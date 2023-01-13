Триста двадцать четвертый день войны России против Украины. Онлайн RFI
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13 января — 324-й день c начала полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI на русском следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.
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13:16 Россиян старше 30 лет, не служивших в армии, будут отправлять на военные сборы
12:52 В брифинге Минобороны РФ отсутствовало упоминание ЧВК «Вагнер». Конфликт между Пригожиным и оборонным ведомством накаляется
Факт отсутствия упоминаний ЧВК «Вагнер» в последнем брифинге Минобороны прокомментировал главарь группировки Евгений Пригожин:
«Все ваши вопросы, безусловно, отдают дань уважения бойцам, которые участвовали в героическом взятии Соледара. И на эти вопросы, безусловно, ответы потребуются, но не сейчас. Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал».
Пригожин заявлял о взятии Соледара еще 11 января, особо подчеркивая, что город занят исключительно силами ЧВК «Вагнер». Однако в сообщениях Минобороны его официально не признанное формирование не упоминается вообще.
Накануне генерала Валерия Герасимова, которого открыто критикует Пригожин, назначили командующим Объединенной группировкой войск. Конфликт между ведомством и главой ЧВК «Вагнер» принимает новые обороты.
12:25 Восточная группировка войск ВСУ: в Соледаре продолжаются бои. Минобороны РФ: Соледар взят российскими войсками
Министерство обороны РФ заявило в сегодняшнем брифинге, что российские войска заняли Соледар накануне вечером 12 января. Однако эту информацию опровергают в Восточной группировке войск ВСУ: «Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе».
Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона уточнил:
«В Соледаре идут бои, наши войска держат оборону против противника, сконцентрировавшего лучшие подразделения "Вагнера" и других специальных подразделений. Враг специально разгоняет информационный шум, пытается посеять уныние в собственных силах среди украинского населения. Этого не надо делать».
11:48 Baza: в Белгородской области во время ремонта сгорел танк
Telegram-канал Baza пишет, что во время ремонта танка Т-72 в Белгородской области взорвался боезапас. В результате один танк сгорел полностью, два других — повреждены.
По данным издания, детонация и возгорания могли возникнуть из-за нарушений пожарной безопасности во время ремонта. Пострадавших нет.
11:30 На востоке Украины объявлена воздушная тревога
Есть сообщения о прилете снаряда в Константиновку Донецкой области
11:17 В Херсоне обстрелян автобусный парк
10:48 Генштаб ВСУ: Россия ведет фильтрационные мероприятия в Запорожской области и оказывает давление на население Херсонской области
- За минувшие сутки подразделения ВСУ отбили российские атаки в Луганской и Донецкой областях.
- Россия нанесла 5 ракетных ударов по мирным городам Константиновка, Краматорск и Запорожье, совершила 52 обстрела из РСЗО и нанесла 18 авиаударов.
- Российская армия обстреливала Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Запорожскую, Херсонскую, Луганскую и Донецкую области области.
- Российские военнослужащие и наемники осуществляют подомовые обходы, продолжая оказывать давление на местных жителей оккупированной части Херсонской области, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями. В целом российское командование обеспокоено «проукраинской настроенностью граждан региона» и видит в этом угрозу.
- В некоторых населенных пунктах Мелитопольского района Запорожской области Россия проводит фильтрационные мероприятия. Во время проверки особое внимание оккупанты уделяют телефонам, ищут подтверждение сотрудничества с ВСУ.
- Стало известно о заказе гражданской спецодежды с логотипами «Роснефть» и «Электросталь» для личного состава одного из российских подразделений, действующего на Новопавловском направлении в Волновахском районе Донецкой области. Очевидно, с целью скрыть его принадлежность к российским войскам.
- Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения российских военных, а также 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов, сбила российский самолет Су-25 и беспилотник «Орлан-10».
- Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три пункта управления, 12 районов сосредоточения российских военных и военной техники, зенитный ракетный комплекс С-300, три склада боеприпасов, а также три других важных объекта.
10:11 Похороны украинского военнослужащего в Киеве
09:46 Анна Маляр о текущей ситуации в Соледаре
Заместительница министра обороны Украины Анна Маляр прокомментировала ситуацию:
Ночь в Соледаре была горячей, продолжались бои. Враг бросил чуть ли не все основные силы на Донецкое направление и поддерживает высокую интенсивность наступления.
Наши бойцы отважно пытаются удержать оборону. Это сложный этап войны, но мы в этой войне победим. Сомнения нет.
09:25 Британская разведка: Россия привлекает заключенных для потребностей военной промышленности
Утренняя сводка Министерства обороны Великобритании посвящена российскому оборонно-промышленному комплексу. По оценке ведомства, Россия прибегает к использованию труда заключенных в попытке удовлетворить потребности производства в военное время.
Британская разведка напоминает, что еще в ноябре 2022 года Уралвагонзавод, крупнейший в России производитель танков, сообщил местным медиа, что после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН) он примет на работу 250 заключенных.
Как отмечается в сводке, в России существует «давняя традиция использования труда заключенных, но с 2017 года принудительные работы как отдельное уголовное наказание были введены вновь». При этом число заключенных очень велико и насчитывает 400 000 человек, являясь одним из самых высоких в мире. Получая постоянные обвинения в крайней жестокости и коррупции, «ФСИН контролирует разросшуюся империю», — пишет британское Министерство обороны.
При нехватке добровольцев, заключенные становятся тем уникальным человеческим ресурсом, который российские власти будут использовать для войны в Украине. Британская разведка подчеркивает, что труд заключенных, вероятно, будет «особенно востребован производителями относительно низкотехнологичного оружия, такими как УВЗ, которые почти наверняка испытывают сильное давление со стороны Москвы с целью увеличения производства».
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 January 2023— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 13, 2023
Find out more about the UK government's response: https://t.co/Jr7a7koW8O
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/s9NzHapWmK
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