Нидерландов Диланом Ешилгез-Зегериусом проведут в марте в Лондоне встречу, на которой соберутся министры юстиции «со всего мира». Встреча пройдет в Ланкастер-Хаусе — особняке, расположенном в «знаковом» (об этом — чуть ниже) лондонском районе Сент-Джеймс.

«Цель встречи — увеличить глобальную финансовую и практическую поддержку, оказываемую МУС, и скоординировать усилия по обеспечению его всем необходимым для проведения расследований и судебного преследования виновных», — говорится в заявлении, опубликованном 7 января на сайте правительства Великобритании.

В документе подчеркивается: встреча назначена «в тот момент, когда Россия усиливает кампанию террора против Украины, нанося удары по важнейшим объектам энергетической инфраструктуры и погружая людей в темноту и холод зимы. В отвоеванных районах Украины прокуроры продолжают собирать доказательства зверств и сексуального насилия».

«Почти год спустя после незаконного вторжения (России в Украину) международное сообщество должно оказать самую решительную поддержку МУС, чтобы военные преступники могли быть привлечены к ответственности за зверства, свидетелями которых мы являемся», — отметил Доминик Рааб. Он подчеркнул: «Российские силы должны знать, что они не могут действовать безнаказанно, и мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока не восторжествует справедливость».

Рааб также рассказал, что участники встречи обсудят способы помощи в сборе и распространении доказательств злодеяний, а также помощь жертвам.

Министр юстиции и безопасности Нидерландов Дилан Ешилгез-Зегериус заявил в свою очередь: «Сообщения и изображения незаконного и неспровоцированного вооруженного нападения России на Украину ужасают. Для нас совершенно ясно: эти преступления не могут остаться безнаказанными. Во время этой своевременной встречи мы продолжим координировать свои действия с нашими партнерами, чтобы обеспечить поддержку МУС и украинских властей».

Прокурор МУС (в прошлом — британский адвокат) Карим Хан выступит на встрече в Лондоне, рассказав о работе суда и «роли международного сообщества в поддержке его расследований».

«Нам нужны инструменты для выполнения работы. У нас нет таких инструментов», — сказал г-н Хан в декабре, призвав международное сообщество «сосредоточиться» на поддержке и финансировании МУС.

Карим Хан AP - Marwan Ali

Спецтрибунал для «Путина и сообщников»

За два дня до заявления правительства о проведении мартовской встречи экс-премьер Великобритании Гордон Браун снова призвал создать специальный трибунал для «расследования преступления агрессии» России в Украине.

В заявлении, опубликованном в пятницу 6 января на сайте Брауна, предлагается «создать специальный трибунал с ограниченным фокусом на преступлении агрессии» в дополнение к расследованию, проводимому Международным уголовным судом (МУС) в отношении военных преступлений России в Украине.

В дебюте заявления Брауна подводятся первые итоги войны против Украины, начатой Путиным 24 февраля 2022 года: «Прошло 10 месяцев с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси начала одно из крупнейших наземных вторжений в Европу со времен Второй мировой войны. С тех пор тысячи украинских гражданских лиц были убиты или ранены, восемь миллионов человек стали внутренне перемещенными лицами и около восьми миллионов — беженцами. Гражданская инфраструктура и экономические активы на десятки миллиардов были уничтожены или разграблены, а незаменимые культурные памятники превратились в руины. Значительные участки украинской территории остаются под оккупацией или подвергаются атакам».

Кроме того,

экс-премьер Великобритании заявил, что военные преступления россиян против Украины не ограничиваются полномасштабной войной, а совершались, начиная с 2014 года, с аннексии Крыма и войны в Донбассе.

В заявлении также подчеркивается: «Если эти акты агрессии будут доказаны в суде, они могут представлять собой то, что на Нюрнбергском процессе было названо supreme international crime (примерный перевод: „предельное международное преступление“ — Прим. Ред.). Ведь именно из преступления агрессии часто вытекает большинство других международных преступлений — военные преступления, преступления против человечности и геноцид».

