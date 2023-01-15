326-й день войны России против Украины. Онлайн RFI

Днепр. 15 января. Работники экстренных служб продолжают вытаскивать людей из-под завалов многоэтажного жилого дома, разрушенного накануне российской ракетой. Минобороны РФ сегодня отчиталось о том, что «цель удара достигнута».

15 января — 326-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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15:40 Путин признался в том, что испытывает радость от войны в Украине

«Все развивается в рамках плана минобороны и генштаба», — так президент РФ ответил на вопрос сотрудника госканала «Россия» о «новостях из Соледара».

«Надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами», — добавил Путин.

15:00 Зеленский: число жертв российского ракетного удара по дому в Днепре выросло до 25

Один из погибших — ребенок. Ранения получили 73 человека (из них 13 — дети). Еще 43 человека разыскиваются. Об этом заявил президент Украины. «Психологи оказывают помощь пострадавшим. Поисково-спасательные работы и демонтаж опасных элементов конструкций продолжаются. Круглосуточно. Продолжаем бороться за каждую жизнь. Мои соболезнования всем родным и близким погибших», — говорится в сообщении Владимира Зеленского.

14:10 Взрыв в Белгородской области, погибли военные

По данным РЕН-ТВ и telegram-каналов Ateo Breaking и 112 (аффилированного с телеканалом), военный взорвал гранату на территории части в Корочанском районе Белгородской области. Каналы сообщили, что это произошло накануне, 14 января: «командир взвода, старший сержант, совершил подрыв РГД-5 в расположении части». В итоге «площадь возгорания составила 450 квадратных метров», «сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия», — сообщил источник. В результате погибли 3 военнослужащих, еще 16 человек пострадали и 8 значатся «пропавшими без вести».

В то же время, как отмечает издание The Insider, российское госагентство ТАСС сообщило, что граната взорвалась в здании сельского клуба, где располагались военные, и «пострадали 10 человек». «Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое (Белгородской области) произошел пожар. Внутри находились боеприпасы, они сдетонировали», — сказал собеседник агентства.

Хутор Тоненькое находится в Корочанском районе.

Еще одно госагентство, РИА Новости, со ссылкой на источники в экстренных службах, пишет, что трое погибли, 13 получили ранения в результате детонации боеприпасов в Белгородской области.

13:15 Британия передаст Украине 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллеристских установок AS90

В правительстве Великобритании уточнили количество танков и самоходных артиллерийских установок, которые будут переданы Украине. Сообщается, что это будут 14 танков Challenger 2 и около тридцати САУ калибра 155 мм — AS90.

«Отправка танков Challenger 2 в Украину является началом изменения тактики поддержки со стороны Великобритании. (…) Ожидается, что за ними прибудут около 30 AS90 — больших самоходных пушек, которыми управляют пять наводчиков», — говорится в сообщении британского правительства.

Великобритания станет первой страной, которая начнет поставки Украине тяжелых танков, отмечает Би-би-си. Украинские власти рассчитывают, что ее примеру последуют другие союзники.

62,5-тонный Challenger 2 — это основной боевой танк сухопутных войск Великобритании.

Британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил намерение предоставить Украине эти танки в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским накануне, 14 января.

12:40 «Цель удара достигнута». Минобороны РФ — о массированном ракетном обстреле Украины, в ходе которого был разрушен многоэтажный жилой дом в Днепре

Слова российского ведомства передает издание Meduza. Согласно последним, но не окончательным данным, жертвами вчерашнего попадания российской ракеты в жилой дом в городе Днепре стали 23 человека, более 70 ранены, еще более 30 пока числятся пропавшими без вести. В городе объявлен трехдневный траур.

11:35 Умер актер Вахтанг Кикабидзе

Подробнее о выдающемся актере и музыканте — в материале RFI.

Вахтангу Кикабидзе было 84 года. © Okras, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

10:35 Россияне обстреляли жилой квартал Херсона. Есть пострадавшие

По предварительной информации, два человека получили ранения. На месте работают спасательные службы, сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

По информации Херсонской ОВА, российская армия атаковала регион 76 раз за сутки — удары были нанесены, в том числе, из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

10:25 На фоне трагедии в Днепре минобороны России опубликовало фотографию ракеты, попавшей в днепровский жилой дом

Министерство обороны России до сих пор не прокомментировало попадание российской ракеты в многоэтажный дом в украинском городе Днепр. Вместо этого, отметило Би-би-си, утром в воскресенье, 15 января, в официальном телеграм-канале российского минобороны опубликовали фото загрузки этой ракеты с подписью: «Заряжаем по полной».

Это не первое такое фото «с намеком», напоминает Би-би-си: 29 декабря, когда войска РФ в очередной раз нанесли массированные удары по Украине, российское военное ведомство публиковало фото со словами: «„Калибры“* не закончатся никогда».

* один из видов ракет, которыми Россия обстреливает Украину.

09:55 Соединенные Штаты пообещали Украине дальнейшую помощь: в частности, поставки систем ПВО

«Жестокой и варварской» назвали войну России против Украины в Совете национальной безопасности США: «Эти удары (14 января) являются еще одним примером жестокой и варварской войны, которую ведет Россия, атакуя критически важную инфраструктуру Украины, которая обеспечивает светом и теплом украинское гражданское население».

После российского удара ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре в Белом доме заявили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину: «В частности, системами противовоздушной обороны, вместе с нашими союзниками и партнерами. Мы будем продолжать нашу работу, чтобы привлечь российские силы к ответственности за их военные преступления и зверства. Россия продолжает недооценивать силу и решимость украинского народа, и эти последние попытки его деморализовать снова провалятся».

Напомним, ранее МИД Франции заявил, что «удары РФ по украинским городам — военные преступления, которые не могут остаться безнаказанными».

«Франция будет продолжать поддерживать украинские суды и Международный уголовный суд в их борьбе с безнаказанностью за подобные преступления. Она также будет продолжать военную и гражданскую поддержку для усиления сопротивления Украины, — так долго, насколько это будет необходимо», — заявило французское министерство иностранных дел.

09:50 В Херсоне прозвучал взрыв

Об этом сообщает украинская редакция RFI со ссылкой на местные телеграм-каналы.

09:30 В результате российского удара по жилому дому в Днепре погиб как минимум 21 человек. 35 человек числятся пропавшими без вести

Глава Днепропетровской областной рады Николай Лукашук сообщил последние данные о количестве жертв и пострадавших в результате вчерашнего российского ракетного обстрела жилой многоэтажки в Днепре: 21 человек погиб, 73 ранены (из них 14 — дети). Разыскивается еще 35 человек.

Спасательные работы продолжаются. «С людьми работают психологи. Волонтеры помогают пострадавшим с обогревом и питанием. Известно, что в возможном отселении нуждаются жители 236 квартир (ориентировочно более 400 человек)», — рассказал глава ДОР.

«Работают медики, кинологи, коммунальные службы. Приходят на помощь и жители соседних домов», — сообщили в областной администрации.

Днепровский горсовет объявил в городе трехдневный траур по погибшим.

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