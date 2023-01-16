Триста двадцать седьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Женщина смотрит на разрушенный в результате российского обстрела жилой дом в Днепре, 15 января 2023 года.

16 января — 327-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:25 В результате ракетного удара по Запорожью пострадали пять человек

Об этом сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Оккупанты нанесли ракетный удар по областному центру. Ракета попала рядом с пятиэтажным домом», — написал он.

По его словам, от обломков стекла пострадали пять человек, в том числе двое детей 9 и 15 лет. Дети госпитализированы.

В самом доме выбиты окна, опорные конструкции не пострадали, уточнил чиновник.

09:10: Число погибших в результате попадания ракеты в жилой дом в Днепре выросло до 35 человек

Об этом сообщил утром в понедельник, 16 января, глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

По его словам, среди погибших двое детей. Еще 75 человек, в том числе 14 детей, получили ранения. 35 человек числятся пропавшими без вести. Еще 35 человек удалось спасти.

Спасатели продолжают поиски погибших и пострадавших.

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