Необходимость создания специального трибунала по факту российских преступлений в Украине Гордон объясняет так: «Международный уголовный суд (МУС) имеет полномочия расследовать любой акт геноцида, военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Украины. Однако МУС не может осуществлять свою юрисдикцию в отношении преступления агрессии, если акт агрессии совершен государством, которое не является участником устава этого суда, если только Совет Безопасности ООН не передаст ему этот вопрос. Поскольку Россия не ратифицировала этот устав и, вероятно, воспользовалась бы своим правом вето в Совете Безопасности против передачи дела, МУС не может, при нынешнем положении дел, расследовать преступления агрессии* против Украины».

«Поэтому в дополнение к действиям, которые сейчас предпринимаются в МУС, мы предлагаем создать специальный трибунал с ограниченным фокусом на преступлении агрессии», — подчеркивается в заявлении, в котором также утверждается, что такой трибунал «может быть создан в кратчайшие сроки».

Напомнил Браун и об историческом прецеденте: «Во время Второй мировой войны нации собрались в Лондоне в 1941 году, чтобы составить в Сент-Джеймсском дворце декларацию** о военных преступлениях нацистской Германии, которая в конце конфликта привела к созданию Международного военного трибунала и Нюрнбергскому процессу».

Что касается спецтрибунала по войне в Украине, то он «мог бы, помимо расследования и предъявления обвинений президенту Путину, привлечь к ответственности членов Совета безопасности России и, возможно, Беларусь, а также политических и военных руководителей этой явно незаконной войны»,

подчеркивается в заявлении.

Путин в окружении главы Генштаба Герасимова (слева) и министра обороны РФ Шойгу. Москва. 21.12.2022 AP - Mikhail Klimentyev

«Трибунал будет опираться на международное право, которое запрещает агрессию, и внутреннее законодательство Украины, которое закрепляет агрессию как уголовное преступление, и ответит на прямую просьбу президента Владимира Зеленского и украинского парламента выступить с этой инициативой», — уточняется в документе.

В нем также подчеркивается, что с февраля 2022 года, «когда Филипп Сэндс (британский эксперт по международному праву, директор Центра международных судов и трибуналов Университетского колледжа Лондона — Прим. RFI) впервые предложил его создать», «идею поддержали „более 150 ведущих юристов-международников и мировых лидеров“».

К тому же, «три недавних события значительно усилили импульс кампании» по созданию трибунала, говорится в заявлении: «30 ноября Урсула фон дер Ляйен объявила о поддержке Европейской комиссией (идеи создания) специального трибунала»; «в тот же день министерство иностранных дел Франции, которое до этого сдержанно относилось к специальному трибуналу, заявило, что работает над этим предложением со своими европейскими партнерами»;

а «12 декабря голландский министр иностранных дел Вопке Хукстра заявил, что Нидерланды готовы принять у себя Специальный трибунал». Хукстра уточнил: в Гааге.

В связи с этим, а также в связи с «глобальным влиянием и историческим лидерством Великобритании в вопросах прав человека», Браун призвал британское правительство «поддержать создание Специального трибунала по преступлению агрессии, совершенному в Украине».

(Стоит отметить, что тогдашняя глава МИД Великобритании Лиз Трасс еще в мае заявляла, что страна поддержит «идею создания международного уголовного трибунала». По словам Трасс, вопрос уже обсуждался ею с украинским правительством. «Мы открыты к идее трибунала, мы сейчас рассматриваем ее, но хотим найти самый эффективный способ судебного преследования тех людей, которые совершили эти ужасные военные преступления, включая изнасилования, сексуальное насилие, неизбирательные нападения на гражданских лиц», — рассказывала Трасс).

На призыв Брауна положительно откликнулись многие британских политики, в том числе, лидер оппозиции, глава Лейбористской партии Кир Стармер и бывший лидер Консервативной партии, экс-министр и член парламента Иан Дункан Смит, подчеркнула газета The Observer.

