Глава офиса Зеленского в интервью Le Monde: «Ситуация тяжелая, но у нас на этой войне прежняя цель»

Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, в интервью газете Le Monde рассказал о боях за Соледар и Бахмут, прокомментировал слухи о возможности нового вторжения с территории Беларуси, рассказал о дальнейших поставках тяжелого вооружения западными союзниками, а также ответил на вопрос, может ли новая мобилизация в РФ привести к тому, что захватчикам удастся «сокрушить украинские линии обороны?».Кроме того, оценив, как работают введенные против России ограничительные меры, Ермак призвал к проведению международной конференции по санкциям. И рассказал о перспективах создания специального международного трибунала по военным преступлениям РФ в Украине.

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Ермак принял журналистов Le Monde поздно вечером 12 января в одном из кабинетов «погруженного во мрак президентского дворца»*. И вот — главное из того, что рассказал глава администрации президента Зеленского.

Про бои за Бахмут и Солелар

Ермак подчеркнул, что

ситуация «тяжелая, даже очень тяжелая, это битва при Вердене XXI века», «человеческих потерь с российской стороны много, намного больше, чем у нас», но «перед нами человеческая масса, которая беспрестанно атакует, атакует, атакует…».

Тем не менее, «мы сохраняем ту же цель в этой войне — освободить все наши территории, полностью восстановить территориальную целостность Украины».

Про смену российского командующего

Ермак оценил произошедшую 11 января замену командующего российской «объединенной группировки войск» в Украине (место главкома военно-космических сил Суровикина занял глава Генштаба Герасимов). «Это доказательство того, что у них проблемы, что они недовольны своими результатами, что они не прогрессируют на поле боя, это хорошая новость для нас», — заверил глава офиса Зеленского.

Про вероятность вторжения из Беларуси

«Мы не думаем, что Беларусь готова открыто вступать в эту войну, даже если мы и не забыли, что 24 февраля с ее территории были запущены первые ракеты», — сказал Ермак, подчеркнув, что, тем не менее, «риск существует».

Про новую волну мобилизации в РФ и поставки тяжелого вооружения

На вопрос «Опасаетесь ли вы новой мобилизации российских солдат, которые могли бы сокрушить линии обороны Украины?» Ермак ответил: «С 24 февраля 2022 года мы больше ничего не боимся». И подчеркнул: самое главное, что западные партнеры продолжают поставки тяжелого вооружения. Именно это — главное, что позволит защитить и освободить Украину: «Чтобы победить в этой войне, нам нужна дополнительная военная техника и тяжелая техника. Наше сотрудничество с союзниками продолжается (…) и будет продолжаться, (…) партнеры будут продолжать поддерживать нас всеми возможными способами».

Про макроновские «гарантии безопасности» для России

От критики президента Макрона в ответе на вопрос о его инициативе по «гарантиям безопасности» («В декабре 2022 года Эммануэль Макрон повторил свое желание предоставить гарантии безопасности как Украине, так и России, — вы согласны?») глава офиса украинского президента воздержался. Ермак ответил: «Я обнаружил это заявление в украинской прессе, и не знаю, в каком контексте оно было сделано».

Затем подчеркнул:

«Я могу судить только о действиях, и Франция была на нашей стороне», «на протяжении всей этой войны Франция поддерживала нас».

«Конференция (в поддержку Украины), организованная президентом Макроном в декабре, была важной», — привел Ермак один из примеров французской помощи. И на всякий случай вспомнил, что Украину и Францию «связывает общая история»: «начиная с Анны Киевской, жены Генриха I, которая была королевой франков в одиннадцатом веке».

Что касается «гарантий безопасности» для нынешней России, то глава офиса президента Украины высказался против этой инициативы.

Про усиление санкций в отношении РФ

Андрей Ермак вместе с Майклом Макфолом (экс-послом США в России, бывшим помощником президента Обамы) возглавляют международную рабочую группу по санкциям против РФ. Поэтому без вопроса об их эффективности и перспективах усиления обойтись было трудно. Ермак ответил Le Monde:

«Нужно признать очевидное: если эта война продолжается, значит санкций недостаточно.

Но они являются одним из самых важных видов оружия против России, поэтому мы должны быстро двигаться вперед, даже если каждый новый пакет санкций — это большая работа».

Глава офиса президента Украины призвал усилить эту работу:

«Я призываю к организации саммита, международной конференции по санкциям против России, чтобы оценить ситуацию и рассмотреть дальнейшие шаги».

(Сегодня, 14 января Ермак и Макфол провели переговоры, обсудив планы на 2023 год. Согласно заявлению украинской стороны, Майкл Макфол поддержал «инициативу проведения в Киеве при участии представителей стран-партнеров санкционного саммита, который станет мощным сигналом о готовности усиливать санкционное давление», — Прим. RFI).

Ермак также заявил, что, по его мнению, Европа и Франция в частности слишком толерантны по отношению к россиянам. «Например, считаете ли вы нормальным, что русские женщины, находящиеся в Евросоюзе, звонят своим мужьям, чтобы побудить их насиловать и убивать украинцев? Вы действительно хотите, чтобы эти русские были во Франции, учились в Сорбонне? Вы даже приветствуете русских, которые публично говорят, что Франция — их враг, я этого не понимаю», — сказал глава офиса Зеленского. При этом в интервью не уточняется, что именно и кого именно он имеет в виду.

Про специальный трибунал

Андрей Ермак также возглавляет образованную по указу президента Зеленского «рабочую группу по проработке вопроса создания специального международного трибунала по преступлению агрессии против Украины».

«Посмотрите на то, что происходит в Украине, например, что (происходило) в Ирпене или Буче, посмотрите на случаи пыток, изнасилований, убийств мирных жителей, и вы поймете, что судить нужно высших политических или военных чиновников, тех, кто отдавал приказы», — сказал Ермак в интервью Le Monde. Добавив: «Мы довольны поддержкой многих стран, мы добились прогресса и настроены оптимистично. (…)

Мы работаем с нашими партнерами над резолюцией ООН о создании этого трибунала». «Я надеюсь, что резолюция будет готова в первой половине этого года»

, — сказал глава офиса президента Украины.

*«В огромном здании мешки с песком сложены в коридорах, у лестниц, в каждом офисе хранятся бронежилеты, а в некоторых комнатах двери опечатаны, чтобы ограничить риск терактов. Военные регулярно проводят обходы с фонариком в руках, чтобы убедиться, что никакой подозрительный предмет не прячется за плотными шторами или в углу здания», — описал обстановку корреспондент Le Monde.

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