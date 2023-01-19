Президент Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев и встретился с Зеленским

УКРАИНА - ЕС

Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в четверг, 19 января, в украинскую столицу. Об этом он сообщил в твиттере. В Киеве у него были запланированы встречи с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и депутатами Верховной Рады.

Реклама Читать далее

«Украинцы заслуживают нашей поддержки, и с президентом Зеленским и его командой мы обсудим конкретные меры, чтобы сделать Украину сильнее», — написал европейский чиновник. Накануне в своем выступлении в Европарламенте Шарль Мишель заявил, что поддерживает предоставление Украине танков и других необходимых видов вооружения.

В свою очередь, в телеграм-канале Владимира Зеленского появилась запись о встрече с Мишелем. «Приветствую в Украине президента Европейского совета Шарля Мишеля. Спасибо за постоянную и крепкую поддержку! Начинаем важную встречу. Украина и Европейский Союз уже достигли весомых результатов в нашем историческом сближении. Работаем над тем, чтобы достичь еще больших».

🇪🇺🇺🇦 Back in #Kyiv to discuss all strands of cooperation.



May 2023 be the year of victory and peace. pic.twitter.com/zgjdwv2sid — Charles Michel (@CharlesMichel) January 19, 2023

Поезд с Шарлем Мишелем прибыл в Киев около 11 утра по местному времени. Перед встречей с Зеленским Шарль Мишель посетил госпиталь для военных в Киеве, который финансирует ЕС. «Впечатлен мужеством ветеранов в реабилитационном центре. Украина нерушима», — написал политик в своем твиттере. В программе визита главы Евросовета также встреча с украинскими депутатами.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться