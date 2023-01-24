Триста тридцать пятый день войны России против Украины

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Украинские военные рядом с линией фронта в Соледаре. Донецкая область, Украина, 23 января 2023.

24 января — 335-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. С первого дня войны RFI следит за событиями в режиме онлайн. Не забывайте обновлять эту страницу, чтобы не пропустить последние новости.

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17:16 Bloomberg: Германия может разрешить Польше предоставить Украине немецкие танки Leopard 2 в среду

Германия может дать согласие на то, чтобы Польша отправила Украине немецкие танки Leopard 2, уже в среду, 25 января, пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать коалицию стран для поставок бронетехники Украине в случае, если Берлин так и не даст согласие на реэкспорт танков Leopard 2.

«Мы создадим малую коалицию стран, которые готовы отдать часть своей современной военной техники, современные танки воюющей Украине. Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью», — сказал Матеуш Моравецкий.

По мнению главы польского правительства, решение помочь Украине поставками бронетехники — оправдано «и политически, и морально». «Что еще нужно Германии, чтобы она открыла глаза и начала действовать в соответствии со своим потенциалом?» — задался вопросом премьер Польши и выразил надежду, что немецкая сторона «рано или поздно это поймет».

16:53 В Перми появился мемориал в память о трагедии в Днепре

14 января ракета попала в многоэтажный жилой дом в Днепре. В результате погибли 46 человек.

Ранее похожий стихийный мемориал в память о жертвах трагедии появился у памятника украинской поэтессе Лесе Украинке в Москве. Возле него полиция задержала несколько человек.

16:24 Wall Street Journal: США готовы предоставить Украине танки Abrams

Власти США готовы предоставить Украине танки Abrams для того, чтобы убедить Германию отправить Киеву танки Leopard 2. Об этом пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных высокопоставленных чиновников в американской администрации. По данным издания, Вашингтон может объявить об этом официально уже на этой неделе.

О возможных поставках Украине американских танков сообщил также Sky News Arabia со ссылкой на анонимный источник в Пентагоне. По информации телеканала, речь идет о десяти машинах Abrams.

При этом официально в Вашингтоне отказались от комментариев.

Ранее немецкая газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц согласен предоставить Украине танки Leopard 2 только в том случае, если США передадут свои танки Abrams. В свою очередь в Вашингтоне заявляли, что «абрамсы» слишком дорогие и сложные в использовании.

15:58 Пригожин потребовал запретить распространение негативной информации о действиях боевиков ЧВК «Вагнер»

Пресс-служба Евгения Пригожина опубликовала его письмо, в котором он призывает спикера Госдумы Вячеслава Володина запретить публикацию негативной информации о действиях боевиков ЧВК «Вагнер» в Украине.

Прошу вас в срочном порядке проработать внесение в Уголовный кодекс РФ статьи 280.5 «О дискредитации участников боевых действий, добровольцев, в том числе бывших осужденных», в рамках которой запретить публичные действия, направленные на дискредитацию добровольцев, в том числе бывших заключенных, в том числе запретить публикации негативного характера и любую критику участников СВО, а также информацию об их прошлых правонарушениях с наказанием на срок до пяти лет. Евгений Пригожин

15:35 В оккупированном Бердянске подорван автомобиль предпиринмательницы Валентины Мамай, сотрудничавшей с российскими властями

Взрыв автомобиля ВАЗ, в котором по предварительным данным находилась предпринимательница Валентина Мамай, подорвали в Бердянске. Машина была припаркована возле школы.

15:19 В Харьков приехал верховный комиссар ООН по делам беженцев

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с мэром Харькова Игорем Тереховым во время посещения Салтовки, одного из наиболее пострадавших жилых районов Харькова

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди с мэром Харькова Игорем Тереховым во время посещения Салтовки, одного из наиболее пострадавших жилых районов Харькова, 24 января 2023 года. REUTERS - STRINGER

14:47 СБУ сообщила о подозрении телеведущей, которая работала на каналах Медведчука и поддержала оккупацию Мариуполя

Подозрения предъявлены 34-летней Диане Панченко, которая работала на ТРК «Киев», каналах NewsOne и Ukrlive. В декабре 2022 она отправилась в Донецк и Мариуполь, где сняла пророссийский фильм «Из Киева на Донбасс» и опубликовала его на своем Youtube-канале. Телеведущая писала, что покинула подконтрольные Украине территории еще в августе и преимущественно находится «на Донбассе».

С первых дней вторжения Панченко поддерживала действия России. Телеканалы, на которых она работала принадлежали подозреваемому в государственной измене Виктору Медведчуку, который был передан России в результате обмена на военных полка «Азов».

15 января она была внесена в санкционные списки Украины, а сегодня — 24 января СБУ предъявило ей официальное подозрение по ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины («изготовление и распространение, в том числе повторно и с использованием средств массовой информации, материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины»).

14:15 Президент Финляндии прибыл в Киев с официальным визитом

Президент Финляндии Саули Ниинистё приехал в украинскую столицу для встречи с Владимиром Зеленским. Как пишет «STT uutiset», главы государств обсуждали вопросы политической и материальной поддержки Украины со стороны Финляндии.

Пресс-конференция президента Финляндии Саули Ниинистё и президента Украины Владимира Зеленского в Киеве. 24 января, 2023. REUTERS - VALENTYN OGIRENKO

В ходе своего визита Саули Ниинистё посетил разрушенную Бородянку.

Президент Финляндии Саули Ниинистё в Бородянке. 24 января, 2023. via REUTERS - LEHTIKUVA

Между тем глава МИД Финляндии Пекка Хаависто впервые допустил вступление страны в НАТО без Швеции.

