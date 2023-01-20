Почему танк остается одним из ключевых элементов войны в XXI веке, несмотря на разговоры о его уязвимости? Отвечает французский эксперт

Интервью

Почему в XXI веке танки остаются важным элементом войны, несмотря на разговоры об их уязвимости перед переносными ПТРК и дронами? Сколько танков осталось в запасе у России и каковы ее возможности по компенсации потерь? Станут ли западные поставки бронетехники Украине решающими для исхода войны? Обсуждаем с военным специалистом, экспертом французского Фонда стратегических исследований Венсаном Турре.

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RFI: От новой встречи контактной группы по обороне Украине в формате «Рамштайн» ожидают новых объявлений о поставках Украине бронетехники, в частности танков. С самого начала полномасштабной российско-украинской войны идут разговоры об уязвимости танков перед переносными ПТРК (такими как «Стугна» и «Джавелин») и дронами. С учетом этого, насколько в XXI веке важна роль танка в войне и, в частности, в наступательных операциях?

Венсан Турре: Некоторые наблюдатели просто выделили для себя значительные российские потери бронетехники в начале вторжения, но не останавились на причинах этих потерь. Из этого они сделали вывод, что танк — устарел. Хотя почти половина российских потерь в первой фазе (до 25 марта 2022 г.) — это оставление танков их экипажами, а не их уничтожение. Дело не в том, что танк стал более уязвимым, чем раньше. Причина высоких потерь — российская доктрина применения танков.

Так возникли ложные дебаты об уязвимости танков в современных войнах. Если их уязвимость и возросла с распространением ПТРК (переносного противотанкового оружия) и возможностью точных ударов, связанных с применением дронов, это никакая не новость. С 1973 года и Войны Судного дня эта «новая летальность» известна, но она не вычеркнула танки с полей сражений.

Украинский военный с противотанковым ракетным комплексом «Стугна-П» на позиции в Донецкой области, 3 января 2023 г. REUTERS - STRINGER

Танк, как и любое другое оружие, не является непобедимым и эффективен только в комбинации с другими средствами: пехотой — для его сопровождения, артиллерией — для его поддержки, авиацией —для разведки и огневой поддержки. У каждого из этих элементов есть свои недостатки, но если они действуют сообща, они уменьшают их и повышают свою эффективность.

В конечном счете, танк остается лучшим средством обеспечения мобильной и защищенной огневой мощи на поле боя, способным прорвать оборону противника. Следует хорошо понимать, что если танк и уязвим, то незащищенные пехотинцы еще более уязвимы перед ударам противника.

Таким образом, танк остается важным элеметом в войне XXI века?

Если у вас нет танка, вы не сможете продвинуться. Это и происходит с россиянами. «Вагнер» жалуется, в частности, на отсутствие бронетехники. Поэтому они разбиваются об украинскую оборону.

Проблема россиян, опять же, сама по себе не связана с устареванием танков или даже с их конструкцией: это проблема использования, организации и проблема некомпетентности в более общем плане. Их войска были чрезмерно механизированы, чрезмерно бронированы и имели слишком мало пехоты. Таким образом, их танки оказались изолированными и незащищенными. Устарели не танки, а российская доктрина их использования.

Украина получит британские танки «Челленджер 2», вероятно, и германские «Леопарды». Каковы принципиальные различия между танками западных и советских моделей?

Большая разница в том, что западные танки были спроектированы вокруг защиты экипажа, внутренней эргономики, и в большей степени — для обороны. Этот подход уходит корнями в эпоху холодной войны, когда западные танки разрабатывали для того, чтобы отбиться от советских танковых колонн. Таким образом, это танки, предназначенные для ведения боевых действий «дома», недалеко от своих материально-технических баз. И это танки, которые не обязательно должны были быть ультрамобильными. Они должны были защищать позиции. Так что западные танки тяжелее, с более сильной бронезащитой.

Британский основной боевой танк «Челленджер 2», о поставке которых Украине объявило правительство Великобритании Associated Press - JOERG SARBACH

С советскими танками — ситуация зеркально противоположная. У Советского Союза было более агрессивное, более наступательное военное мышление. Нужно было иметь возможность пересечь Восточную Европу, поэтому требовались более мобильные танки. И, прежде всего, необходимо было массовое производство, поэтому не нужны были танки, производство которых было бы слишком дорогим.

Эти цели привели к тому, что у российских танков довольно низкое шасси и сокращенный профиль. Тот факт, что советские танки менее бронированные, компенсировался тем, что они более быстрые, дешевые — при более компактных размерах. С советских времен танкисты не должны были превышать определенной планки роста, потому что танковый отсек — чрезвычайно мал. Это позволило создать огромный парк бронетехники, рассчитанный на скорость и возможность «потреблять» его, то есть возможность быстро заменить танк, если он окажется уничтоженным на поле боя.

