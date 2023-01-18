Глава МВД Украины и еще 17 человек погибли при крушении вертолета в Броварах под Киевом

Украина

18 человек погибли при крушении вертолета в городе Бровары Киевской области. Среди погибших глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель. Вертолет упал рядом с детским садом, погибли трое детей, еще 15 пострадали. Об этом в среду, 18 января, сообщил глава киевской областной администрации Алексей Кулеба.

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Вертолет государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины AS 332 Super Puma разбился 18 января около 8:20 утра в городе Бровары Киевской области. На борту вертолета находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли. Высшее руководство МВД летело на вертолете в командировку «в одну из горячих точек», сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Всего из-за катастрофы вертолета погибли 18 человек, в том числе трое детей. Еще 29 человек пострадали, сообщили в офисе президента Украины. Остальные погибшие и пострадавшие — это сотрудники и воспитанники детсада, возле которого упал вертолет. Среди погибших трое детей, еще 15 детей получили ранения. «От мощного взрыва разрушения получили помещения садика и один из близлежащих домов», — заявил глава города Игорь Сапожко. Из детсада эвакуировали детей и сотрудников.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Украинское издание «Трибуна — Бровары» сообщило, что вертолет упал во время тумана: предположительно, пилот не увидел высотное здание, начал набирать высоту и потерял управление. Представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что о причинах говорить пока рано. «Комиссия будет расследовать причины. […] Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут различные авиационные специалисты». Свидетелей катастрофы призывают обратиться в полицию.

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