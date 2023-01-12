Триста двадцать третий день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Спасатель курит в помещении станции Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в городе Бахмут Донецкой области, Украина, 11 января 2023 года.

12 января — 323-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:43 В Беларусь прибыл Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал Олег Салюков

Пресс-служба Беларуси заявила о прибытии в страну комиссии Министерства обороны РФ во главе с Главнокомандующим Сухопутными войсками РФ генералом Олегом Салюковым.

Из сообщения следует, что российской комиссией проинспектированы воинские части и подразделения российского компонента региональной группировки войск, находящиеся на военных полигонах Республики Беларусь.

Отмечается, что ходе работы «проверено качество занятий по боевому слаживанию и дана оценка их готовности выполнить задачи по предназначению в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».

13:27 Песков: Путин «концептуально» поддержал идею повышения призывного возраста

В преддверии весеннего призыва 2023 года, который пройдет с 1 апреля по 15 июля, российские власти размышляют над повышением призывного возраста до 30 лет.

Накануне об этом говорил глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. А сегодня Telegeram-канал ЧТД привел слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Путин «концептуально» поддержал эту идею.

13:02 СБУ задержала российского агента, который передавал расположения вооружений ВСУ в Киевской области

Контрразведка СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ в результате многоступенчатой спецоперации в Киевской области. Им оказался житель Белой Церкви, которого в декабре прошлого года завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

Агент предоставил письменное согласие на сотрудничество с российской стороной и получил оперативный псевдоним «Тень». По заданию ФСБ он объезжал местность и скрыто собирал информацию о местах расположения и перемещения подразделений ВСУ на территории Киевской области. Прежде всего он искал штабы управления и склады с артиллерийским вооружением ВСУ.

Подозреваемый через Telegram-канал передавал России координаты местных объектов критической инфраструктуры, в том числе энергогенерирующих предприятий. Украинскими спецслужбами установлено, что агент собирался создать разветвленную агентурную сеть и масштабировать свою деяьельность.

В результате обыска у задержанного изъяты мобильные телефоны, российский паспорт, прокремлевская и советсткая символика. Ему предъявлено официальное подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины «государственная измена, совершенная в условиях военного положения».

12:33 Анна Маляр: численность российских войск в Украине увеличивается

Замминистра обороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные разведки пишет, что командование ВС РФ усиливает группировку войск на территории Украины, перемещая подразделения мобилизованных с полигонов Беларуси и России в зону ведения боевых действий и приграничные районы.

По сведениям Маляр, Россия продолжает сосредотачивать основные усилия в Донецкой области,а самая высокая ее активность отмечается на Бахмутском, Лиманском и Авдеевском направлениях.

По состоянию на 10 января в составе российских войск, с учетом оперативного резерва, действуют уже около 280 формирований, а еще на прошлой неделе их число составляло 250. Кроме того, Россия осуществляет ротацию подразделений в составе региональной группировки войск на территории Беларуси.

Маляр отмечает, что обстановка в районах ведения боевых действий остается сложной. А главным ресурсом Кремля «в условиях отсутствия необходимого количества технически готовой боевой техники» для достижения успехов на поле боя становится «человеческий ресурс».

12:06 В восточных областях Украины объявлена воздушная тревога

Местные паблики сообщают о взрывах в Краматорске Донецкой области.

11:30 В Ровненской области Украины, граничащей с Беларусью, возводят инженерные и фортификационные сооружения

11:06 Генштаб ВСУ: в оккупированном Крыму идет набор в новые ЧВК «Щит» и «Русич»

За прошедшие сутки Россия нанесла 4 ракетных по гражданским объектам Лимана и Часового Яра Донецкой области и 23 авиационных удара и совершила 69 обстрелов из реактивных систем залпового огня по другим населенным пунктам.

по гражданским объектам Лимана и Часового Яра Донецкой области и и из реактивных систем залпового огня по другим населенным пунктам. За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой области.

Российским обстрелам подверглась Сумская, Днепропетровская, Запорожская и с нескольких направлений — Харьковская, Херсонская Луганская и Донецкая области .

. Вблизи Раденска Херсонской области, российские военные построили сеть окопов и блиндажей с использованием морских контейнеров, которые перед этим обустраивались под полевой госпиталь.

В оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новосозданные частные военные компании «Щит» и «Русич» . Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать наемников, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, и уверяют, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины.

. Туда приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры. Чтобы хоть как-то заинтересовать наемников, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, и уверяют, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины. Авиация ВСУ в течение минувших суток нанесла 20 ударов по районам сосредоточения российских военных, а также три удара по позициям российских зенитно-ракетных комплексов.

в течение минувших суток по районам сосредоточения российских военных, а также три удара по позициям российских зенитно-ракетных комплексов. В течение минувших суток ВСУ сбили вертолет Ка-52, а также два разведывательных БпЛА типа «Орлан-10». Украинские ракетчики и артиллеристы поразили российский пункт управления, семь районов сосредоточения живой силы и три склада боеприпасов.

10:35 ASTRA: житель Вологды подорвался на гранате, которую его друг привез из Украины

Издание ASTRA со ссылкой на источники сообщает, что в многоквартирном доме в Вологде произошел взрыв. 21-летний местный житель пришел в гости к своему другу, который показал ему привезенную из оккупированных украинских территорий гранату.

Гость не поверил, что граната настоящая и взорвал ее прямо в квартире. В результате молодого человека увезли в Вологодскую клиническую больницу с множественными осколочными ранениями.

10:07 Украинский военнослужащий на учениях возле границы с Беларусью в Ровенской области

Украинский военнослужащий принимает участие в совместных учениях вооруженных сил, национальной гвардии и Службы безопасности Украины (СБУ) возле границы с Беларусью в Ровенской области, Украина, 11 января 2023 года. REUTERS - GLEB GARANICH

09:36 В Соледаре идут бои за станцию Соль

Изучив видеозаписи от 10 и 11 января, Институт изучения войны (ISW) предполагает, что российские боевики ЧВК «Вагнер» вероятно достигли западной части Соледара и перекрыли пути снабжения к городу.

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают отказывать сопротивление на на северо-западных окраинах Соледара, а конкретнее — в районе станции Соль, что является частью городской черты. Об идущих боях за эту станцию пишут и прокремлевские Telegram-каналы.

09:10 Британская разведка о переброске российских частей ВДВ на Кременную

Утреняя сводка Министерства обороны Великобритании — о тяжелых боях, которые продолжаются в течение последних двух дней в районе Соледаре Донецкой области, и на подступах к Кременной Луганской области.

Британская разведка считает, что с начала января Россия усилила линию фронта на Кременной, осознав уязвимость этого направления. Для этого, по всей вероятности, были переброшены части 76-й гвардейской десантной дивизии ВДВ.

Раннее почти все российские воздушно-десантные войска были развернуты вдоль линии фронта в районе Херсона в качестве долгосрочных частей, удерживающих эту территорию.

Британское оборонное ведомство полагает, что теперь, когда российские ВДВ передислоцированы на Донбасс и юг Украины, командование, вероятно, пытается использовать их в соответствии с их непосредственной ролью элитных сил быстрого реагирования.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/YKWMG9VA4c



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7mHRspwurz — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 12, 2023

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