Но сами по себе это неплохие танки. Видя кадры катастрофических взрывов российских танковых башен, все как-то забывают, что украинцы тоже воюют на советстких танках. Они воюют на Т-64, более старой модели, чем российские Т-72 или Т-80, которые, кстати, были модернизированы. Несмотря на то, что украинский Т-64 был модернизирован после распада СССР, он остается старой советской моделью танка. И он показал себя очень хорошо, потому что у украинцев была лучшая доктрина, лучший способ применения танков, чем у россиян, в том числе предпочтение стрельбы более непрямой наводкой. Более того, значительная часть украинского парка сейчас состоит из танков, захваченных у самих россиян, и они полностью ими удовлетворены.

Танк ВСУ недалеко от Кременной, Луганская область, 15 января 2023 г. AP - LIBKOS

Что известно о возможностях по производству и модернизации танков в России? Способна ли российская военная промышленность компенсировать танки, утраченные в Украине?

Источники сложно найти, потому что информация, конечно, защищена. С точки зрения производства новых танков, новых платформ она сильно сокращена. Например, с 2001 по 2010 год было произведено всего 280 танков Т-72, Т-80 и Т-90. Сегодня на «Уралвагонзаводе» и других заводах выпускается около 200 Т-72 в год, и это оптимистическая оценка.

Танк Т-72 на репетиции военного парада в Санкт-Петербурге, 30 апреля 2022 г. AP - Dmitri Lovetsky

Россияне ориентируют свое производство на реновацию и модернизацию танков, которые они хранили с советских времен. На сегодняшний день существует два основных ремонтных завода: 61-й бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ) в Санкт-Петербурге для Т-72 и Т-80 и 103-й БТРЗ в Атамановке [в Забайкалье] для Т-62 и Т-72. Как сообщается, два новый завода строятся под Московой и Ростовом. Российская промышленность, по приблизительным оценкам, на сегодняшний день способна обновлять до 600 танков в год.

Вместо того, чтобы строить новые танки, россияне предпочли прекратить программу Т-14 «Армата», которые должны были заменить Т-72, Т-90 и Т-80. Этот танк [Т-14 «Армата»] отличался по дизайну, приближался к западным моделям, предоставляя лучшую защиту своему экипажу и имея более высокие показатели. Он слишком дорогой и сложный в производстве — поэтому он так и остался прототипом. Проблема все та же: у россиян недостаточно опыта, электронных компонентов, мощных двигателей и высококачественной стали, необходимых для начала массового производства. Танк Т-14 пополнил список перспективных российских прототипов, куда ранее вошли, например, тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» и истребитель Су-57, производство которых не удается запустить.

Поэтому средства, изначально выделенные на Т-14 «Армата», перенаправили на модернизацию около 800 танков Т-62 и Т-72 на 103-м БТРЗ.

Эти усилия не смогут компенсировать потери, понесенные россиянами в Украине, и, прежде всего, восстановить довоенное качество их техники. С другой стороны, этих усилий, по-видимому, достаточно для поддержки более локализованных наступлений. Этим, в частности, объясняется то, что россияне добились от белорусов передачи им около 170 танков Т-72А и до 200 боевых машин пехоты.

Наконец, я хочу отметить, что основное внимание уделяется танковому парку, но большая потребность и в других видах бронетехники: бронетранспортерах пехоты и самоходной артиллерии. В этих областях у меня меньше информации, но потери также велики, а износ российских орудий кажется значительным, и неизвестно, есть ли у них средства для замены всех своих ствольных орудий. Износ артиллерии должен стать следующей серьезной проблемой для российской армии еще до того, как их запасы боеприпасов окажутся исчерпаны.

Сколько танков имеется в запасе в России и в каком они состоянии?

А приори — в очень плохом состоянии. Следует понимать, что реформа «нью лук» 2010 года, которая должна была модернизировать российскую армию, заключалась в демонтаже советсткой мобилизационной и резервной системы, чтобы высвободить средства для приобретения нового вооружения и повышения профессионализма вооруженных сил. На тот момент запасы оценивались примерно в 10 тысяч танков всех категорий: Т-72, Т-80, Т-62 и, возможно, Т-64. Реформа была направлена на отправку в утиль 8000 танков. В 2014 году Шойгу, конечно, изменил курс, но это означает, что часть запасов перестала обслуживаться надлежащим образом или даже начала ликвидироваться.

