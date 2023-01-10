Соледар — новая горячая точка российско-украинской войны. Что известно о ситуации в городе?

Война

Дым над Соледаром, где силы РФ ведут наступление, виден из Бахмута, 5 января 2023 года.

Расположенный в 15 км к северо-востоку от Бахмута город Соледар Донецкой области в последние дни стал одной из основных горячих точек российско-украинской войны. Накануне в минобороны Украины сообщили о «мощном наступлении» на город с привлечением «лучших резервистов» группировки «Вагнер».

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С украинской стороны говорят о тяжелых боях за Соледар, но при этом отмечают, что украинские силы контролируют ситуацию. В утренней сводке генштаба ВСУ от 10 января говорится, что ВСУ удалось отбить атаки противника в ряде населенных пунктов Донецкой области, в том числе в районе Соледара и Бахмута.

Накануне замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что после неудачной попытки захватить Соледар российские силы приступили к «мощному наступлению» на город. По ее словам, в рамках этой атаки российская сторона задействовала большое количество штурмовых групп, сформированных из «лучших резервистов вагнеровцев».

«Враг наступает буквально по трупам своих солдат, массированно применяет артиллерию, системы залпового огня и минометы, накрывая огнем даже собственных бойцов. Наши защитники мужественно защищают каждый метр родной земли», — написала Маляр в телеграм-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 9 января отметил, что в этом районе Донецкой области все «полностью разрушено», и «вся земля под Соледаром в трупах захватчиков и в шрамах ударов». «Так выглядит безумие», — заявил президент Украины. Он выразил уверенность, что результатом тяжелых сражений на востоке Украины станет «освобождение всего нашего Донбасса».

Зеленский выразил благодарность силам обороны Украины, защищающим Соледар и Бахмут. «Спасибо всем бойцам в Соледаре, которые выдерживают новые и еще более жесткие атаки захватчиков! Это крайне сложно: целых стен почти не осталось… Благодаря стойкости наших солдат в Соледаре мы выиграли дополнительное время и дополнительные силы для Украины», — заявил глава украинского государства. Ранее Владимир Зеленский сообщал об отправке подкреплений для обороны Бахмута и Соледара.

Украинский военный за рулем бронемашины, поврежденной в ходе боев в Соледаре, Бахмут, 5 января 2023 г. © REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 9 января в эфире национального телемарафона сказал, что ситуация на бахмутском направлении тяжелая, но контролируется ВСУ (его слова приводит «ТСН»).

Череватый также отметил, что под Соледаром к боям привлекли профессиональных военных «ЧВК Вагнера», которых набирали в качестве спецназовцев для миссий в Сирии, Ливии и других странах. Хотя раньше для подобных атак задействовали бывших заключенных российских колонии, отметил представитель ВСУ.

Накануне в т.н. «ДНР» заявили о захвате российскими силами села Бахмутское, прилегающего к Соледару с юга. Подтверждений с украинской стороны не поступало.

Британская разведка: некоторые бои сосредоточены на входе в туннели соляных шахт

В сводке британской военной разведки от 10 января говорится, что за последние четыре для армия РФ и военизированное формирование «ЧВК Вагнер» «тактически продвинулись» в Соледаре Донецкой области и, вероятно, контролируют «большую часть» города.

Захват Бахмута, скорее всего, остается «главной непосредственной оперативной целью» РФ, полагают в минобороны Великобритании. Нынешнее российское наступление на Соледар, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи.

Украинский военный на 152-мм дивизионной самоходной гаубице 2С3 «Акация» на фронте в Донецкой области, 8 января 2023 г. © REUTERS/Anna Kudriavtseva

Британское минобороны отмечает, что некоторые боевые действия сосредоточены на входах в 200-километровые заброшенные туннели соляных шахт, проходящие под этим районом. Обе стороны, вероятно, опасаются, что эти туннели могут быть использованы для проникновения в их тыл.

Несмотря на усиленное давление на Бахмут, российским силам вряд ли удастся окружить город в ближайшее время, потому что украинские силы поддерживают стабильные оборонительные линии и контролируют пути снабжения, полагает британская разведка.

В Украине говорят об отдельных успехах сил РФ за счет лобовых атак со стороны «ЧВК Вагнер»

На днях советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире YouTube-канала «Фейгин. Live» сказал, что Соледар стал новой горячей точкой из-за попыток российских войск отрезать город от Бахмута с юга, а с севера — перерезать дорогу Соледар-Славянск. «Продвигаются они понятно как. (…) Достигают каких-то отдельных успехов за счет атак „смертников“», — сказал Арестович.

Высокопоставленный украинский военный чиновник на условиях анонимности сообщил изданию The New York Times, что в районе Соледара силы группировки «Вагнер» понесли тяжелые потери и что российское военное командование начало отправлять в этот район больше регулярных войск, чтобы восполнить пробелы.

При этом накануне, 9 января, было распространено заявление основателя группировки «Вагнер» Евгения Пригожина о том, что позиции в Соледаре занимают «исключительно» члены его «ЧВК». Пригожин также сказал, что в центре Соледара члены «ЧВК Вагнер» «ведут ожесточенные бои за здание городской администрации».

По словам украинского военного чиновника, давшего комментарий The New York Times, боевики вооруженного формирования «Вагнер» сражаются «более безрассудно», чем солдаты регулярных российских войск: «вагнеровцы» идут в лобовые атаки, вместе того чтобы тактически маневрировать.

Американский Институт изучения войны (ISW) в своей последней сводке отмечает, что Евгений Пригожин продолжает использовать как подтвержденные, так и сфабрикованные сообщения об успехах «ЧВК Вагнер» в районе Соледара и Бахмута, чтобы усилить репутацию группировки как «эффективной боевой силы».

Самая продолжительная битва российско-украинской войны

Битва за Бахмут, идущая с начала августа, стала самой продолжительным сражением с начала полномасштабной российской интервенции и воронкой кровопролития. Несмотря на тактические успехи той или иной стороны, фронт в этом районе решительным образом не сдвинулся. Кадры из района Бахмута сравнивают с фотографиями битв Первой мировой войны, ставших символом солдатских страданий.

Украинский военный в траншее на фронте в Донецкой области, 7 января 2023 г. © REUTERS/Anna Kudriavtseva

The New York Times пишет, что на протяжении большей части войны Украина добивалась успеха, избегая прямых лобовых столкновений, полагаясь вместо этого на ловкие маневры, введение противника в заблуждение, а также на вооружения дальнего радиуса действия, предоставленные Западом, чтобы заставить российские войска отступать.

Однако в районе Бахмута ситуация складывается иначе. Украинские солдаты ведут ожесточенные бои против российских войск, причем обе стороны получают тяжелые удары.

Как пишет NYT, ранее в этой войне украинское руководство «не было убеждено», что ожесточенные лобовые столкновения с большими потерями являются целесообразной стратегией. Однако со ссылкой на военных аналитиков издание отмечает, что изнурительные бои на востоке Украины летом ослабили российские силы и способствовали двум успешным наступлениям: в Харьковской и Херсонской областях.

Будет ли Бахмут играть аналогичную роль перед ожидающимися весенними контрнаступлениями Украины? Это зависит от множества факторов, в том числе от того, сколько солдат Россия сможет выставить на поле боя по итогам мобилизаци, отмечает военный аналитик Роб Ли из американского Института исследований внешней политики (FPRI, Филадельфия).

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