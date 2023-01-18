Триста двадцать девятый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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18 января — 329-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

14:05 The Insider рассказал о вербовке своего корреспондента в ЧВК Вагнера

Вербовка в ЧВК Вагнера происходит не только среди заключенных в колониях — объявления о наборе людей стали расклеивать уже даже на автобусных остановках и информационных стендах охранных предприятий, пишет издание. Журналисты The Insider позвонили по одному из этих объявлений. Оказалось, что взять на службу готовы практически любого, а криминальное прошлое и алкогольная зависимость не играют никакой роли. The Insider приводит диалог с «работодателем» целиком.

13:50 Владимир Путин выступил перед блокадниками в Санкт-Петербурге

На встрече с ветеранами и блокадниками в Санкт-Петербурге глава РФ заявил, что цель «СВО» — прекратить войну, сообщает РБК. Путин также назвал Украину «нашими историческими территориями».

Накануне в анонимных Z-каналах появились намеки на то, что Путин может изменить статус «специальной военной операции». «Завтра СВО официально закончится», — написал провоенный канал Zаписки Vетерана. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на вопрос «Осторожно Media» о слухах насчет того, что Путин может объявить полноценную войну Украине или продолжить мобилизацию, ответил: «Это все слухи. Не слушайте их».

13:35 СБУ назвала версии катастрофы вертолета в Броварах

Служба безопасности Украины начала производство из-за падения вертолета в Броварах. Среди основных версий – нарушение правил полета, техническая неисправность и умышленные действия. По предварительной информации, в результате трагедии погибли по меньшей мере 16 человек, из них 3 ребенка. Госпитализированы 30 человек, среди них 12 детей.

13:10 Эммануэль Макрон выразил соболезнования украинскому народу в связи с «трагической гибелью» людей в Броварах

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в среду, что «опечален трагической гибелью» министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского в результате крушения вертолета. «Мысли обо всех жертвах этого страшного события, произошедшего возле детского сада, о детях и семьях. Франция выражает соболезнования своим украинским друзьям», — написал он в Twitter.

Attristé par la mort tragique du ministre de l’intérieur ukrainien Denys Monastyrsky. Pensées pour toutes les victimes de ce terrible événement survenu à proximité d'une école maternelle, pour les enfants et les familles. La France présente ses condoléances à ses amis ukrainiens. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 18, 2023

Президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter о смерти «большого друга Европейского Союза» Дениса Монастырского. Он также выразил «глубочайшие соболезнования» украинскому народу.

We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary



Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU.



We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023

12:55 Сбербанк откроет отделения в аннексированном Крыму

Ведущий российский банк Сбербанк в этом году откроет офисы в Крыму, несмотря на санкции США и Европы в отношении украинского полуострова, аннексированного Россией в 2014 году. Первые отделения в крупнейших городах начнут работать в течение первого полугодия», — сообщили в Сбербанке в среду, поздравив себя с «уже установленными первыми банкоматами банка» в аннексированном Крыму.

До 2022 года с банковским обслуживанием на полуострове была относительная напряженность, из крупных финорганизаций в Крыму работали только «Россия», ЧБРР, РНКБ и Генбанк.

12:35 В Липецкой области застрелили российского военнослужащего, сбежавшего из Украины

Российские власти объявили в среду, что они застрелили солдата, дезертировавшего с военной базы, а несколько СМИ сообщили, что он оставил свое подразделение в рамках наступления в Украине. «Обнаружен и ликвидирован Дмитрий Перов, разыскиваемый за самовольное оставление воинской части», — сообщило правительство Липецкой области в Telegram. Этот источник не уточнил, где мужчина был убит и при каких обстоятельствах.

12:15 Владимир Зеленский назвал крушение вертолета «ужасной трагедией»

Президент Украины назвал крушение вертолета в Броварах «ужасной трагедией» и «черным утром». «Точное число жертв трагедии устанавливается (…). Боль невыразима. Вертолет упал на территорию одного из детских садов, — написал Владимир Зеленский в Telegram, — поручил Службе безопасности Украины во взаимодействии с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшего. На месте трагедии работают все службы».

