Минобороны России официально заявило о захвате Соледара

война

Министерство обороны России официально сообщило о захвате города Соледар в Донецкой области. Об этом в пятницу, 13 января, сообщило агентство ТАСС. В украинском оборонном ведомстве это пока не подтверждают, признавая, что в населенном пункте продолжаются тяжелые бои.

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Между тем, ВСУ опровергают заявление россиян о взятии Соледара.

Утверждение МО РФ о взятии Соледара — дезинформация, заявил спикер ВСУ Сергей Череватый изданию «Громадське». Бои за город продолжаются, подчеркнул он, а российское военное ведомство распространяет дезинформацию из-за необходимости «отчитываться о победах на фронте».

Ранее в Минобороны России заявили:

Захват Соледара стал возможным благодаря «постоянному огневому поражению противника авиацией, ракетными войсками и артиллерией, […] ВДВ успешно атаковали позиции ВСУ, заняв господствующие высоты, и блокировали город с северной и южной сторон», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

В российском министерстве обороны считают, что «контроль над Соледаром позволяет отрезать снабжение украинских войск в городе Артемовске (в российскийских госСМИ так называют украинский Бахмут — RFI) и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ».

В украинском министерстве обороны утром 13 января признали, что «ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил чуть ли не все основные силы на донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления», — заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram.

На днях пресс-служба владельца так называемой «частной военной компании Вагнера» Евгения Пригожина опубликовала фото якобы из соляной шахты Соледара и сообщила, что вся территория города взята под контроль наемников.

Вечером 12 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что украинские защитники удерживают город. Он отметил «десантников 77-й бригады, которые вместе с бойцами 46-й отдельной аэромобильной бригады удерживают позиции в Соледаре и наносят ощутимые потери» россиянам. «Я благодарю вас, ребята», — заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Однако утром 13 января аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что российские войска, скорее всего, все-таки захватили Соледар, и им, по всей видимости, удалось вытеснить украинские войска с западных окраин города.

Вместе с тем, в ISW считают, что захват Соледара, города площадью 14,2 квадратных километра, не позволит российским силам установить контроль над критически важными украинскими линиями наземной коммуникации с Бахмутом и не поставит их в более выгодную позицию для окружения города в краткосрочной перспективе.

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