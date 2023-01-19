Триста тридцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 18 января 2023 года.

19 января — 330-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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14:47 По данным ТАСС, Иран заявил о признании территориальной целостности Украины

Российские агентства ТАСС и РИА приводят цитату главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана, ссылаясь на эфир турецкого телеканала TRT World. Других подтверждений пока нет. Предположительно, министр иностранных дел Ирана сказал следующее:

Мы признаем суверенитет и территориальную целостность стран в рамках международных законов, поэтому, несмотря на прекрасные отношения Тегерана и Москвы, мы не признали отделение Крыма […], Луганской и Донецкой областей от Украины […]. Потому что мы настаиваем на своем последовательном принципе во внешней политике: когда мы говорим, что конфликт на Украине — это не решение, мы верим в свою позицию как в фундаментальный политический принцип. глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

14:12 Глава Евросовета Шарль Мишель прибыл в Киев

Глава Европейского совета Шарль Мишель начал свой официальный визит в Киев. Он уже успел посетить военный госпиталь и возложить цветы к Стене Памяти павших украинских военных.

«Я поражен мужеством ветеранов в реабилитационном центре. Украина несокрушима», — поделился впечатлениями Мишель.

13:36 Зеленский в Давосе подтвердил намерение вернуть Крым и призвал союзников к сплочению

Президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 18 января 2023 года. REUTERS - ARND WIEGMANN

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13:18 Обстреляны два округа в Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что Шебекинский и Валуйский округа региона попали под обстрел. Пострадавших нет, повреждены заброшенные частные дома.

12:51 Полиция Днепропетровской области: без вести пропавшими после ракетного удара по жилому дому остаются 11 человек

На сегодняшний день пропавшими без вести после ракетного удара по жилому дому в Днепре остаются 11 человек. Такие данные приводит местная полиция. Данные появились в результате обработки заявлений от местных жителей.

12:15 Европарламент принял резолюцию о создании спецтрибунала по преступлениям против Украины

По итогам сегодняшнего голосования в Страсбурге Европейский парламент принял резолюцию о необходимости создания «специального международного трибунала для преследования преступной агрессии против Украины, совершенного политическим и военным руководством России». 427 евродепутатов проголосовали за, 19 — против, а еще 33 — воздержались.

С организационной точки зрения такой трибунал, по мнению Европарламента, должен создаваться в плотном сотрудничестве с Украиной и международным сообществом, предпочтительно при посредничестве ООН.

Однако, согласно иностранной уголовной юрисдикции на глав государств России и Беларуси — Путина и Лукашенко — распространяется иммунитет. Поэтому главный вопрос в том, на каких юридических основаниях для последующего трибунала такой иммунитет может быть снят. Иммунитет распространяется не только на политиков и военных, но и на активы. Так замороженные на данный момент активы Центробанка РФ не могут быть использованы в качестве репараций Украине без снятия иммунитета.

Европейские парламентарии убеждены, что принятая резолюция даст «четкий сигнал» российской бизнес-элите. Первым этапом для создания трибунала станет формирование специальной международной прокуратуры.

11:42 Боевики ЧВК «Вагнер» заявили о взятии Клещеевки Донецкой области

Новость о взятии Клещеевки со ссылкой на ЧВК «Вагнер» опубликовало агентство РИА Новости. Кроме того, их корреспондент подтверждает информацию о продвижении под Артемовском «при поддержке артиллерии и авиации». Однако, в официальном брифинге Минобороны РФ формулировки гораздо более абстрактные, речь идет об «успешных наступательных действиях на Донецком направлении».

Это противоречит утренней сводке Генштаба ВСУ, согласно которой украинская армия удерживает Клещеевку и отразила российскую атаку. Как отмечает «Политика страны», этот населенный пункт имеет важное значение, «поскольку с него открывается дорога на трассу Константиновка-Бахмут, которую хотят перерезать россияне, чтобы блокировать город с юго-запада». Одновременно с этим российские военные и наёмники пытаются перекрыть дороги к Бахмуту из Славянска и Северска.

