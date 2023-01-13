Триста двадцать четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинские военнослужащие из Волынской бригады территориальной обороны принимают участие в учениях возле границы с Беларусью в Волынской области, Украина, 12 января 2023 года.

13 января — 324-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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13:16 Россиян старше 30 лет, не служивших в армии, будут отправлять на военные сборы

12:52 В брифинге Минобороны РФ отсутствовало упоминание ЧВК «Вагнер». Конфликт между Пригожиным и оборонным ведомством накаляется

Факт отсутствия упоминаний ЧВК «Вагнер» в последнем брифинге Минобороны прокомментировал главарь группировки Евгений Пригожин:

«Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал».

Пригожин заявлял о взятии Соледара еще 11 января, особо подчеркивая, что город занят исключительно силами ЧВК «Вагнер». Однако в сообщениях Минобороны его официально не признанное формирование не упоминается вообще.

Накануне генерала Валерия Герасимова, которого открыто критикует Пригожин, назначили командующим Объединенной группировкой войск. Конфликт между ведомством и главой ЧВК «Вагнер» принимает новые обороты.

12:25 Восточная группировка войск ВСУ: в Соледаре продолжаются бои. Минобороны РФ: Соледар взят российскими войсками

Министерство обороны РФ заявило в сегодняшнем брифинге, что российские войска заняли Соледар накануне вечером 12 января. Однако эту информацию опровергают в Восточной группировке войск ВСУ: «Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе».

Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона уточнил:

«В Соледаре идут бои, наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений. Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения. Этого не надо делать».

11:48 Baza: в Белгородской области во время ремонта сгорел танк

Telegram-канал Baza пишет, что во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области взорвался боезапас. В результате один танк сгорел полностью, два других — повреждены.

По данным издания, детонация и возгорания могли возникнуть из-за нарушений пожарной безопасности во время ремонта. Пострадавших нет.

11:30 На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Есть сообщения о прилете снаряда в Константиновку Донецкой области

11:17 В Херсоне обстрелян автобусный парк

10:48 Генштаб ВСУ: Россия ведет фильтрационные мероприятия в Запорожской области и оказывает давление на население Херсонской области

За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой областях.

Россия нанесла 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье, совершила 52 обстрела из РСЗО и нанесла 18 авиаударов.

Российская армия обстреливала Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области области.

Российские военнослужащие и наемники осуществляют подомовые обходы, продолжая оказывать давление на местных жителей оккупированной части Херсонской области , которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями. В целом российское командование обеспокоено «проукраинской настроенностью граждан региона» и видит в этом угрозу.

осуществляют подомовые обходы, продолжая , которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями. В целом российское командование обеспокоено «проукраинской настроенностью граждан региона» и видит в этом угрозу. В некоторых населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области Россия проводит фильтрационные мероприятия . Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждение сотрудничества с ВСУ.

. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждение сотрудничества с ВСУ. Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами «Роснефть» и «Электросталь» для личного состава одного из российских подразделений , действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, с целью скрыть его принадлежность к российским войскам.

, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения российских военных, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов, сбила российский самолет Су-25 и беспилотник «Орлан-10».

по районам сосредоточения российских военных, а также по позициям зенитно-ракетных комплексов, Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения российских военных и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта.

10:11 Похороны украинского военнослужащего в Киеве

Украинские военнослужащие несут флаг Украины над гробом с телом своего сослуживца Дениса Халушко, украинского военнослужащего, который недавно погиб в бою против российских войск. Площадь Независимости в Киеве, Украина, 12 января 2023 года. REUTERS - VIACHESLAV RATYNSKYI

09:46 Анна Маляр о текущей ситуации в Соледаре

Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию:

Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил чуть ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления. Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнения нет.

09:25 Британская разведка: Россия привлекает заключенных для потребностей военной промышленности

Утренняя сводка Министерства обороны Великобритании посвящена российскому оборонно-промышленному комплексу. По оценке ведомства, Россия прибегает к использованию труда заключенных в попытке удовлетворить потребности производства в военное время.

Британская разведка напоминает, что еще в ноябре 2022 года Уралвагонзавод, крупнейший в России производитель танков, сообщил местным медиа, что после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) он примет на работу 250 заключенных.

Как отмечается в сводке, в России существует «давняя традиция использования труда заключенных, но с 2017 года принудительные работы как отдельное уголовное наказание были введены вновь». При этом число заключенных очень велико и насчитывает 400 000 человек, являясь одним из самых высоких в мире. Получая постоянные обвинения в крайней жестокости и коррупции, «ФСИН контролирует разросшуюся империю», — пишет британское Министерство обороны.

При нехватке добровольцев, заключенные становятся тем уникальным человеческим ресурсом, который российские власти будут использовать для войны в Украине. Британская разведка подчеркивает, что труд заключенных, вероятно, будет «особенно востребован производителями относительно низкотехнологичного оружия, такими как УВЗ, которые почти наверняка испытывают сильное давление со стороны Москвы с целью увеличения производства».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/Jr7a7koW8O



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/s9NzHapWmK — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 13, 2023

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