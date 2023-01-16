Gulagu.net: экс-командир «ЧВК Вагнера» запросил убежище в Норвегии

Бывший командир «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев запросил политическое убежище в Норвегии. Об этом сообщил руководитель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. По своим собственным словам, Медведев руководил подразделением убитого кувалдой заключенного Евгения Нужина. Сам основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что Медведев действительно служил в военной компании и находится в розыске «за попытку жестокого обращения с пленными».

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О побеге Евгения Нужина из России в Норвегию стало известно утром в понедельник, 16 января. Владимир Осечкин сообщил, что бывший наемник «ЧВК Вагнера» перешел границу с Норвегией в ночь на 13 января «под лай сторожевых псов и выстрелы в спину от сотрудников погранслужбы ФСБ». Его доставили в Осло, где сейчас Медведев находится в центре для нарушителей миграционного законодательства и международной защиты.

Как утверждает Владимир Осечкин, Андрей Медведев обратился к правозащитникам из проекта Gulagu.net в декабре 2022 года. Медведев покинул «ЧВК Вагнера» после окончания четырехмесячного контракта, подписанного 6 июля 2022 года.

«За эти месяцы Медведев стал очевидцем и свидетелем многих казней и внесудебных расправ со стороны службы безопасности Евгения Пригожина, которые те совершали в отношении «отказников» — тех, кто отказывался воевать против украинцев и кто хотел покинуть ряды этой якобы добровольной организации, которая-де-факто принуждает россиян воевать против Украины под угрозой расстрела», — пишет Осечкин.

Правозащитники также выложили видео первого интервью, где Медведев рассказал подробности побега через границу. Бывший командир «ЧВК Вагнера» рассказал, что ему угрожала опасность — с ним могли поступить так же, как с Евгением Нужиным. Напомним, что речь идет о бывшем заключенном, завербованном в состав ЧВК и сдавшемся в плен Украине. В ноябре его обменяли на украинских военнопленных, а после в интернете появилось видео убийства Нужина кувалдой.

Осечкин отмечает, что Медведев планирует дать показания лично против Евгения Пригожина.

Норвежские СМИ, в том числе NRK и Aftenposten, подтвердили, что гражданин России нелегально попал на территорию страны в Мурманской области. Официально его имя не называется.

То, что Андрей Медведев подписывал контракт с «ЧВК Вагнера», подтвердил в комментарии Aftenposten сам Евгений Пригожин. Пригожин заявил, что Медведев находится в «розыске» за «попытку жестокого обращения с пленными». По словам Пригожина, Медведев «работал в норвежском батальоне ЧВК «Вагнер», который называется «Нидхёгг», так как имел норвежское гражданство». Другого подтверждения этой информации нет.

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