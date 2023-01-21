Триста тридцать второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Горящая свеча освещает «Стену памяти павших защитников Украины в российско-украинской войне» в центре Киева, Украина, пятница, 20 января 2023 года.

21 января — 332-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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10:34 В МИД РФ пригрозили, что «блокировка счетов RT France приведет к ответным мерам в отношении французских СМИ в России»

Российская сторона ответит на блокировку счетов RT France. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство РФ пишет РИА-Новости.

Они [ответные меры] будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов,

—приводит агентство слова дипломатов.

►Во Франции в рамках девятого пакета санкций ЕС заблокировали счета телеканала RT

10:26 Reuters: до 24 февраля ЕС может принять 10-й пакет санкций в отношении России

Об этом агентство пишет со ссылкой на некого высокопоставленного дипломата. Детали очередного санкционного пакета не сообщаются.

9:50 МИД РФ: «Говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится»

В министерстве иностранных дел России прокомментировали реализацию Стамбульских соглашений.

Если реализация данной сугубо гуманитарной инициативы продвигается с таким трудом и пробуксовкой, говорить о нормализации нашего экспорта сельхозпродукции и удобрений при помощи ООН явно не приходится. Под разговоры об угрозах голода и глобальной продовольственной безопасности фактически обслуживаются коммерческие заказы украинцев и экономические интересы западных бенефициаров, в том числе с подтасовкой и искажением реального положения с реагированием на острые нужды стран Африки, Азии и Латинской Америки.

9:25 Минфин США: G7, ЕС и Австралия договорились о потолке цен на российские нефтепродукты

По сообщению ведомства, потолков будет два: один введут для нефтепродуктов, которые торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, а другой — для торгующихся со скидкой. Это решение было принято в ходе онлайн-встречи заместителей министров финансов.

Также ожидается, что в марте 2023 года страны запада пересмотрят потолок цен на саму российскую нефть, поставляемую морским путем.

9:16 Сбербанк начал работать в Крыму

Сбербанк установил первые банкоматы в Ялте, Симферополе, Севастополе и в селе Оползневое в Крыму.

9:09 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

За сутки российская армия нанесла семь ракетных и 15 авиаударов, провела 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, гражданской инфраструктуры Никополя.

Силы ВС РФ, расположенные на территории Беларуси, занимаются разведкой объектов сопредельных государств, включая Украину.

По имеющейся у ВСУ информации, только в хирургическом отделении городской больнице Старобельска Луганской области находятся более 300 раненых российских военных. Российские военные оборудуют детские сады под полевые госпитали, а в центральной больнице Нижних Серогоз и Каланчака теперь лечат исключительно личный состав российских войск. Местных врачей уволили, вместо них помощь оказывают медики, привезенные из Крыма.

9:00 Институт изучения войны: на крышах зданий в Москве могли установить системы ПВО с целью убедить россиян в опасности, которую представляет война в Украине

Эксперты американского Института изучения войны в своей сводке прокомментировали кадры из Москвы, на которых на крышах ряда зданий в центре города установлены системы ПВО. По их мнению, это может быть частью информационной кампании, цель которой - убедить россиян в опасности, исходящей от Украины, и таким образом подготовить их к дальнейшей мобилизации.

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