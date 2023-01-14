Российские войска снова обстреляли Киев, Харьков, Запорожье. 325-й день войны. Онлайн RFI

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Бронетехника, уничтоженная во время боев между украинскими и российскими вооруженными силами, стоит на правом берегу замерзшей реки Северский-Донец в недавно освобожденном селе Богородичное, Украина, пятница, 13 января 2023 г.

14 января начался 325-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. В субботу утром от звуков взрывов проснулись жители Харькова, Запорожья и Киева. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:32 По всей Украине объявлена воздушная тревога

Власти просят людей находиться в укрытиях. Уже известно о работе ПВО в некоторых областях.

Карта воздушных тревог Украины. © https://alerts.in.ua/

В сети сообщают о работе ПВО на юге Украины, пишет «Украинская правда». Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что первые ракеты уже над территорией страны.

Между тем оперативное командование «Юг» ВСУ сообщает, что в Черном море уже пять ракетоносителей, общий залп которых 36 «Калибров».

13:38 МАГАТЭ отправит постоянные миссии на все АЭС Украины

Директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что со следующей недели на всех атомных электростанциях Украины будут постоянно находиться эксперты МАГАТЭ. Он намерен сам посетить их все, чтобы запустить работу миссий.

В каждой из миссий будут работать по два международных эксперта. Ранее постоянное присутствие МАГАТЭ поддерживалось только на Запорожской АЭС, которая сейчас находится под контролем российских сил: там работают четыре специалиста ведомства.

Сотрудники МАГАТЭ будут следить за ситуацией на электростанциях, состоянием оборудования, оценивать возможные риски, оказывать персоналу техническую поддержку и информировать штаб-квартиру ведомства о положении дел.

«Впереди второй год этой трагической войны, и мы будем по-прежнему прикладывать все силы, чтобы избежать опасности серьезных атомных аварий, которые принесли бы еще больше разрушения и страданий Украине, и не только ей», — сказал Гросси.

12:54 Кратер от падения российской ракеты в селе Копылов Киевской области

Мужчина стоит в воронке, оставленной российской ракетой во время субботней атаки России по Киевской области. Село Копылов, Киевская область, Украина, 14 января 2023 года. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

12:19 В восточных областях Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских ракетных атак

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях. В ВСУ не исключают возможность изменения первоначального курса вражеских ракет.

В оперативном командовании «Юг» сообщили что Россия вывела на боевое дежурство в Черном море еще один надводный и один подводный ракетоноситель.

Заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк предупредил украинцев об опасности и призвал граждан не игнорировать тревогу, поскольку ожидается массированный ракетный удар.

Карта воздушных тревог Украины. © https://alerts.in.ua/

11:57 Великобритания в самое ближайшее время передаст Украине боевые танки Challenger 2

Об этом пишет британский таблоид The Sun, ссылаясь на источник на Даунинг-Стрит. По информации газеты, премьер-министр Риши Сунак согласился немедленно предоставить Украине четыре боевых танка Challenger 2, и еще восемь отправятся в ближайшее время.

Сунак проинформирует об этом президента Украины Владимира Зеленского в субботу. Предложение Великобритании станет частью военного пакета для Украины после того, как европейские союзники, включая Францию и Германию, обязались отправить бронетехнику.

«Премьер-министр ясно дал понять, что Великобритания должна выполнять свои обязательства перед Украиной. Это включает в себя обеспечение критически важным вооружением для самообороны и изменения баланса сил на поле боя», — сказал источник.

11:20 В своей ежедневной сводке Генштаб ВСУ ничего не сообщил о Соледаре

Накануне Минобороны РФ сообщило о захвате города. В ВСУ это опровергали.

Главное из ежедневной сводки Вооруженных сил Украины:

За прошедшие сутки противник нанес 15 авиационных и пять ракетных ударов, из них два — по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области; совершил более 95 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по Херсону.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках захвата Донецкой области в пределах административной границы, продолжает наступление на Бахмутском направлении.

