Зеленский в Давосе подтвердил намерение вернуть Крым и призвал мир к мобилизации

война

Президент Владимир Зеленский ответил на вопросы «украинского завтрака» на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 19 января. В ходе своего онлайн-выступления он, в частности, заявил, что одной из целей Украины является возвращение оккупированного Крыма, призвал мир к мобилизации, а Россию — найти «кого-то» для переговоров.

Реклама Читать далее

«Это не намерение, а обязательство, — ответил Зеленский на вопрос, намерена ли Украина возвращать Крым. — Это наша земля. Наша цель — деоккупировать все наши территории. Крым является нашей землей, Крым является нашей территорией. Это наше море и наши горы. Дайте нам тяжелое оружие, и мы вернем наше». По словам украинского лидера, у России еще есть возможность выйти с территории Крыма и из всех остальных регионов Украины, которые она оккупировала с 2014 года.

Президент подчеркнул, что Украина делала все, чтобы решить вопрос Крыма и оккупированных территорий Донбасса дипломатическим путем. «С начала моего президентства мы делали все, чтобы дипломатией освободить наши земли и постоянно это предлагали. Но кто-то не хотел, потом у кого-то не было времени, кто-то не верил, а кто-то выдвигал условия», — отметил Зеленский.

Сейчас, по словам украинского лидера, он не видит, с кем в Москве можно вести переговоры. «Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на „хромакее“ (зеленый фон, на который можно накладывать изображение при видеомонтаже. — RFI). Он там появляется, но я не совсем понимаю, что это именно он, и не до конца понимаю, жив ли он, принимает ли он решения, или это кто-то там принимает решения, какой-то круг лиц. У меня нет такой информации».

В Кремле в четверг прокомментировали слова Зеленского про Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин жив и принимает решения. «Чем раньше украинский режим осознает, отдаст себе отчет в том, что Россия и Путин есть и будут, что рано или поздно все равно придется отказываться от всего антироссийского, тем лучше для такой страны, как Украина», — заявил Песков.

Накануне, выступая с онлайн-обращением к участникам Всемирного экономического форума, Зеленский призвал опередить очередную мобилизацию России. По его мнению, миру нужна решимость и скорость. «Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства. Украина вместе с союзниками противодействует этому почти год. Это время доказало: все наши скорые решения дали положительный результат — открытие Европой границ для украинцев, зерновое соглашение, энергетическое единство. Все это спасло миллионы людей. Не только в Украине», — отметил президент Украины.

Мир колебался в 2014 году, когда Россия без колебаний оккупировала Крым. Мир колебался в 2022 году, когда Россия без колебаний сделала войну полномасштабной. Мир не должен колебаться сегодня и никогда больше. Когда зло стремится к реваншу, миру нужны решимость и скорость. Россия экспортирует террор. Россия распространяет по миру штамм войны. Мобилизация мира должна предварить очередную мобилизацию нашего общего врага. Предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные атаки России. Снабжение западными танками должно опередить вторжение очередных российских танков. Восстановление безопасности и мира в Украине должно предотвратить атаку РФ на безопасность и мир других стран. Трибунал за совершенные военные преступления должен предотвратить новые. Расширение НАТО и ЕС должно предотвратить распространение российской агрессии. Сейчас мы ежедневно защищаем ценности, которые некоторые союзники воспринимают как данность.

Как написала ранее газета New York Times со ссылкой на собственные источники, администрация президента США Джо Байдена поменяла свою позицию в отношении Крыма и рассматривает возможность поставок наступательных вооружений, способных наносить удары по российским войскам в Крыму.

По информации NYT, администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что их контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на любых будущих переговорах. В Белом доме «рассеялись» опасения, что Кремль применит тактическое ядерное оружие, заявили NYT официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что такой риск сохраняется.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться