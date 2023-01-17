Триста двадцать восьмой день войны России против Украины. Онлайн RFI

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17 января — 328-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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11:00 Церемония прощания с Михаилом Кореновским, украинским тренером по боксу и отцом двоих детей, погибшим во время российской ракетной атаки по жилому дому в Днепре

Церемония прощания с Михаилом Кореновским, украинским тренером по боксу и отцом двоих детей, погибшим во время российской ракетной атаки в Днепре, Украина, 17 января 2023 года. REUTERS - CLODAGH KILCOYNE

10:30 Алексей Арестович подал в отставку с поста советника офиса президента Украины

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович выложил в своем аккаунте подписанное сегодняшним числом — 17 января — заявление об отставке. 14 января Арестович сказал, что российская ракета, попавшая в многоэтажный дом Днепре, была сбита украинскими ПВО, потом он признал свою ошибку. В Воздушных силах ВСУ это утверждение незамедлительно опровергли, но слова Арестовича сразу же стали распространять российские пропагандисты. Украинское командование затем сообщало, что удар по дому в Днепре был нанесен, вероятнее всего, крылатой ракетой Х-22, для перехвата которой Украина не имеет средств ПВО/ПРО.

«Написал заявление об уходе с должности. Хочу показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку», — написал Арестович.

10:10 Мэр Днепра сообщил о 44 погибших в ракетном ударе, нанесенном 14 января по многоэтажному дому

Тела 44 погибших извлечены из-под завалов разрушенного российским ракетным ударом многоэтажного дома в Днепре, сообщил мэр города Борис Филатов. «Уже 44 погибших», — написал Филатов в Facebook во вторник в 10:54 по местному времени. Ранее утром заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщал, что под завалами дома найдено тело погибшего ребенка и число жертв достигло 41 (среди погибших — четверо детей).

79 жителей получили ранения, среди них 16 детей. В больницах находилось 28 пострадавших, 10 из них — в тяжелом состоянии. 25 жителей дома числились пропавшими без вести.

В доме в результате попадания ракеты 14 января полностью разрушено 72 квартиры, повреждено 236.

09:40 Число жертв удара по дому в Днепре возросло до 41. Спасатели обнаружили тело еще одного погибшего ребенка

Украинские спасатели извлекли из-под завалов разрушенного жилого дома в Днепре тело еще одного ребенка. Таким образом, число жертв удара по многоэтажке, нанесенного 14 января, возросло до 41. Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Среди погибших четыре ребенка. Ранения получили 79 человек, из них — 16 детей. Пропавшими без вести считаются порядка 25 человек.

09:10 Британская разведка назвала предположительный тип российской ракеты, которой был нанесен удар по дому в Днепре

Министерство обороны Великобритании пишет об ударах 14 января, совершенных Россией десятками ракет дальнего радиуса действия по украинской инфраструктуре впервые за последние 15 дней.

Основной целью для России, по мнению британской разведки, являлись украинские энергосети, как и в предыдущих восьми волнах массированных ударов.

Снаряд, поразивший жилой дом в Днепре и приведший к гибели не менее 40 человек, «с высокой вероятностью» являлся российской большой противокорабельной ракетой Х-22 "Буря" (в классификации НАТО — AS-4 KITCHEN), запущенной со среднего бомбардировщика Ту-22М3.

Российскую версию об ответственности за попадание в жилой дом в результате работы украинских ПВО британское ведомство назвало ошибочной. Ракета Х-22, которую использовала Россия, сама по себе «печально известна своей неточностью при использовании против наземных целей, поскольку ее радиолокационная система наведения плохо различает цели в городских районах». Подобное оружие уже приводило к случаям массовой гибели мирных жителей, включая удар по торговому центру в Кременчуге 27 июня 2022 года.

Хотя некоторые ракеты, такие как Х-22, непригодны для точного удара, данные военных действий последних месяцев в Украине свидетельствуют о том, что «дисфункция российского потенциала дальнего удара более значительна», — заключает британская разведка. По мнению ведомства, Россия скорее всего «испытывает трудности с динамической идентификацией целей, а также с быстрой и точной оценкой боевого ущерба».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/cJMPkLSUgH



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/cOHXJS6j6E — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 17, 2023

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