Глава МВД Украины, погибший при крушении вертолета в Броварах, направлялся в зону боевых действий

Вертолет с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским, который разбился под Киевом, направлялся на фронт, сообщил в среду украинский президент. «Цель этого рейса [была] одна из горячих точек нашей страны, где идут боевые действия. Туда ехал министр внутренних дел», — заявил украинскому телевидению замглавы президентского кабинета Кирилл Тимошенко.

11:55 Минобороны РФ отчиталось о взятии под контроль населенного пункта Соль в Донецкой области

В сводке ведомства говорится, что он взят «добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа».

16 января Telegram-каналы, связанные с ЧВК «Вагнер», утверждали, что «вагнеровцы» захватили Соль. (административно станция входит в состав города). 17 января о переходе Соли под контроль российских военных сообщал врио главы «ДНР» Денис Пушилин.

При этом украинская сторона взятие Соли не подтверждает. В утренней сводке Генштаб ВСУ сообщал, что атаки на Соль отражены.

11:30 Глава Европейского совета Шарль Мишель поддержал поставку танков Украине

Об этом он заявил на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в среду, 18 января. «Уже почти год Россия реализует стратегию разрушения и террора, пытаясь бомбами заставить украинцев подчиниться. Мы видим этот подход в Бахмуте, в Соледаре, из последнего – в Днепре. Но украинцы сопротивляются и продолжат борьбу. А мы, Евросоюз, продолжим поддерживать их столько, сколько будет необходимо. Мы продолжим военную поддержку благодаря расширению Европейского фонда по поддержанию мира. Сейчас время действовать. Украине срочно нужно больше вооружения, и лично я выступаю за то, чтобы предоставить Украине танки», – заявил он. Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также высказалась за передачу Украине танков.

11:05 «Это чепуха, на самом деле». Сергей Лавров высказался о перспективах мирных переговоров

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что о плане мирного урегулирования войны России против Украины, который предложил президент Владимир Зеленский, «не может быть и речи». В среду на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2022 году, глава российской дипломатии заявил следующее: «Сам Зеленский выдвигает совершенно несуразные инициативы, план из десяти пунктов, где навалено все что можно – продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние Российской Федерации, трибунал, осуждение».

По его словам, РФ готова ответить на серьезные предложения по переговорам с Украиной, но пока таких не получала.

«Вы спросили, какая перспектива переговоров между Россией и Западом по украинскому вопросу. Мы будем готовы на любые серьезные предложения ответить, серьезных предложений мы пока не видим, но будем готовы их рассмотреть и определиться. И слышим, конечно же, заклинания в западных столицах - "ни слова об Украине без Украины". Это чепуха, на самом деле, Запад решает за Украину», – передает слова Лаврова ТАСС.

10:45 Президент Сербии осудил попытки вербовки «Вагнера» в его стране

В ходе телевизионного интервью 17 января президент Сербии Александр Вучич раскритиковал российскую военизированную группировку «Вагнер». Как передает корреспондент RFI в Белграде Лоран Руи, в начале месяца на прокремлевском канале Russia Today, который вещает в Сербии с начала года, начали появляться объявления о найме военных в эту группировку.

«Почему Вагнер делает это с Сербией? — произнес Александр Вучич во вторник. Согласно закону от 2014 года, участие сербских военных в иностранных конфликтах запрещено. Тогда же, в 2014 году стало известно, что некоторые граждане Сербии ушли воевать на Донбасс.

В то время как Вучич делает все возможное, чтобы продемонстрировать нейтралитет по отношению к России, некоторые министры его правительства демонстрируют свою пророссийскую направленность, отмечает корреспондент RFI. Другие заявляют о своей привязанности к Брюсселю. Сербские ультраправые регулярно выражают любовь к Путину, и один из их представителей даже посетил офис «Вагнера» в конце ноября 2022 года. Несколько дней назад в Белграде появился мурал во славу «Вагнера». Сам российский олигарх Евгений Пригожин отрицал наличие представительства «Вагнера» в Сербии.

