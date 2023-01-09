Триста двадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

онлайн

Украинский военнослужащий батальона «Карпатская Сечь» тестирует автомат АК-74 в районе недавно взятого города Лиман в Донецкой области, 8 января 2023 года.

9 января — 320-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

09:20 МВД объявило в розыск предпринимателя и благотворителя Бориса Зимина

Внимание на это обратило издание «Медиазона».

Согласно карточке, опубликованной на сайте МВД, Бориса Зимина разыскивают по уголовной статье. По какой именно cтатье, в ведомстве не уточняют.

МВД объявило в розыск бизнесмена и благотворителя Бориса Зимина © Screenshot

В сентябре 2022 года Минюст внес предпринимателя в реестр физлиц — «иностранных агентов».

09:00 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова.

«В интервью одному из западных изданий Смольянинов сделал ряд заявлений, направленных против России», — говорится в пресс-релизе СК.

6 января в издании «Новая газета Европа» вышло видео-интервью Артура Смольянинова. В нем актер в частности заявил, что если бы ему пришлось участвовать в войне, то он бы сражался на стороне Украины.

Ничего, кроме ненависти, я к людям с той стороны (с российской стороны) фронта не испытываю. И если бы я был на земле, никакой пощады! Мне знакомые написали, что мой коллега Сослан Фидаров, пошёл на фронт воевать за Россию. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения! Не исключаю ли я для себя возможности пойти воевать за Украину? Безусловно! Только так для меня. И если бы я пошел на эту войну, то только на стороне Украины!

— сказал Смольянинов.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться