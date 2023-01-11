Триста двадцать второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Местные жители разбирают завалы и выносят вещи из магазина, разрушенного в результате недавнего обстрела в в оккупированном Россией Донецке. Украина, 10 января 2023 года.

11 января — 322-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:27 Российские ракеты попали в перинатальный центр и детскую больницу в Херсоне

Глава Херсонской областной администрации Ярослав Янушевич сообщил, что из-за попадания российского снаряда загорелся перинатальный центр в Херсоне. «Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов. По предварительной информации, работники центра, пациентки и дети живы и невредимы».

Янушевич назвал случившееся «подлой атакой оккупантов против женщин с младенцами и медиков».

Накануне российскому обстрелу подверглась Херсонская областная детская клиническая больница и поликлиника. В результате оказался поврежден 6-этажный неонатальный корпус, где где оказывают медицинскую помощь новорожденным малышам, в здании выбиты окна.

13:49 Анна Маляр: «в Соледаре продолжаются тяжелые бои»

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию в Соледаре:

«После понесенных потерь, противник в очередной раз осуществил замену своих подразделений, увеличил количество вагнеровцев, пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха».

13:23 Путин: с Россией «ничего из того что нам предрекал наш противник не произошло»

Владимир Путин проводит первое в 2023 году совещание с членами правительства. Встреча идет по видеосвязи, российский президент продолжает избегать личных встреч. Путин заявил, что РФ собирается решить все проблемы в обспечении потребностей «спецоперации» и будет укреплять свою обороноспособность.

Говоря об аннексированных регионах Украины, российский президент потребовал у министров срочно решить «самые острые жизненные вопросы». Подводя итоги минувшего года, Путин отметил, что «ничего из того что нам предрекал наш противник не произошло».

13:15 Украина и Россия договорились в Турции о новом обмене пленными

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец и его российская коллега Татьяна Москалькова провели переговоры в Анкаре. В ходе двух встреч они договорились о новом обмене пленными в формате 40 на 40.

В заметке Sky News говорится о предстоящем обмене пленными, а в новости российского агентства ТАСС и в Telegram-канале Москальковой — сообщается об уже совершенном обмене.

Стороны обсудили сотрудничество по поиску пропавших без вести. Ранее так уже были найдены 22 человека, ранее числившиеся пропавшими.

Москалькова не преминула призвать Турцию к содействию в прекращении военных поставок Украине и заявила о необходимости прекращения огня. Ранее российская объявив рождественское перемирие продолжала вести огонь и военные действия.

13:05 Россия обстреляла Днепропетровскую область

Никопольский район Днепропетровской области подвергся сегодня российскому обстрелу. Удар из тяжелой артиллерии пришелся по городу Марганец. В результате повреждены жилые дома и ранен 26-летний мужчина, которому потребуется операция.

12:52 Зеленский прибыл во Львов

Президент Украины провел во Львове координационное совещание по ситуации с безопасностью в северо-западных областях Украины и об обстановке на границе с Республикой Беларусь. Зеленский посетил Марсово поле Лычаковского кладбища, где почтил память погибших воинов.

12:14 Владимир Зеленский обратился к гостям 80-й церемонии кинопремии «Золотой глобус»

Речь президента Украины на 80-й премии «Золотой глобус» представил американский актер Шон Пенн, который сейчас работает над документальным фильмом о российском вторжении в страну. В ноябре Пенн лично встретился с Владимиром Зеленским и вручил ему свою статуэтку «Оскар» в знак веры в победу Украины. Пенн же получил из рук президента орден «За заслуги» ІІІ степени.

Зеленский напомнил гостям и номинантам «Золотого глобуса» о том историческом периоде, в который появилась эта награда.

