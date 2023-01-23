Триста тридцать четвертый день войны России против Украины

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Горожане растянули украинский флаг на Карловом мосту в Праге в честь Дня соборности Украины. 22 января, 2022.

23 января — 334-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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09:51 «Агентство»: к Путину и его близким приставили установки ПВО

Издание «Агентство» на основе имеющихся данных пришло к выводу, что установки противоракетной обороны размещаются вокруг резиденций Путина и мест проживания его близких. Последней известной установкой стала система ПВО «Панцирь-С1», размещенная в деревне Ящерово, которая очевидно предназначена для защиты резиденции Путина на Валдае.

«Агентство» обращает внимание и на предположительное время установки: ПВО стали возводить после 5 декабря, то есть «вскоре после атаки украинских дронов на российские военные аэродромы в глубине страны».

Кроме того, издание подчеркивает, что резиденция Путина на Валдае не является официальной, но «больше известна как место личного досуга Путина, его близких и друзей».

09:35 Последствия ударов по Авдеевке Донецкой области

09:15 Британская разведка о попытках российского генерала Герасимова наладить дисциплину на фронте

В утренней сводке министерство обороны Великобритании пишет о вступлении в должность генерала Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба России и недавно назначенного командующим войсками в Украине, которое он начал «со стремления улучшить повседневную дисциплину развернутых российских войск».

Как отмечает британская разведка, с момента принятия им командования офицеры пытались пресечь негласно происходившие поездки на гражданском транспорте, использование мобильных телефонов и неуставные стрижки солдат.

Однако, усиление мер было встречено в рядах российской армии скептически. Больше всего насмешек вызвали попытки улучшить качество бритья военнослужащих. Как подчеркивает британское ведомство, «официальные лица» Донецкой народной республики назвали новые изменения «фарсом», который «помешает процессу уничтожения врага».

Кроме того, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подверг критике военное руководство, заявив, что «война — время активных и мужественных, а не чисто выбритых».

По мнению минобороны Великобритании, российские войска продолжают находиться «в оперативном тупике и нести большие потери; приоритет, отданный Герасимовым в основном незначительным нормативным актам, скорее всего, подтвердит опасения многих скептиков в России».

Британская разведка приходит к выводу, что вместе с «министром обороны Сергеем Шойгу его все больше воспринимают как человека, не имеющего отношения к делу и сосредоточенного на внешнем, а не на сути».

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