На Авдеевском направлении также ведет безуспешные наступательные действия. На Купянском и Лиманском — не оставляет попыток улучшить тактическое положение.

В Запорожском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Оккупанты усиливают контрдиверсионные и контрразведывательные мероприятия на временно оккупированных территориях. В частности, в населенном пункте Большая Лепетиха Херсонской области проводятся выборочные проверки телефонов у местных жителей на предмет наличия фото и видео российской военной техники. Задержаны и вывезены в неизвестном направлении три гражданских лица.

Украинская авиация нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за минувшие сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения живой силы, зенитный ракетный комплекс, три состава боеприпасов, а также два других важных объекта противника.

10:49 Разведка Великобритании: Россия вывела группу своих кораблей Черноморского флота из Новороссийска для рассредоточения из-за идентифицированной угрозу

Об этом говорится в ежедневной сводке разведки британского Минобороны.

11 января 2023 года группа из не менее чем десяти кораблей Черноморского флота России вышла из Новороссийской военно-морской базы.

Учитывая тип и количество кораблей, вышедших в море одновременно, эта активность, вероятно, является рассредоточением флота в ответ на конкретную угрозу Новороссийску, которую, по мнению России, она идентифицировала. Маловероятно, что развертывание означает подготовку к необычным ударам крылатыми ракетами морского базирования. Маловероятно, что флот готовится к проведению десантно-штурмовых операций.

Разведка отмечает, что Черноморский флот России в значительной степени продолжает фокусироваться на восприятии угроз со стороны Украины и продолжает отдавать приоритет защите сил, а не наступательным или патрульным операциям.

10:23 Россия атаковала Киев ракетами, летевшими с северного направления по баллистической траектории

Об этом заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. «Скорее всего, это ракеты, которые летели по баллистической траектории. С северного направления», — цитирует спикера «Украинская правда».

По словам Игната, это были либо баллистические ракеты, либо зенитные ракеты С-300, летящие по баллистической траектории. К сожалению, в Вооруженных силах Украины нет эффективных средств обнаружения и уничтожения баллистических ракет, подчеркнул спикер воздушных сил.

10:05 Российские войска обстреляли Индустриальный район Харькова

Об обстреле Индустриального района Харькова ракетами С-300, сообщил в субботу утром, 14 января, мэр Игорь Терехов. «Целили по инфраструктуре. Относительно пострадавших и разрушений информацию уточняем», — добавил он.

Обстрел Харькова и области также подтвердил глава региональной администрации Олег Синегубов. Он призвал местных жителей находиться в укрытиях. Позже Синегубов уточнил, что в Индустриальном районе Харькова было не четыре, как изначально сообщалось, а два попадания ракет С-300.

09:38 В Киеве обстрелу подверглись объекты критической инфраструктуры. Сообщается о перебоях с электричеством

В субботу утром Киевская городская администрация сообщила о ракетной атаке на столицу Украины. Жителей призвали оставаться в укрытиях. Сообщается о перебоях с напряжением в электросети. Пострадали 18 частных домов.

Мэр города Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепровском районе Киева. В Дарницком районе Киева обломком ракеты повредило автомобиль. Предварительно без пострадавших. В Голосеевском районе обломки ракеты упали на нежилое здание.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что ракетами обстреляли объекты критической инфраструктуры. В офисе президента сообщили о попадании в жилую застройку в селе Копылов Киевской области. В домах местных жителей выбиты окна. Предварительно, люди не пострадали.

09:10 О новых обстрелах в субботу утром сообщили власти Харькова, Запорожья и Киева

Российские войска обстреляли Индустриальный район Харькова. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Предварительно, было четыре «прилета» ракет С-300.

Российские военные также атаковали Запорожье, сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев. По его словам, сейчас власти уточняют информацию о взрывах, которые слышали местные жители.

Киевская городская администрация также сообщила о ракетной атаке на столицу Украины. Жителей Киева призвали оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко уточнил, что ракетами обстреливают объекты критической инфраструктуры Киева. Последствия уточняются.

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