По состоянию на 2022 год россияне давали следующие данные: якобы на хранении находилось от 6000 до 7000 танков Т-72, 3000 Т-80 и 600 Т-90. Имея перед глазами эти теоретические данные о запасах, необходимо обратить внимание на условия их хранения. В 2011 году россияне подсчитали, что 75% танков Т-80Б, Т-72Б (находящихся на хранении после 1985 года) были неисправны, в частности, потому что 80% танков хранились под открытым небом, а работы по техническому обслуживанию выполнялись плохо. Эта ситуация, которая уже была негативной в 2011 году, могла только ухудшиться 11 лет спустя.

Часть запасов пришлось «каннибализировать», то есть часть их деталей были отправлены на ремонт танков, находящихся на активной службе. Наконец, коррупция и черный рынок — распространенные проблемы в России, и детали танков незаконно продавались. Таким образом, мы приближаемся к показателю в 6000–7000 танков, годных для реновации в российском запасе.

Если западные страны начнут массово снабжать Украину своими танками, это может создать решающий перевес в пользу Украины?

В нынешней ситуацией перед украинской армией открыто окно возможностей примерно на пять месяцев. Это зависит от продолжения мобилизации в России и от того, удастся ли им мобилизовать настоящую массу солдат для ведения маневров, задействовать компетенции и оснащение. Таким образом, у украинцев есть пять месяцев, когда они могут одержать решающую победу в конфликте. Российская армия в плохом состоянии, она лишь частично стабилизировалась, там много внутренней борьбы за власть. Ее запасы не очень хороши, у нее будут проблемы с артиллерией, которая все больше изнашивается. Именно сейчас следовало бы нанести удар.

Проблема в том, что россиянам удалось сковать украинские силы в битве при Бахмуте, не позволив украинцам иметь резервы, необходимые для начала дальнейшего контрнаступления.

Украинские военные около своих танков недалеко от линии фронта в районе Бахмута, 13 января 2023 г. © REUTERS/Vladyslav Smilianets

С этой точки зрения для Запада «уравнение» все же довольно ясное. Если украинская сторона не одержит победу в войне быстро, война затянется на очень долгий срок. Тогда возникает риск не столько развала украинской армии, сколько ослабления украинского государства и общества. Более 40% ВВП Украины «сгорело», работа морских путей и доступ к международной торговле по-прежнему очень ограничены, украинская нация находится в очень болезненном военном усилии. Для россиян единственный реалистичный план победы в этой войне заключается в том, чтобы через год-два украинское государство больше не могло продолжать борьбу, потому что оно окажется истощено и опустошено.

Если мы придерживаемся логики, согласно которой Запад заинтересован в сохранении системы международного порядка, которую он сам построил после Второй мировой войны, и, кроме того, он не хочет переживать все более глубокий экономический кризис, война должна закончиться быстро: в этом «окне возможности» для украинцев на пять-шесть месяцев.

Гомеопатические меры — десять таков здесь, двадцать танков там — ничего не решат, это своего рода «заклинания». Единственные, кто находятся на высоте задачи, — это американцы. Они действительно массово помогают Украине, делают это с пониманием, поддерживая как украинские вооруженные силы, так и государство. Дело не только в средствах. Страны Восточной Европы (Польша, страны Балтии) хорошо понимают угрозу экспансионистской России и вносят непропорционально большой вклад в поддержку Украины по сравнению с их собственными военными потребностями.

«Большие державы», такие как Германия или Франция, прилагают сравнительно недостаточные усилия. В то время как Франция позиционирует себя как «уравновешивающую державу» («puissance d'équilibre») и может похвастаться настоящим военным опытом и возможностями, она действительно не соответствует своему рангу в этой войне. Задача должна заключаться не только в том, утвердить или нет ту или иную модель будущей войны и французской армии, но и в том, чтобы подумать о том, как использовать средства, которыми Франция располагает сегодня, не только своими запасами, но и своим опытом, чтобы усилить мощь украинской армии прямо сейчас.

Таким образом, вопрос не обязательно будет заключаться в том, кто даст Украине больше всего танков, но в том, кто позволит Украине иметь более сплоченную, более сильную, более эффективную военную систему для борьбы с россиянами. Поэтому необходимо решать вопросы логистики, доставки боеприпасов, обучения украинских войск, совершенствования их противовоздушной системы, а не только путем поставки дополнительных батарей. Эти вопросы менее яркие, чем танки, но жизненно необходимы для страны. В противном случае, если режим Путина не рухнет, нам придется поддерживать вооруженное дежурство в очень долгосрочной перспективе, стоимость которого будет намного выше и которое будет трудно оправдать перед нашим населением.

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