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13:51 По всей Украине объявлена воздушная тревога

13:38 В Польше заявили, что Берлин получил запрос Варшавы на реэкспорт в Украину танков «Леопард»

Как заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во вторник, 24 января, Германия уже получила официальный запрос Варшавы на поставки танков «Леопард» Украине.

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13:14 Нерешительность Олафа Шольца в поставке танков Украине породила неологизм «Scholzung»

12:53 Пятеро глав регионов Украины отправлены в отставку

Увольнения в высших эшелонах власти Украины коснулись и руководителей регионов. В отставку отправлены главы:

Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко ;

; Херсонской области Ярослав Янушевич ;

; Запорожской области Александр Старух ;

; Киевской области Алексей Кулеба (уже известно, что Кулеба может занять должность заместителя главы офиса президента Украины, с которой был снят Кирилл Тимошенко);

(уже известно, что Кулеба может занять должность заместителя главы офиса президента Украины, с которой был снят Кирилл Тимошенко); Сумской области Дмитрий Живицкий.

Увольнения глав ОВА уже утвердил Кабмин Украины.

12:23 В Курской области пострадало двое местных жителей от взрывного устройства, сброшенного с беспилотника

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что от сброшенного с дрона взрывного устройства в селе Горналь Суджанского района пострадало двое человек.

11:42 Уволены двое заместителей министра развития общин и территорий Украины

Об отставке двух заместителей министра развития общин и территорий Украины Вячеслава Негоды и Ивана Лукери пишет агентство УНИАН. Причины увольнения пока не оглашаются.

11:17 Уволен замминистра обороны Украины Шаповалов

Вскоре после выхода расследования в издании «Зеркало недели», из которого следует, что украинское министерство обороны осуществляло закупки по завышенном в несколько раз ценам, в отставку подал Вячеслав Шаповалов. Приказ о его увольнении уже подписал министр обороны Алексей Резников.

В официальном заявлении Министерства обороны Украины особенно подчеркивается, что появившиеся обвинения в адрес Шаповалова являются «необоснованными и безосновательными», однако его отставка по собственному желанию на фоне скандала «является достойным поступком в традициях европейской и демократической политики, демонстрация того, что интересы обороны выше, чем любые кабинеты или кресла».

Украинское оборонное ведомство также подчеркивает, что зона ответственности Шаповалова являлась участком работы «с максимальной ответственностью, где проблемы накапливались десятилетиями». Кроме того, сообщается о демонополизации услуг питания ВСУ. В министерстве рассчитывают, что принятые меры, направленные на прозрачность процессов, помогут не утратить доверие партнеров Украины.

10:54 Уволен заместитель генерального прокурора Украины Алексей Симоненко

Продолжаются громкие отставки в руководстве Украины. На этот раз с должности заместителя Генпрокурора уволен Алексей Симоненко. Решение принято на основании заявления об уходе по собственному желанию, отставку заместителя принял генпрокурор Украины Андрей Костин.

10:26 Украина проводит наступательные и штурмовые учения в Запорожской области

Украинские военнослужащие загружают боеприпасы в боевую машину пехоты во время наступательных и штурмовых учений в Запорожской области, Украина, 23 января 2023 года. REUTERS - STRINGER

10:05 Утром Россия обстреляла Купянск Харьковской области

Российские снаряды попали в жилые дома, вызвав обширные пожары. Информация о постадавших пока уточняется.

09:45 «Политика страны»: причиной отставки Тимошенко с поста замглавы офиса президента Украины могут быть подозрения в коррупции

Украинское издание «Политика страны» пишет, что непосредственной причиной отставки Кирилла Тимошенко с поста заместителя главы офиса президента Украины стали подозрения со стороны Национального антикоррупционного бюро по ряду уголовных дел о коррупции. Кроме того, под угрозой увольнения может быть еще один заместитель главы офиса президента.

Дела расследовались последние несколько месяцев и сейчас подошли к стадии, когда велика вероятность объявления подозрения. Поэтому и было решено, что Тимошенко должен уйти ещё до того, чтоб не бросать тень на весь офис. На это также наложился давний конфликт Тимошенко с главой офиса президента Ермаком, который своего зама, мягко говоря, не жаловал. А потому и защищать его особо не хотел. Важно также то, что отставка эта произошла на фоне целого ряда коррупционных скандалов во власти, которые разгорелись в течение последней недели. И отставка Тимошенко, по поводу которого была ранее целая серия публикаций о его возможных коррупционных деяниях, будет подана как то, что власть реагирует на все эти скандалы, а не покрывает своих.

— отмечает собеседник издания.

09:21 Британская разведка о предполагаемом отстранении от должности российского генерала-полковника Теплинского

Утренняя сводка Министерства обороны Великобритании посвящена возможному отсранению от должности генерала-полковника Михаила Теплинского, который является одним из ключевых российских оперативных командиров военного вторжения в Украину.

Британская разведка пишет, что Теплинский отвечал за «относительно успешный отвод российских войск к западу от Днепра в ноябре 2022 года, и получил высокую оценку в России как способный и прагматичный командир». Однако, остается неясным, сохраняет ли он свои дополнительные полномочия в качестве главы ВДВ, воздушно-десантных войск России.

По сведениям британского ведомства, существует реальная возможность того, что «дебаты по поводу задач, поставленных перед ВДВ, способствовали его увольнению: ВДВ часто использовался для выполнения задач по удержанию местности, которые традиционно возлагались на механизированную пехоту».

Минобороны Великобритании приходит к выводу, что увольнение Теплинского можно рассматривать как еще один симптом «продолжающихся разногласий в высшем руководстве российской операции, поскольку генерал Валерий Герасимов пытается навязать свой личный авторитет в ходе военной кампании».

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