В интервью CNN в четверг, 5 января, Гордон Браун сказал, что, имея опыт общения с президентом РФ, уверен: «единственное, что Путин понимает — это сила». И такой «силой» может стать еще и трибунал.

Инициативы властей Украины и «фиксации» Кремля

В Кремле, как сообщает «Эхо», от любых инициатив по поводу международного трибунала отмахиваются и говорят, что — в свою очередь — фиксируют «все преступления киевского режима» с 2014 года. Обсуждать это заявление всерьез трудно, можно только цитировать.

Украинские власти уже неоднократно призывали создать специальный трибунал для расследования преступлений российской агрессии (в первый раз очень громко это прозвучало 21 сентября, когда Зеленский выступал на Генассамблее ООН).

«Преступление агрессии — это альфа и омега войны. Начать преступную и неспровоцированную войну — это открыть двери для тысяч преступлений разного рода, совершаемых во время боевых действий и на оккупированной территории», — подчеркнул руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, открывая прошедшую в середине декабря в Вашингтоне дискуссию «Уголовное преследование за преступление агрессии, совершенное в Украине».

Ермак призвал США поддержать создание специального трибунала, который будет судить высшее руководство России.

Такие же призывы украинское руководство делало, обращаясь к главам многих стран и международных организаций. «Надо действовать уже сейчас, не дожидаясь окончания войны, чтобы привлечь к ответственности всех, кто ее развязал, и чтобы не допустить какого-либо повторения агрессии. Это будет самой эффективной защитой свободы, прав человека, верховенства права и других наших с вами общих ценностей», — сказал в тот же день президент Украины, выступая перед депутатами Европарламента.

Зеленский напомнил, что Европейский парламент (в мае 2022-го) уже поддержал эту идею, но нужно как можно скорее воплотить ее в жизнь, в частности, через принятие отдельной резолюции ЕП в поддержку создания трибунала, через поддержку парламентариями и их странами соответствующей резолюции Генассамблеи ООН.Зеленский выразил уверенность в том, что создание трибунала не только поможет привлечению к ответственности виновников войны в Украине, но и будет способствовать предотвращению других войн, сообщало агентство «Укринформ». «Когда принцип неотвратимости наказания сработает относительно преступления агрессии против Украины, сможем сделать соответствующую институциональную основу справедливости постоянной. Когда любой потенциальный агрессор будет знать, что наказание за преступную войну неизбежно, это будет самым эффективным инструментом предотвращения войны», — заявил украинский лидер.

Помимо Европарламента, создание спецтрибунала поддержали Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО, Парламентская ассамблея ОБСЕ…

В сентябре Зеленский образовал рабочую группу во главе с руководителем своего Офиса Ермаком, которой поручено заниматься разработкой вопроса создания трибунала и подписал соответствующий указ. Киев разрабатывает несколько вариантов его создания, один из них — на основе соглашения между Украиной и ООН, которая может принять соответствующую резолюцию.

Дискуссии продолжаются, и британское предложение — одно из важных в ряду других.

*ООН определяет агрессию как «применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций…» — Прим. RFI.

** Первая декларация Сент-Джеймсского дворца была принята 12 июня 1941 года. Но о наказании за военные преступления стороны договорились, собравшись там же 13 января 1942 года на Третью межсоюзническую конференцию. «Наказание за военные преступления» — так называлась декларация, подписанная представителями восьми союзных правительств в изгнании (Бельгия, Чехословакия, Греция, Люксембург, Голландия, Норвегия, Польша, Югославия) и «Свободной Франции» генерала де Голля. На встрече присутствовали представители британского правительства, а также Канады, Австралии, Южно-Африканского союза и Доминиона Новая Зеландия. Декларация была официально представлена правительствам Великобритании США и СССР, которые ответили собственными декларациями, подтверждающими их желание установить юридическую ответственность за военные преступления после войны.

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