Британский премьер пообещал предоставить Украине танки «Челленджер 2»

Танк «Челленджер 2» на военых учениях в Германии, 2003 г.

Британский премьер-министр Риши Сунак в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил намерение предоставить украинским силам обороны танки «Челленджер 2». Об этом 14 января сообщили на Даунинг-стрит.

Реклама Читать далее

«Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков „Челленджер 2“ и дополнительных артиллерийских систем», — говорится в коммюнике офиса Риши Сунака.

Премьер-министр Великобритании в разговоре с Владимиром Зеленским подчеркнул, что он и все британское правительство «будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине (...) победить в этой войне и обеспечить долгосрочный мир».

Сколько танков будет передано Украине в коммюнике не уточняется. По данным источников «Би-би-си», речь может идти примерно о 12 танках. Официально не уточняются и сроки поставок.

«Челленджер 2» — основной танк сухопутных войск Британии, применявшийся при ведении боевых действий в Боснии и Герцеговине, Косово и Ираке.

Британский «Челленджер 2» в Ираке, после участия в боях в Басре, 2003 г. © AP / DAN CHUNG

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонных переговоров с Риши Сунаком заявил, что поблагодарил британского премьера «за решения, которые не только укрепят нас на поле боя, но и отправят правильный сигнал другим партнерам».

Always strong support of the UK is now impenetrable and ready for challenges. In a conversation with the Prime Minister, @RishiSunak, I thanked for the decisions that will not only strengthen us on the battlefield, but also send the right signal to other partners. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 14, 2023

Вероятно, речь идет в первую очередь о Германии, чье согласие нужно для поставок танков «Леопард». В заявлении офиса премьер-министра Великобритании упоминается предложение Польши передать Украине роту танков «Леопард», на что необходим «зеленый свет» Берлина.

Ранее о передаче Украине бронетехники, необходимой для наступления, заявили в США, Германии, Франции. В начале января в Елисейском дворце сообщили, что Франция передаст Украине легкие танки AMX-10RC французского производства.

В комментарии «Би-би-си» относительно объявления о грядущих поставках Украине британских «Челленджеров» официальная представительница МИД России Мария Захарова заявила: «Как мы ранее говорили, поставки оружия являются законными целями для российских ударов» (обратный перевод с английского).

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться