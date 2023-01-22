Борис Джонсон снова приехал в Украину. Противоречивые заявления о положении на запорожском направлении. 333-й день войны России против Украины

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В воскресенье, 22 января начался 333-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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В публикациях указано время по Парижу (среднеевропейское время).

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18:39 Зеленский обсудил с Джонсоном украинскую «формулу мира» — Ермак

Президент Украины Владимир Зеленский среди прочего обсудил с прибывшим в Киев экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном подготовку «саммита мира», который планируется провести для реализации украинской «формулы мира» из 10 пунктов, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Владимир Зеленский представил украинскую «формулу мира» во время видеообращения на саммите «Большой двадцатки», который прошел в Индонезии в ноябре прошлого года. Она подразумевает в том числе вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины. В Москве неоднократно заявляли, что не готовы к переговорам на таком условии.

На встрече с Владимира Зеленского и Бориса Джонсона также обсуждался вопрос о заявке Украины на вступление в НАТО, сообщил Ермак. Заявку на членство в НАТО власти Украины подали после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о российских претензиях на аннексию еще четырех украинских регионов, которые войска РФ частично оккупировали.

18:24 Из вечерней сводки украинского генштаба: в Запорожской области войска РФ ведут «безуспешные наступательные действия»

Основные усилия российские силы сосредотачивают на ведении наступления на Бахмут. На запорожском, авдеевском и лиманском направлениях силы РФ «ведут безуспешные наступательные действия». На остальных направлениях российские силы обороняются. Об этом говорится в вечерней сводке генштаба ВСУ.

Поступает противоречивая информация о ситуации на запорожском участке фронта, где, как заявляло минобороны РФ, российские войска в последние дни занимали «более выгодные рубежи» в результате наступательных действий.

Руководитель украинского объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в воскресенье заявил, что сообщения о масштабном наступлении РФ и прорыве украинской обороны в Запорожской области не соответствуют действительности. Об этом написало УНИАН со ссылкой на эфир национального телемарафона.

18:15 Италия вместе с Францией завершает подготовку к отправке Украине систем ПВО SAMP-T — глава МИД Италии

Италия вместе с Францией завершает подготовку к отправке Украине систем противовоздушной обороны SAMP-T, рассказал глава МИД Италии Антонио Таяни в интервью Corriere della Sera.

По его словам, Рим уже предоставил Киеву пять пакетов военной помощи на сумму около миллиарда евро, и готовится шестой пакет, куда среди прочего входят системы ПВО. По его словам, Италия предпринимает и другие действия в сфере военной поддержки Украины, над которыми работают в условиях конфиденциальности, заявил Антонио Таяни.

17:49 Макрон и Шольц на церемонии в Париже пообещали продолжать оказывать поддержку Украине

«Мы продолжим оказывать Украине всю необходимую поддержку так долго, как это необходимо. Мы европейцы вместе будем защищать наш проект мирной Европы», — заявил Олаф Шольц на церемонии в Сорбонне по случаю 60-летней годовщины подписания договора о дружбе между Францией и ФРГ (цитата по AFP). Подробнее.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в Париже, 22 января 2023 г. AFP - CHRISTOPHE ENA

17:15 В результате артобстрела села Петровка Харьковской области погибла 67-летняя женщина — глава ОВА

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, сегодня около 14:30 по местному времени в селе Петровка в результате артиллерийского обстрела погибла 67-летняя женщина. «Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом», — написал Синегубов в телеграм-канале.

Кроме того, российским обстрелам сегодня подвергся также Волчанск, сообщает глава ОВА. «Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии», — сообщил Синегубов.

16:54 Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов: Денис Киреев был сотрудником украинской разведки, те, кто его убили, не хотели победы Украины

Банкир Денис Киреев, участвовавший в украинско-российских переговорах, был штатным сотрудником Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, заявил глав ГУР Кирилл Буданов в интервью украинской службе Радио Свобода, подтвердив сообщения, ранее появившиеся в СМИ.

Буданов также подтвердил, что Киреев был убит в начале марта прошлого года сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). Глава ГУР исключил возможность того, что Киреев работал на Россию.

По словам Буданова, Киреев должен был «затянуть» процесс переговоров, чтобы украинские военные получили время для подготовки к отражению российского наступления. «Было определенное число людей, которые не очень хотели, чтобы Украина победила», — сказал Буданов. Были ли связаны эти люди с СБУ или с какими-либо органами власти, он не уточнил.

18 января в The Wall Street Journal вышел материал, где говорится, что Киреев был первым, кто предупредил руководство Украины о деталях плана российского вторжения 24 февраля.

Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью латвийскому порталу Delfi 19 января заявил, что убийство Киреева произошло из-за отсутствия «единой координации» между силовыми ведомствами Украины в первые дни войны.

16:35 Что сообщается о ситуации на запорожском направлении?

Как российские, так и украинские военные заявляли о наступательных действиях российских сил на запорожском участке фронта. Однако о степени успешности этих действий и о ситуации на запорожском направлении приходит противоречивая информация.

Руководитель украинского объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в воскресенье заявил, что сообщения о масштабном наступлении РФ и прорыве украинской обороны в Запорожской области не соответствуют действительности. Об этом пишет УНИАН со ссылкой на эфир национального телемарафона.

По словам Ерина, войска РФ пытаются штурмовать украинские позиции, но малыми группами, в составе которых до 10 человек. Он утверждает, что российские силы в Запорожской области имели частичные успехи на некоторых участках, но сейчас украинские силы восстановили все позиции и отбросили российские войска назад.

21 и 22 января российское минобороны сообщало о занятии российскими силами «более выгодных рубежей» в результате наступательных действий на запорожском направлении. До этого, 20 января, минобороны РФ заявило о захвате российскими войсками населенного пункта Лобковое в Запорожской области.

Накануне представитель оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в регионе российские войска организовали наступление по двум направлениям: на Орехов и Гуляйполе, и, по его словам, инициатива в руках российских сил.

В генштабе ВСУ в воскресенье заявили, что «пока российские пропагандисты в своем больном воображении „захватывают“ населенные пункты Запорожской области, Силы обороны региона спокойно и уверенно уничтожают технику и живую силу противника, занимая вражеские позиции». В этой публикации также говорится об уничтожении пять БМП, российского танка и гибели около 30 российских солдат в Запорожской области в ходе атаки.

В последней сводке генштаба ВСУ (по состоянию на раннее утро 22 января) говорится, что российские войска «вели безуспешные наступательные действия на авдеевском и лиманском направлениях, продолжали попытки наступления на бахмутском направлении», а на других участках фронта (то есть и на запорожском в том числе) — обороняются.

16:02 В Киеве отреагировали на заявление Володина о том, что военная поддержка Украины со стороны союзников «ведет мир к страшной войне»

«РФ устами Володина снова угрожает, что передача военной техники Украине — это… угроза мифическим городам России, и поэтому ждите эскалации… То есть РФ 11 месяцев бомбит Украину, массово убивает гражданских, но Украина и мир должны молча это терпеть и не сопротивляться», — написал в твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так он отреагировал на публикацию в телеграме спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, где тот заявил, что западные поставки боевой техники Украине, обороняющейся от российской агрессии, «ведут мир к страшной войне».

15:12 Если Германия не согласится, Польша готова создать «меньшую» коалицию с другими европейскими странами для передачи Украине танков Leopard 2

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий рассказал, что Варшава допускает создание коалиции со странами, которые готовы дать Украине часть своих танков Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не примет решение о передаче Украине этих танков.

Об этом премьер Польши заявил в интервью PAP.

Если согласия Германии на „Леопарды“ так и не будет, то мы будем строить меньшую коалицию государств, готовых поделиться своими современными танками с Украиной. Мы не будем просто наблюдать, как Украина истекает кровью… Украина и Европа победят в этой войне — с Германией или без нее. От Германии сейчас зависит, захотят они присоединиться к миссии и остановить российское варварство, или выбирают молча наблюдать и войти в историю как те, кто был на неправильной стороне.

Моравецкий добавил, что хотя новый министр обороны ФРГ отрицает, что Германия блокирует передачу танков немецкого производства Украине, он хотел бы услышать четкое заявление о том, что Берлин поддерживает такое решение.

14:40 Борис Джонсон встретился с Владимиром Зеленским в Киеве

Видео встречи опубликовано в социальных сетях президента Украины.

«Приветствую в Киеве настоящего друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за поддержку!» — написал Зеленский.

