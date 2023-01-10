Триста двадцать первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинские пожарные работают на рынке, поврежденном в результате российского ракетного удара на фоне нападения России на Украину, в городе Шевченкове, Харьковская область, Украина 9 января 2023 года.

10 января — 320-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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12:12 Воздушная тревога вновь объявлена в Украине

11:48 Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть назначение Лапина

Русская служба «Би-би-си» сообщает, что Дмитрий Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть новое назначение генерала Лапина начальником главного штаба сухопутных войск.

«Вы знаете, что есть указы президента открытые, есть указы президента под грифом "секретно". Среди тех указов, которые публикуются, такого указа до сих пор не было», — прокомментировал изданию ситуацию пресс-секретарь президента РФ.

11:12 Шойгу объявил о цифровизации баз данных военкоматов

На совещании в Министерстве обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что нужно принять меры для «‎качественного обновления Вооруженных Сил и повышения боевых возможностей». В частности, министр обороны заявил о потребности «модернизировать работу военных комиссариатов‎»‎ и необходимости «цифровизации баз данных‎».‎

10:26 РБК: генерала Лапина назначили главой генштаба сухопутных войск

Издание РБК со ссылкой на источник в Министерстве обороны пишет о том, что генерал-полковник Лапин пошел на повышение и возглавил главный штаб сухопутных войск РФ. Ранее он являлся командующим Центральным военным округом и летом получил от Путина звание Героя России.

Однако, в октябре несколько российских изданий сообщали об отставке генерала Александра Лапина. Его деятельность активно критиковал Рамзан Кадыров и Евгений Пригожин. Министерство обороны РФ не комментировало ни возможную отставку, ни новое назначение Лапина.

10:14 ASTRA: по подозрению в поджоге военкомата в Братске задержали 21-летнего звукорежиссера

По данным издания ASTRA, накануне полицией Иркутской области был задержан звукорежиссер телерадиокомпании «Братск». Он подозревается в поджоге местного военкомата, который был совершен в ночью 9 января. Сам телеканал активно поддерживает войну в Украине и уже убрал сотрудника со своего сайта.

В два часа ночи 9 января неизвестный перелез через забор военкомата на улице Рябиновой, 11 в Братске после чего началось возгорание на площади 50 квадратных метров. Пострадавших нет.

09:33 Вид на разрушенный Бахмут сегодня

09:15 Британская разведка о ситуации в Соледаре

Министерство обороны Великобритании в утренней сводке пишет о тактическом продвижении в Соледаре, которое за последние четыре дня совершили российские войска и подразделения ЧВК «Вагнер». Сейчас, по данным британской разведки они, вероятно, контролируют большую часть города.

Соледар находится в 10 км к северу от Бахмута, захват которого, по всей видимости, остается главной ближайшей оперативной целью России. Движение российских войск по Соледарскому направлению, скорее всего, является попыткой охватить Бахмут с севера и нарушить украинские линии связи.

По информации британского ведомства, часть боев сосредоточена на входах в 200-километровые туннели заброшенной соляной шахты, проходящие под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что они могут быть использованы для проникновения за их линию фронта.

Однако, британские спеслужбы уверены,что несмотря на усиление давления на Бахмут, Россия вряд ли сможет в ближайшее время взять город, поскольку украинские войска сохраняют устойчивые оборонительные линии в глубине и контроль над путями снабжения.

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