10:20 Не менее восемнадцати человек, в том числе трое детей, погибли при крушении вертолета в Броварах

Об этом говорится в сообщении начальника военной администрации Киевской области в Telegram. «На месте продолжается спасательная операция (…). Двадцать девять раненых, в том числе пятнадцать детей», — написал Алексей Кулеба.

Украинская полиция просит свидетелей трагедии с вертолетом в Броварах обратиться к правоохранителям и предоставить показания, которые являются важными для выяснения причин трагедии. Об этом заявил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов на брифинге у места происшествия, в эфире национального телемарафона.

10:00 Британская разведка оценила ситуацию в Соледаре и Бахмуте

Украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар и продолжают обороняться от российских сил в окрестностях Бахмута, говорится в разведывательном обзоре минобороны Великобритании в среду.

(2/3) Russia’s advance on Soledar primarily consisted of Wagner forces and was a supporting operation aimed to enable the eventual envelopment of the larger settlement of Bakhmut. One of Ukraine’s two main supply routes into Bakhmut is now under increasing pressure. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 18, 2023

Как отмечается, к концу 16 января украинские войска, вероятно, вышли из города Соледар на Донбассе, оставив контроль над ним российским военным и силам группы «Вагнера». Украинские войска, вероятно, установили новые оборонительные линии на западе.

Один из двух основных путей снабжения Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением. Снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Украинские силы почти наверняка продолжают обороняться от российских сил на окраинах города, сказано в британском обзоре.

09:30 Пентагон обратился к Израилю и Южной Корее, чтобы восполнить недостаток боеприпасов для Украины

Высокопоставленный американский чиновник сообщил изданию The New York Times, что Соединенные Штаты отправили или пообещали отправить Украине чуть более одного миллиона 155-миллиметровых снарядов. Некоторая часть из них поступила со складов в Израиле и Южной Корее. Другие западные страны, включая Германию, Канаду, Эстонию и Италию, также прислали Украине 155-миллиметровые снаряды.

NYT сообщает, что Израиль выражал обеспокоенность предложением Пентагона, но все же согласились отправить через Польшу около половины из 300 тысяч снарядов.

ВСУ используют около 90 тысяч артиллерийских снарядов ежемесячно, что примерно вдвое больше, чем производят США и европейские страны вместе взятые. Собеседники NYT отмечают, что остальное должно поступать из других источников, включая использование запасов или торговлю.

В то же время представители Пентагона говорят, что должны гарантировать, что американские запасы не упадут до опасно низкого уровня. По словам двух высокопоставленных израильских чиновников, Соединенные Штаты пообещали Израилю, что будут пополнять то, что берут со складов на его территории, и немедленно отправлять боеприпасы в случае серьезной чрезвычайной ситуации.

09:00 В городе Бровары Киевской области на территории детского сада упал вертолет

В результате начался сильный пожар, сообщает «Суспiльне». Информацию о падении вертолета подтвердил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. В здании в это время были дети. После падения всех эвакуировали.

Вертоліт упав у Броварах © Магнолія ТБ

На борту упавшего в Броварах вертолета находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Они погибли, сообщили в национальной полиции Украины.

Всего из-за крушения вертолета погибли 16 человек, в том числе двое детей, сообщили в полиции.

08:50 В Краснодаре к памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко принесли цветы, свечи и детскую игрушку в память о людях, погибших от ракетного удара в Днепре

Об этом The Insider сообщили местные жители. На снимках с места видно, что у памятника положили также фотографию разрушенного ракетой дома и табличку с надписью «Днепр 14.01.2023».

К памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко в Краснодаре принесли цветы, свечи и детскую игрушку в память о людях, погибших от ракетного удара в Днепре. © The Insider

Накануне вечером полицейские задержали четверых людей, пришедших с цветами к памятнику Лесе Украинке в Москве. Стихийный мемориал у памятника поэтессе возник 16 января: горожане приносят к нему цветы и игрушки, там же поставили и фотографию разрушенного дома.

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