Ранее сегодня бывший премьер-министр Великобритании посетил Бучу и Бородянку.

13:57 Минобороны РФ опять заявило, что российские войска в ходе наступательных действий заняли «более выгодные рубежи» на Запорожском направлении

«На Запорожском направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и позиции», — говорится в сводке российского военного ведомства. Накануне минобороны РФ говорило о том же. За день до этого российское минобороны заявляло о захвате российскими войсками населенного пункта Лобковое в Запорожской области.

В свою очередь, в ВСУ утверждают, что на Запорожском направлении российские силы не совершают масштабных наступательных действий, а малыми группами, до 10 человек, штурмуют украинские позиции. Об этом сказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Евгений Ерин в эфире национального телемарафона.

Ерин добавил, что на отдельных участках силы РФ имели частичные успехи, но все позиции восстановлены, и российские войска отброшены назад.

13:30 Борис Джонсон приехал в воскресенье в поселок Бородянка под Киевом

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12:56 Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Бучу

Как сообщают местные телеграм-каналы, Джонсона заметили в одном из районов города в сопровождении охраны. Он несколько минут пообщался с украинцами, которые его узнали, а потом сел в машину и уехал. Помимо Бучи Джонсон побывал также в поселке Бородянка.

Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 год. С началом полномасштабной войны Лондон стал одним из главных союзников Украины, а сам Джонсон трижды приезжал в Киев после начала вторжения.

12:03 Десять мирных жителей получили ранения в результате российских обстрелов Украины за последние сутки

Об этом сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Донецкая область — двое раненых,

Запорожская область — один раненый,

Сумская область — один раненый,

Харьковская область — трое раненых,

Херсонская область — трое раненых.

11:29 За последние сутки российские войска 115 раз обстреляли приграничные районы

Об этом написал Дмитрий Живицкий, глава Сумской области, находящейся на северо-востоке Украины, на границе с Россией.

Живицкий уточнил, что обстрелы велись из минометов и ствольной артиллерии. В одном из поселков осколками ранило 17-летнего молодого человека, десять домов были повреждены.

10:34 Институт изучения войны: оборона Бахмута является стратегически обоснованной операцией

Американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW) посвятил свой очередной разбор обоснованности операции украинской армии по обороне города Бахмут в Донецкой области.

Оборона Бахмута, вероятно, является стратегически обоснованной, несмотря на цену, которую платит Украина. Хотя расходы, связанные с продолжением обороны Бахмута, значительны и, вероятно, включают альтернативные расходы, связанные с потенциальными контрнаступательными операциями в других местах, Украина заплатила бы значительно большую цену, если бы позволила российским войскам легко взять Бахмут. Сам по себе Бахмут не имеет оперативного или стратегического значения, но если бы российские войска взяли его относительно быстро и легко, они могли бы рассчитывать на расширение наступательных операций, которые заставили бы Украину строить поспешные оборонительные позиции на менее благоприятной местности.

Аналитики ISW отметили, что украинские войска ранее использовали аналогичную модель постепенного истощения россиян при обороне Северодонецка и Лисичанска.

09:58 Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

22 января в Украине отмечают День Соборности. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны в честь праздника, вспомнив все регионы страны, в том числе аннексированный Крым.

Сегодня мы отмечаем День Соборности Украины. Это историческое событие передало следующим поколениям украинцев две мудрости. Если не прекращать борьбы, рано или поздно единое и независимое государство будет восстановлено. Если не достичь настоящего единства, независимость будет потеряна. Мы всегда знали о первой мудрости. А 24 февраля доказали, что усвоили вторую. Это стало новым возрождением нашей соборности Украины. И это не только объединение двух берегов. Это единство миллионов людей. Это единство всех наших земель…

09:45 Володин: поставки вооружений Киеву приведут к «страшной войне, которая уничтожит западные страны»

Россия примет «ответные меры с использованием более мощного оружия», если США и страны НАТО поставят Украине наступательное вооружение. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны. Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны.

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии состоялась очередная встреча министров обороны стран НАТО, на которой было объявлено о новых поставках вооружений Украине.

09:22 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

Главное:

В течение суток противник нанес один ракетный и 27 авиационных ударов. Также произвел 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. На других направлениях — обороняются.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника и три — по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

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