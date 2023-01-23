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Выжить в Бахмуте. Репортаж France 24 с линии фронта

13:38 Бахмут. Декабрь 2022. © France 24

France 24 | RFI

Битва за Бахмут в Донецкой области, идущая с августа 2022 года, стала самой продолжительной и ожесточенной с начала российского вторжения в Украину. Город, в котором до войны проживало 70 тысяч человек, сегодня превратился в поле боя и объект непрекращающихся артиллерийских обстрелов. Cпециальные корреспонденты France 24 Джеймс Андре и Маиса Авад провели в Бахмуте шесть дней. Они встретились с украинскими солдатами, защищающими город, и мирными жителями, пытающимися выжить под обстрелами.