Эта премия родилась в особое время. Вторая мировая война еще не закончилась, но ситуация изменилась: все знали, кто победит. И именно тогда появился «Золотой глобус», которым были награждены лучшие актеры по итогам 1943 года. Сейчас 2023 год. Война в Украине еще не закончилась, но ситуация меняется: уже понятно, кто в ней победит. Первая мировая война унесла миллионы жизней. Вторая мировая война унесла десятки миллионов жизней. Третьей мировой войны не будет. Это не трилогия. Украина остановит российскую агрессию на нашей земле. Мы сделаем это вместе со всем свободным миром. Президент Украины Владимир Зеленский

Шон Пенн и Владимир Зеленский © Офис президента Украины

11:38 Минобороны России: Соледар блокирован с севера и юга

Министерство обороны РФ прокомментировало ситуацию в Соледаре. По сообщению ведомства город «блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ» и российские ВКС наносят удары «по опорным пунктам противника, штурмовые отряды ведут бой в городе».

Тем временем украинское агенство УНИАН сообщает, что «город держится, ВСУ не только оборняются, но и контратакуют». Украинская сторона подтверждает, что в Соледаре идут ожесточенные бои. УНИАН пишет о переброске российских военных из-под Бахмута в Соледар и временное затишье под Бахмутом в связи с этим.

11:00 За вчерашний день от российских ударов погиб один и ранено шесть мирных жителей Украины

За вчерашний день от российских атак погиб один житель Донецкой области, ранены пятеро жителей Херсонской и один житель Донецкой области. Данные привел заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

10:49 Под Бахмутом ранены двое польских волонтеров

10:27 Песков назвал данные о запрете на выезд военнообязанных информационной диверсией и отметил, чтоперспектив мирных переговоров с Украиной нет

Комментарии пресс-секретаря президента РФ приводит информационное агентство ТАСС. Песков не подтвердил оккупацию Соледара, но отметил «положительную» для российской стороны динамику развития событий. Заявления украинской разведки о том, что в РФ введен запрет на выезд из страны для военнообязанных Песков назвал «информационной диверсией».

09:51 Генштаб ВСУ: 1500 сотрудников Запорожской АЭС лишены рабочих пропусков

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили российские атаки в Харьковской, Луганской и Донецкой области.

Россия нанесла 6 ракетных и 16 авиационных ударов и осуществила более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей.

из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей. Россия подвергла обстрелам из минометов и ствольной артиллерии Черниговскую и Сумскую области и вела огонь по 19 пунктам Харьковской области, обстреливала Луганскую и Донецкую область с нескольких направлений, вела огонь по Запорожской области.

На Херсонском направлении пострадала гражданская инфраструктура 12 населенных пунктов и мирные жители.

Российские военные продолжают оказывать моральное и физическое давление на население оккупированных территорий. Почти 1500 работников Запорожской АЭС, которые отказались получать российские паспорта и подписывать договор с «Росатомом», лишены пропусков и доступа на предприятие. Российская сторона ищет новых работников для АЭС на территории РФ и готовит жилой фонд для будущих работников путем так называемой «национализации» квартир эвакуировавшихся местных жителей.

Российская сторона ищет новых работников для АЭС на территории РФ и готовит жилой фонд для будущих работников путем так называемой «национализации» квартир эвакуировавшихся местных жителей. Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения российских военных и 4 удара по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения российских военных.

09:23 Британская разведка проанализировала подготовку к совместным российско-белорусским учениям

Утренняя сводка британского ведомства посвящена совместным российско-беларусским летно-тактическим учениям, проведение которых на днях анонсировало Министерство обороны Беларуси. Они намечены на территории РБ с 16 января по 01 февраля 2023 года.

По данным британской разведки, по состоянию на 8 января 2023 года авиационные наблюдатели-любители отметили прибытие в общей сложности 12 вертолетов поддержки Ми-8 и ударных вертолетов Ми-24 и Ка-52. Некоторые из них с маркировкой «Z» приземлились на авиабазе Мачулищи под Минском.

В Министерстве обороны Великобритании убеждены, что новое развертывание российской авиации в Беларуси, скорее всего, является учениями, а не подготовкой к каким-либо дополнительным наступательным операциям против Украины. Хотя Россия держит в Беларуси большое количество войск, они в основном лишь участвуют в учениях. Маловероятно, что они представляют собой надежные наступательные силы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/bqbfvEyU7N



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/zTPdQ7rQX7 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 11, 2023

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