11:17 Дмитрий Песков отреагировал на сомнения Зеленского в том, жив ли Путин

Понятно, что Зеленский предпочитает, чтобы ни России, ни Путина не было. Чем раньше он поймет, что Россия есть и будет, тем лучше для такой страны, как Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

10:38 В Брянской области отражена ракетная атака

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об обстреле Унечского района в ночь на 19 января. По словам главы региона, атака была отражена российской системой ПВО, пострадавших и разрушений нет.

Брянская область подверглась обстрелу второй раз за последние две недели.

10:12 Виталий Кличко вручил Борису Джонсону удостоверение почетного жителя Киева

Мэр Киева Виталий Кличко на Всемирном экономическом форуме в Давосе вручил бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону удостоверение почетного жителя Киева. Находясь в должности премьер-министра, Джонсон трижды посещал украинскую столицу после начала российского вторжения и активно принимал участие в поддержке Украины.

Сегодня утром на «Укаинском завтраке» в рамках форума Джонсом призвал коллег фокусироваться на запросах Украины и передать стране танки:

Он [Путин] не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой. [...] Фокусируйте внимание на Украине, не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила… "Хаймарс" стал очень эффективным [оружием], дайте им танки. Борис Джонсон

09:52 Место падения вертолета в Броварах Киевской области

Двор в Броварах под Киевом, где вчера произошло крушение вертолета государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины AS 332 Super Puma , повлекшее по обновленным данным смерть 14 человек, включая руководство МВД Украины и один ребенок. Пострадало 25 человек, 11 из которых дети.

Место падения вертолета в Броварах Киевской области. 19 января, 2023. REUTERS - NACHO DOCE

09:25 По всей Украине объявлена воздушная тревога

09:20 Зеленский на «Украинском завтраке» в Давосе усомнился в том, жив ли Путин

Президент Украины принял участие в специально организованном «Украинском завтраке» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. На вопрос о возможных переговорах с России, Зеленский выразил сомнения в том, что Путин еще жив. на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Его слова приводит «Политика страны»:

Сегодня я не совсем понимаю, с кем говорить и о чем говорить. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на хромакее, что это он и есть. Я не совсем до конца понимаю, что он живой, он ли принимает решения, или кто-то принимает решения. Что это за круг лиц? У меня нет никакой информации. Президент Украины Владимир Зеленский

09:00 Британская разведка: Россия отправит в Украину новые танки Т-14 «Армата»

Министерство обороны Великобритании пришло к выводу, что Россия, вероятно, рассматривает возможность размещения небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 «Армата» в зоне боевых действий в Украине. На снимках учебного полигона на юге России, сделанных в конце декабря 2022 года, видны танки Т-14: эта площадка связана с подготовкой военных действий в Украине.

Кроме того, проправительственные российские СМИ заявили, что Т-14 готовят к развертыванию. Однако, по данным британского ведомства, все еще неясно, перебросила ли уже Россия этот тип вооружения в Украину.

Британская разведка подчеркивает, что любое развертывание Т-14, сопряжено для России с высоким риском. Разработка программы заняла целых 11 лет и сопровождалась задержками, сокращением запланированной численности партии танков и сообщениями о производственных проблемах.

Отдельной проблемой для России, с точки зрения британского Министерства обороны, является адаптация логистической цепочки для работы с Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.

Британское ведомство приходит к заключению, что если Россия и расположит Т-14 в Украине, то, прежде всего в пропагандистских целях. Производство таких танков, вероятно, исчисляется лишь несколькими десятками, а командиры вряд ли отправят такие машины в бой.

Анализ снимков от 23 декабря 2022 года идентифицирует по меньшей мере два танка Т-14 «Армата» на тренировке рядом с армейскими казармами в россиийской Кузьминке. Два танка Т-14 «Армата» выстроились в колонну возле головной части полигона для боевой стрельбы. © UK Ministry of Defence

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