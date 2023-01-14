Министерство иностранных дел Франции вечером 14 января опубликовало коммюнике в связи с новым массированным обстрелом российскими войсками жилых кварталов во многих регионах Украины. Напомним, сильнее всего пострадал город Днепр, где российская ракета разрушила многоэтажный жилой дом: как минимум девять человек погибли и 64 ранены, среди них — много детей (младшему — три года), спасатели продолжают разбирать завалы.

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«Франция самым решительным образом осуждает новые удары, нанесенные сегодня Россией по Киеву и другим регионам Украины, которые привели к многочисленным жертвам», — заявило министерство иностранных дел Франции. МИД отметил: «Эти удары вновь были намеренно направлены на жилые дома и гражданскую инфраструктуру».

«Такие систематические прицельные обстрелы в середине зимы подчеркивают явное намерение России продолжать эскалацию агрессивной войны в Украине», — также заявили во французском дипломатическом ведомстве.

«Как подчеркнула министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, эти неприемлемые действия представляют собой военные преступления и не могут остаться безнаказанными».

«Франция будет продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд в борьбе с безнаказанностью за подобные преступления. Она также будет продолжать военную и гражданскую поддержку для укрепления устойчивости Украины, — так долго, насколько это будет необходимо», — говорится в заявлении.

La France condamne avec la plus grande fermeté les nouvelles frappes menées par la Russie en #Ukraine, qui ont causé de nombreuses victimes.

Elle poursuivra son soutien militaire et civil aussi longtemps que nécessaire.

👉 https://t.co/xZUHNx3ZuR pic.twitter.com/fuvOkkfJ6w — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 14, 2023

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