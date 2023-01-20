Триста тридцать первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

онлайн

20 января — 331-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

Реклама Читать далее

►ОБНОВИТЬ В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время). Подписывайтесь на RFI на русском в Telegram, Instagram, Twitter и Facebook.

10:56 Последствия российских ракетных ударов по Краматорску

Мэр Краматорска Александр Гончаренко уточнил, что повреждена гражданская инфраструктура. Российская ракета упала возле десткого сада. Остальные последствия удара еще выясняются.

10:39 Владимир Зеленский присоединился к встрече в Рамштайне по видеосвязи

Министры обороны стран НАТО на координационной встрече по помощи Украине в немецком Рамштайне. Владимир Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи. 20 января, 2023 года. REUTERS - WOLFGANG RATTAY

10:17 Институт изучения войны: нападение РФ на Украину из Беларуси маловероятно, но может все же произойти осенью

Институт изучения войны (ISW) оценил риски российского нападения на Украину с территории Беларуси в 2023 году. Эксперты пришли к выводу, что наиболее опасный вариант развития событий кажется маловероятным, учитывая текущую военную активность России в Беларуси.

Действительно, «российские силы, развернутые в настоящее время в Беларуси, ротируются в рамках учений и передислоцируются для ведения боевых действий в восточной части Украины».

Однако, ISW считает, что нет никаких признаков того, что российские силы в РБ имеют структуры командования и управления, необходимые для реального нападения на территорию Украины.

Более вероятным считается вариант, что наступление может начаться в конце 2023 года, учитывая недавние сообщения украинской разведки о том, что российско-белорусские совместные учения под названиями «Запад» и «Союзный щит» запланированы на сентябрь текущего года.

Институт изучения войны таким образом скорректировал свой собственный прогноз, подчеркивая, что речь не только о переносе сроков нападения, но и об изменении обстоятельств. К концу 2023 года Россия завершит ежегодный цикл призыва и весной 2023 года начнет новый, с другой стороны — к осени 2023 года могут быть организованы дополнительные призывы.

Кроме того, ISW полагает, что отсрочка нападения позволит «российской военной промышленности достаточно подготовиться, чтобы обеспечить большую долю необходимых материальных средств для возобновления вторжения из Беларуси, чем РФ может обеспечить этой зимой».

Эксперты Института изучения войны настаивают, что российское нападение из Беларуси все равно остается маловероятным сценарием, но если оно и случится, то не раньше осени.

09:53 На авиабазе Рамштайн начинается встреча министров обороны НАТО по поводу военной помощи в Украине

На встрече глав оборонных ведомств НАТО речь пойдет о новых поставках вооружений Украине. Конференция может стать исторической, так как ожидается подтверждение поставок танков и бронетехники от Швеции, Франции, Дании, Германии и США. Сегодняшняя встреча по координации международной военной помощи Украине уже восьмая по счету.

Dziś w #Ramstein wicepremier @mblaszczak🇵🇱 bierze udział w #UkraineDefenseContactGroup, z udziałem przedstawicieli kilkudziesięciu państw, pod przewodnictwem @SecDef🇺🇸Lloyda J. Austina. Tematem rozmów ocena bieżącej sytuacji wojskowej na🇺🇦 i wsparcie dla Sił Zbrojnych Ukrainy. pic.twitter.com/DVCggjeysy — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) January 20, 2023

09:22 Российским обстрелам подверглись Сумская, Харьковская, Луганская, Донецкая, Запорожская и Херсонская области Украины

09:11 Британская разведка написала о причинах появления юридического лица «ЧВК Вагнер Центр»

Утренняя сводка Министерства обороны Великобритании посвящена появлению юридического лица «ЧВК Вагнер Центр», о котором стало известно на днях. В российском госреестре компания появилась 27 декабря минувшего года, обозначив основную деятельность как «консультирование по вопросам управления».

Британской разведке пока неясно, в какой степени это юридическое лицо будет «использоваться для управления военизированной деятельностью ЧВК "Вагнер"». Частные военные кампании в России все еще остаются незаконными. По версии британского ведомства, Евгений Пригожин, частично финансировал ЧВК за счет «раздутых государственных контрактов, заключенных с другими его компаниями».

По мнению Министерства обороны Великобритании, факт регистрации юридического лица «продолжает удивительно быстрое развитие публичного имиджа традиционно непрозрачной группы». Пригожин признал лишь тот факт, что основал ЧВК только в сентябре 2022 года. В октябре он открыл штаб-квартиру в Санкт-Петербурге.

Британская разведка предполагает, что число боевиков ЧВК «Вагнер», находящихся в Украине насчитывает до 50 000 человек. Это военное формирование стало «ключевым компонентом украинской кампании». Оборонное ведомство Великобритании считает, что юридическая регистрация направлена «получение Пригожиным максимальной коммерческой выгоды и дальнейшую легитимизацию организации, приобретающей все большую известность».

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться