Главком сил киберзащиты армии Франции оценил успехи Украины в отражении хакерских атак РФ

Украинцы при поддержке США сумели эффективно защититься от российских кибератак, которые усилились с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявил в четверг, 12 января, на пресс-конференции в Париже командующий силами кибербезопасности в генштабе вооруженных сил Франции Эмерик де Бонмезон.

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Как сообщает агентство France-Presse, на пресс-конференции генерал де Бонмезон проанализировал успехи Украины в отражении российских кибератак в ходе продолжающейся войны. По его словам, события прошедшего года показали возможности предельно эффективной организации сил киберзащиты, которые добились почти «сенсационного» результата: показали, что «оборона может взять верх над нападением».

Дивизионный генерал Эмерик де Бонмезон, который возглавляет командование сил кибероборны ComCyber (Commandement de la cyberdéfense) в структуре генерального штаба французской армии, отметил, что в этой войне Украине удалось избежать «кибернетического Перл-Харбора», обрушения и паралича информационных систем из-за российских атак.

Эмерик де Бонмезон напомнил, что масштабные кибератаки РФ на Украину начались не в 2022 году, а задолго до этого — в 2014-м, с аннексией Крыма и началом войны в Донбассе. Удары хакеров сопровождались действиями пропаганды по расширению «российского влияния с целью разжечь недовольство населения» Украины, отметил французский генерал.

Глава ComCyber подчеркнул, что «в этот период украинцы нарастили свои возможности, выделили средства на киберзащиту и работали с опорой на западных партнеров».

В начале полномасштабной войны россияне применили все возможные средства и методы для нанесения ударов по украинским информационным, компьютерным сетям (в частности, блокируя сайты, удаляя данные, атакуя ресурсы государства и правительства).

В ходе второй волны атак, по словам де Бонмезона, РФ смогла поразить маршрутизаторы связи, используемые украинскими военными. В решении проблем ВСУ помог предоставленный американской компанией SpaceX Илона Маска доступ к сети Starlink.

Французский командующий особо отметил оказанную Киеву помощь правительства США и американских IT-гигантов, прежде всего Microsoft. Против атак РФ «была выстроена очень хорошая защита», которая предполагала «предвидение [злонамеренных] действий», оценку уязвимостей и предупредительные меры.

По мере развития конфликта, отметил французский командующий, количество кибератак существенно уменьшилось, потому что россияне «исчерпали часть своего наступательного потенциала"», а «украинская оборона достигла такого уровня, что продолжать стало очень сложно».

Говоря об уроках войны для стран Евросоюза, Эмерик де Бонмезон указал на необходимость наращивать европейские средства киберзащиты («в этом нас существенно опережают Соединенные Штаты», отметил генерал), а также совершенствовать «механизмы взаимопомощи»: цель состоит в том, чтобы «обмениваться большим количеством разведданных, имеющих отношение к кибербезопасности, в кратчайшие сроки».

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