Саммит «Рамштайн» в Германии: решение о поставке Украине немецких танков «Леопард» пока не принято

Саммит «Рамштайн»

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участником контактной группы по обороне Украины по видеосвязи и призвал не медлить с поддержкой

Несмотря на растущее давление ряда союзников по проукраинской коалиции и ожидания самой Украины, в рамках восьмой конференции в формате «Рамштайна» не было принято решения о поставке Украине тяжелых немецких танков «Леопард 2». Министр обороны Германии отрицает, что именно ФРГ блокирует поставку этих танков, заявляя, что по этому вопросу нет консенсуса среди союзников.

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Новый министр обороны Германии Борис Писториус 20 января в рамках встречи на авиабазе «Рамштайн» заявил, что решение по поставкам в Украину основных боевых танков «Леопард 2» пока не согласовано союзниками.

При этом он подчеркнул, что у правительства ФРГ нет намерений в одностороннем порядке блокировать поставки, и по этому вопросу нет консенсуса среди союзников, сообщает Reuters. Какие страны не поддержали отправку танков, Писториус не сказал.

«Мы пока не можем сказать, в какой момент будет принято решение по поставкам танков „Леопард“, но оно может быть принято быстро, если будет достигнуто соглашение с союзниками», — цитирует Писториуса DW.

Танки Leopard 2 © Wikimedia Commons

Ранее в Польше и Финляндии говорили о готовности предоставить Украине — в составе коалиции — находящиеся у них на вооружении германские танки «Леопард», для чего, как сообщается, формально требуется согласие Берлина. В Варшаве заявили, что «нерешительность Берлина мешает развитию ситуацию по всем направлениям».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава может и самостоятельно принять решение о реэкспорте «Леопардов» в Украину. «Либо мы это согласие получим, либо сами поступим правильно. Здесь самое главное, чтобы немцы, датчане, финны, французы и другие страны как можно скорее предложили свои современные танки и тяжелую технику», — заявил он в интервью Polsat.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает дальнейшего развития консультаций о возможной передаче немецких «Леопардов» Украине. При этом он отметил «лидерскую» роль Германии в поддержке Украины. Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам восьмого «Рамштайна» подчеркнул, что Германия остается надежным союзником США.

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В преддверии саммита в формате «Рамштайн» президент Украины Владимир Зеленский напрямую обратился к властям ФРГ с просьбой дать «зеленый свет» на поставку Украине танков «Леопард». «Если у вас есть „Леопарды“, дайте их нам. Они не поедут в Россию. Мы защищаем себя», — подчеркнул Зеленский в эфире общественного телевидения Германии, отмечает «Би-би-си».

Пока только Великобритания заявила о намерении предоставить Украине основные боевые танки западного образца. На этом этапе речь идет о 14 танках «Челленджер 2».

Зеленский призвал к поставке Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности

Представители около полусотни стран 20 января приняли участие в восьмой встрече контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн» на одноименной авиабазе США в Германии. С начала полномасштабного нападения РФ на Украину в рамках «Рамштайнов» были согласованы значительные поставки вооружений для ВСУ.

«Сотни слов благодарности не заменят сотни танков», — сказал Владимир Зеленский на открытии встречи, обращаясь по видеосвязи к участникам контактной группы. Он призвал союзников «не торговаться» о числе танков, но принять принципиальное решение по этому вопросу, чтобы «остановить российское зло».

Зеленский сказал, что рассчитывает, что следующие заседания этого формата войдут в историю благодаря принятию решений о поставке Украине истребителей F-16 и ракет большой дальности. По словам Зеленского, союзники Украины способны «гарантировать артиллерию и авиацию, которые сокрушат террор».

Министр обороны США Ллойд Остин на открытии заседания подчеркнул, что наступил «решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира». «Мы будем поддерживать украинскую самооборону так долго, как это потребуется (…) Россия перегруппировывается, вербует, пытается переоснаститься. Сейчас не время замедляться», — подчеркнул Остин.

Министр обороны США напомнил о новом пакете военной помощи США Украине на 2,5 миллиарда долларов, включающем 59 дополнительных БМП «Брэдли», 90 бронемашин «Страйкер», 350 армейских грузовых фургонов высокой проходимости «Хамви» и многое другое.

Среди прочего в списке значится «оборудование для расчищения препятствий» (demolition equipment for obstacle clearing). Относительно последнего пояснений в опубликованном Пентагоном списке не дается. Судя по всему, это техника, необходимая для удаления тех самых оборонных сооружений (в том числе бетонных конусов), которые российские войска и «ЧВК» размещают в своем тылу, готовясь к наступлению ВСУ. Это еще одно указание на то, что США с союзниками снабжают украинские силы именно для освобождения территорий от российской оккупации.

Он также напомнил, что ряд стран объявили о поставках Украине дополнительных систем ПВО, гаубиц и боеприпасов, а Великобритания первой объявила о поставке тяжелых танков западного образца «Челлерджер 2».

Американский генерал, председатель объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли на пресс-конференции подчеркнул, что никогда за более четырех десятков лет службы не видел НАТО более сплоченным. Он также отметил, что новый пакет военной поддержки США и новая помощь от союзников должны позволить Украине не только обороняться от российской агрессии, но также освободить свои территории.

Новые поставки западных вооружений, о которых было объявлено еще до восьмого «Рамштайна», отличаются от предыдущих тем, что в них явно больше систем, необходимых Украине главным образом для освобождения своих территорий. Речь идет в первую очередь о бронемашинах: «Мардер», «Брэдли», AMX-10RC и других.

Первая встреча контактной группы по обороне Украины состоялась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии 26 апреля 2022 года. Она знаменовала формирование проукраинской коалиции, в которую входят около 50 стран. Помимо стран НАТО речь идет, например, о таких государствах, как Япония и Австралия.

Западные страны неоднократно подвергались критике за «дозированный» характер помощи Украине в связи с опасениями, что слишком резкий качественный и/или количественный скачок военных поставок Украине может привести к еще большей эскалации со стороны России. Ранее страны Запада долго медлили перед тем, как поставить Украине РСЗО (среди которых — известные HIMARS), опасаясь, что из этих систем украинская армия может наносить удары по территории России.

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